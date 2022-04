Ruské plány v nadcházejících týdnech

6. 4. 2022

čas čtení 5 minut

Západní představitelé se domnívají, že ústup Ruska z okolí Kyjeva a severovýchodu země je nyní "z velké části dokončen" a že bude trvat "nejméně týden", než se obnovené jednotky budou moci vydat na Donbas, a možná i déle, vzhledem k tomu, kolik ztrát ve válce dosud utrpěly.



Činitelé se domnívají, že Kreml chce vidět nějaké vítězství ve východním Donbasu včas před tradiční ruskou přehlídkou ke Dni vítězství 9. května, což je důležité datum ve vojenském kalendáři země.



Jeden z úředníků uvedl, že Putin bude chtít do té doby dosáhnout "ohlášeného úspěchu", což by mohlo vyvolat "určité napětí" s ruskými veliteli, pokud jde o to, "co chtějí dělat z vojenského hlediska".



Činitel se domnívá, že Rusko bude upřednostňovat dobytí celé Doněcké a Luhanské oblasti, nebo se bude snažit vytvořit pozemní most na Krym, případně obojí, přičemž Rusko "přetvoří svůj narativ", aby mohlo nově definovat svou představu o vítězství.



Ukrajinská armáda však zatím nebyla schopna posílit vlastní síly v Donbasu "částečně proto, že se stále snaží zajistit ty oblasti, ze kterých odrazila ruské síly" na severu a severovýchodě - a také proto, že se musí bránit proti případné překvapivé nové ruské ofenzívě proti Kyjevu, uvedl jeden z představitelů.



Z revidovaných odhadů vyplývá, že 29 praporních taktických skupin Ruska, nejmenších operačních jednotek jeho sil, je nyní "bojově neúčinných" z invazních sil, jejichž počet se odhaduje na přibližně 125 praporů, což je asi 75 % celkové ruské armády.





Na Západě také rostou obavy z "genocidní propagandy", která se objevuje z Moskvy po nedávném článku kremelské tiskové agentury RIA Novosti, která vyzvala k "očištění ukrajinské společnosti od nacistických elementů", a po prohlášení bývalého prezidenta Dmitrije Medveděva, který řekl, že ukrajinští aktivisté se "modlí k Třetí říši".



Jeden ze západních představitelů uvedl, že "podobné komentáře skutečně vytvářejí ještě toxičtější informační prostředí" a mohly by "absolutně přispět" k tomu, aby ruští vojáci páchali na Ukrajině další válečné zločiny.



"Odpovědnost za to samozřejmě nesou pachatelé těchto činů, ale také ruské vedení," dodal úředník.

Agentura Reuters přináší další podrobnosti z tiskové konference Viktora Orbána, které by mohly být významné pro budoucnost. Maďarský premiér, který čerstvě vyhrál už čtvrté volby, novinářům řekl, že Maďarsko musí posílit své spojenectví s Polskem, neboť se jedná o strategické spojenectví v rámci Evropské unie.

Orbán prohlásil, že jeho země nebude mít "žádné potíže" platit za ruský plyn v rublech a učiní tak, pokud o to Moskva požádá. Orbán rovněž uvedl, že pozval Putina na mírové rozhovory do Maďarska, kterých se zúčastní vedoucí představitelé Ukrajiny, Francie a Německa. V seznamu lídrů, kteří údajně Orbánovi blahopřáli a který byl ve středu zveřejněn na mezinárodních internetových stránkách, maďarská vláda Putina nezmínila.

Spojené království koordinuje s USA zmrazení aktiv vůči Sberbank a Kreditní bance Moskvy, zakázalo veškeré nové investice do Ruska směrem ven a zavázalo se, že do konce roku ukončí veškerý dovoz ruského uhlí a ropy, přičemž plyn bude následovat co nejdříve.Bude zakázán dovoz ruského železa a ocelářských výrobků a na sankční seznam bylo rovněž zařazeno dalších osm oligarchů.USA v rámci dnes oznámeného nového balíku opatření uvalují sankce na Putinovy dcery a ruskou Sberbank.Opatření jsou zaměřena na ruské banky a elitu a zahrnují zákaz investování v Rusku pro všechny Američany.a citovala svědky, podle nichž byli někteří z nich zabiti.Ombudsmanka Ljudmyla Denisová neuvedla, kolik lidí mohlo být v Hostomelu nedaleko hlavního města Kyjeva zabito.Budapešť podpořila sankce EU a odsoudila ruskou válku, ale odmítnutí Maďarska pomoci Ukrajině zbraněmi, stejně jako ostrá protiukrajinská rétorika ve státem kontrolovaných médiích, rozzlobila spojence.poté, co je prohlásila za "personae non-gratae".