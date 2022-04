Vědci nám právě sdělili, jak vyřešit klimatickou krizi - bude svět poslouchat?

7. 4. 2022

Nová zpráva IPCC nabízí nejen naději, ale i praktická řešení. Vlády, které ji podepsaly, musí nyní jednat





Uprostřed trojí krize, kterou představuje válka na Ukrajině, stále zuřící pandemie a eskalující inflace, se klimatologům právě podařil skutečně impozantní úspěch. Vydrželi a přesvědčili světové vlády, aby se dohodly na společném návodu k řešení klimatické krize. Navzdory zoufalství z narůstajících globálních problémů ukazuje zveřejnění nejnovější zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu určité důvody k naději, píše Simon Lewis, profesor vědy o globálních změnách na University College v Londýně a na univerzitě v Leeds.



Po nedávných zprávách o příčinách a důsledcích změny klimatu se tato zpráva zabývá řešeními - se shrnutím podepsaným světovými vládami. Shrnutí je přímočaré a jasné a na mnoha místech přiznává skutečnosti, které vědci a účastníci kampaní věděli už léta, ale vlády se často vyhýbaly přímému uznání těchto skutečností.

Za prvé se jasně přiznává, že ke krizi, kterou prožíváme, nejvíce přispěly Severní Amerika a Evropa, které vyprodukovaly od průmyslové revoluce zdaleka nejvíce emisí oxidu uhličitého.



Zpráva ukazuje, že dnes průměrný Severoameričan vypustí ročně 16 tun oxidu uhličitého používáním fosilních paliv, zatímco průměrný Afričan jen 2 tuny. Spotřeba 10 % domácností s nejvyšší spotřebou tvoří více než třetinu celosvětového objemu skleníkových plynů, zatímco u 50 % domácností s nejnižší spotřebou je to 15 %. Všechny vlády se nyní shodují na tom, že klimatická krize je způsobena tím, jak v současnosti žijí, spotřebovávají a investují bohatí lidé na světě.



To je oproti předchozím zprávám velký pokrok. Poslední shrnutí IPCC o řešení z roku 2014 označilo růst populace za jednu z "nejdůležitějších hnacích sil zvyšování emisí CO2 ze spalování fosilních paliv". Taková nebezpečná nedorozumění jsou nyní pryč. Po sedmi letech se tyto staré argumenty typu "vina chudých" stále více jeví jako přežitek minulé doby.



Nová zpráva také obdivuhodně jasně ukazuje, jak daleko jsou vlády od splnění svých závazků podepsaných v rámci Pařížské dohody v roce 2015 a potvrzených koncem loňského roku v Glasgow. Přes všechny řeči britské vlády o tom, že v Glasgowě se "dodrží limit 1,5", současné klimatické politiky a závazky neomezí globální oteplování na 1,5 °C nad předindustriální úroveň, ani ho neudrží "výrazně pod" 2 °C, což byly dva pařížské cíle.



Navzdory složitosti klimatické vědy je náš postup děsivě jednoduše vidět: v současné době jsme na cestě ke katastrofálnímu oteplení o 3 °C. Ve světě, kde je polovina jeho obyvatel velmi zranitelná klimatickou krizí, to znamená katastrofu. Extrémní vlny veder, povodně a sucha, které jsou daleko za hranicí běžné tolerance měst a obcí, budou celosvětově ničit životy a živobytí. Následné dopady v podobě neúrody, migrace a hospodářského rozvratu by pak mohly přetížit politické instituce a naše schopnosti reagovat na probíhající události.



Pokud vám to připadá depresivní, je tu důvod k naději. Vlády tuto zprávu vlastní. Schválily ji a podepsaly. Jejich občané je nyní mohou volat k odpovědnosti za selhání, která jsou v ní podrobně popsána.



Nejvíce povzbudivá část zprávy se týká alternativ k využívání fosilních paliv. Zastřešujícím řešením našich energetických potřeb je elektrifikace všeho možného, od vytápění budov po dopravu, a napájení všeho pomocí čistých obnovitelných zdrojů a skladování energie. Obrovskou pomocnou ruku nám podávají velké pokroky v oblasti čistých technologií.



Zpráva uvádí, že mezi lety 2010 a 2019 klesly náklady na solární energii o 85 %, na větrnou energii o 55 % a na lithium-iontové baterie o 85 %. To jsou ohromující čísla, která ukazují na radikálně změněnou energetickou budoucnost. Vzhledem k tsunami utrpení, které se chystá pohltit britské domácnosti v důsledku obrovského růstu nákladů na energii způsobeného prudkým zdražením plynu, by tuto zprávu měli číst všichni členové vlády. Existuje levnější a čistší cesta.



Problém emisí je však hlubší než jen selhání při investicích do nízkouhlíkových alternativ. Svět již má dostatek stávající a plánované infrastruktury s vysokými emisemi uhlíku, že určitě překročí 1,5 °C. Je třeba ukončit provoz velkých zdrojů emisí, jako jsou uhelné elektrárny. Kromě toho je třeba zrušit plánovaná nová ropná pole a letiště, která vedou k vysokým emisím.



Tato zpráva je v podstatě manifestem za ukončení éry fosilních paliv. Pomůže rostoucímu množství lidí, kteří bojují proti fosilnímu průmyslu na mnoha frontách - ale zejména těm, kteří využívají oficiální cesty, jako jsou poslanci lobbující u vlády, aby neotevírala nová ropná pole, právníci a občané, kteří žalují státy nebo společnosti, nebo ti, kteří odůvodňují přímé akce, aby zastavili výstavbu infrastruktury s vysokým obsahem uhlíku. Argumentace za opatření v oblasti klimatu nebyla nikdy silnější.



Zpráva obsahuje také prvky, které využije průmysl fosilních paliv k dalšímu zdržování opatření v oblasti klimatu. Ústředním bodem je diskuse o odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry. Ti, kdo sázejí na zachování dosavadního stavu, budou argumentovat tím, že ještě v tomto století budeme schopni vysávat uhlík z ovzduší, tak proč se dnes obtěžovat s co nejprudším snižováním emisí?



Zpráva odpovídá, že odstraňování uhlíku "v současné době naráží na technologické, ekonomické, institucionální, ekologicko-environmentální a sociokulturní překážky". Zpráva správně uvádí, že určité odstraňování uhlíku je nutné, ale nikdy by nemělo být alternativou k současnému snižování emisí. Jasněji než kdykoli předtím ukazuje, jak nereálné jsou cesty k velmi vysokému odstranění uhlíku.



Pro ty, kteří se zasazují o lepší klima, obsahuje celá třítisícistránková zpráva překvapivě upřímné zhodnocení organizovaného úsilí, které se používá ke zmaření opatření v oblasti klimatu, a konstatuje "Odpor proti opatřením v oblasti klimatu ze strany průmyslových odvětví spojených s emisemi uhlíku je široce založený, vysoce organizovaný a doprovázený rozsáhlým lobbingem." Může se zdát ironické, že se tato informace nedostala do mnohem čtenějšího shrnutí, ale asi to není překvapivé. Provázanost mezi fosilními palivy a vládami je hluboká: minulý týden jsme se například dozvěděli, že bývalý šéf britské společnosti BP má být vládou jmenován zastáncem přechodu Spojeného království na nízkouhlíkové hospodářství.



S každým dalším rokem přibývají další důvody, proč přestat používat fosilní paliva. Loni bylo jasné, že ceny plynu prudce vzrostou, což se dotkne milionů lidí. Letos můžeme dodat, že fosilní paliva financují ruskou armádu a její zvěrstva. K tomu je třeba připočíst ukončení znečištění ovzduší ve městech a zabránění tomu, aby stovky milionů lidí trpěly vlnami veder, suchem a povodněmi. A cena? Investice několika procent HDP a několik nových právních předpisů.



Změna klimatu může působit složitě, ale IPCC se nám ji snažil zjednodušit. Stále existuje cesta, jak do roku 2030 snížit emise na polovinu a do roku 2050 se dostat na čistou nulu, což pravděpodobně splní cíl 1,5 °C. Je to nadějná zpráva. Nyní je úkolem ji uskutečnit.



Zdroj v angličtině ZDE

