Británie dodá Ukrajině obrněná vozidla

8. 4. 2022

Britští vojenští velitelé připravují plány na vyslání obrněných vozidel na Ukrajinu, zjistil list The Times.

Británie posiluje svou nabídku smrtících zbraní v přesvědčení, že příští tři týdny budou pro výsledek války na Ukrajině rozhodující, napsali Larisa Brownová a George Grylls.

Možnosti zvažované na ministerstvu obrany zahrnují vyslání obrněného hlídkového vozidla, jako je Mastiff, nebo vozidla jako Jackal, které lze použít jako průzkumné vozidlo nebo hlídkové vozidlo na dlouhé vzdálenosti. Ty by mohly umožnit ukrajinským silám posouvat se dále směrem k ruským liniím.

Obrněná vozidla budou zbavena citlivého vybavení a britští vojáci budou vysláni do země sousedící s Ukrajinou, aby provedli výcvik, uvedl zdroj z obrany. Další podpora, včetně protitankových a protiletadlových střel, bude oznámena během několika dnů, dodal zdroj.

Vysoký vládní zdroj řekl: "Příští tři týdny budou kritické. [Ukrajinci] již částečně vyhráli. Vyčerpali ruskou armádu, vyhráli okupační bitvu a odsoudili Putina k věčné izolaci. Mohou zatlačit ruskou armádu? Podaří se jim zlomit ruskou armádu? Možná. Záleží na tom, jakou pomoc můžeme všichni poskytnout."

Ukrajina sdělila obyvatelům na východě země, aby v očekávání ruské ofenzívy uprchli "ihned, nebo čelili hrozbě smrti". Města a vesnice v regionu Donbas se již stala terčem náletů a ostřelování.

Plán vyslání obrněných vozidel přichází poté, co bylo hlášeno, že Česká republika vyslala na Ukrajinu tanky T-72 a bojová vozidla pěchoty BVP-1, jako první člen NATO.

Západní představitelé prohlásili, že prezident Putin by chtěl oznámit nějaký "úspěch" do 9. května, v Rusku známého jako Den vítězství, který označuje vítězství nad nacistickým Německem v roce 1945.

Ruská armáda předvádí své nejnovější zbraně na Rudém náměstí v Moskvě v ceremonii, kterou živě sledují desítky milionů lidí po celé zemi. Letos je to 80 let od bitvy u Stalingradu, jednoho z klíčových okamžiků ruských dějin.

Kreml uvedl, že v rámci nové fáze války, která začala 24. února, zaměří své úsilí na východ Ukrajiny. Západní představitelé sdělili, že ruské stažení sil z okolí Kyjeva a města Černihiv na severu byla z velké části dokončena, ale že ještě nedošlo k "masovému přesunu" jednotek na východ.

Britská rozvědka se domnívá, že by to mohlo trvat nejméně týden, možná dokonce tři až čtyři, než budou ruské jednotky znovu efektivní, vzhledem k času potřebnému na jejich přezbrojení a integraci nových vojáků. Podle revidovaných západních odhadů je nyní až 29 taktických praporních skupin, z nichž každá zahrnuje až 1 000 mužů, "bojově neefektivních".

Oficiální představitel řekl, že ačkoli Rusko nebylo připraveno shromáždit významnou sílu na východě, "budou nadále tlačit, kde mohou, i když si nemyslím, že budou mít kapacitu na jakoukoli formu významné výhody, dokud nedají dohromady větší síly."

Ukrajinské síly v Donbasu, kde se bojuje od roku 2014, patří k nejsilnějším v zemi.

Británie vyzývá spojence, aby zvýšili dodávky zbraní Ukrajině. Ve středu večer ministryně zahraničí Liz Trussová naléhala na spojence NATO, aby "přitvrdili" svou reakci a podnikli strategickou akci. Řekla ministrům zahraničí na večeři v Bruselu:

"Líbánky s Ruskem skončily. Potřebujeme nový přístup k bezpečnosti v Evropě založený na odolnosti, obraně a odstrašování. Na falešnou útěchu není čas. Rusko neustupuje, ale přeskupuje a rekonstituuje, aby tvrději zatlačilo na východ a jih Ukrajiny." Očekává se, že Británie bude naléhat na státy NATO, aby "rychle zvýšily" podporu tím, že Ukrajinu "rozhodně vyzbrojí".

Mathieu Boulègue, vedoucí výzkumný pracovník pro ruské válčení v think-tanku Chatham House, řekl: "Za měsíc [Rusko] bude slavit 9. května, takže musí urychlit agendu. Pokud chce Rusko říct, že vyhrálo, vyrobí si dostatek důkazů, aby to fungovalo. Ideálním prostorem k tomu by byl 9. květen nebo těsně předtím. Můžete to takticky ospravedlnit jakoukoli omluvou – pád Mariupolu v nadcházejících dnech, vytvoření imaginárního pozemního mostu mezi Krymem a Donbasem by bylo dobrým způsobem, jak říci: ‚Vyhráli jsme. To bylo vše, co jsme od počátku chtěli.‘"

