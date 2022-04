Delegace žen v Kábulu naléhá na USA a Evropu, aby v době humanitární krize rozmrazily afghánské fondy

7. 4. 2022

čas čtení 3 minuty

Ženy v Afghánistánu protestují proti řadě genderových omezení ze strany Tálibánu, včetně březnového příkazu k uzavření veřejných středních škol pro dívky. V reakci na to američtí představitelé zrušili rozhovory s vůdci Tálibánu v Dauhá a nadále zmrazují afghánský majetek v hodnotě několika miliard, zatímco se Afghánistán řítí do hospodářské katastrofy. Hovoříme s Masudou Sultan a Médeou Benjamin, dvěma spoluzakladatelkami koalice Unfreeze Afghanistan, která se zasazuje o uvolnění finančních prostředků pro afghánské civilisty, informuje stanice Democracy Now!

Vítáme vás zpět v našem pořadu Masudo, začneme u vás. Jedete do své domovské země. Řekněte nám, co jste zjistila a po čem voláte.



MASUDA SULTAN: Medea a já a skupina šesti dalších amerických aktivistek, které v Afghánistánu pracují už 20, 25 let, jsme doufaly, že se tam vydáme kvůli znovuotevření škol. A těsně před naší cestou jsme se dozvěděly, že dívky starší sedmé až dvanácté třídy nastoupit do škol nemohou. Viděli jsme záběry plačících dívek, které byly posílány ze školy pryč. Museli jsme se rozhodnout, co budeme dělat dál. Věřte mi, že ten den, kdy se to stalo, 23. března, jsem nemohla vstát z postele. Plakala jsem, stejně jako dívky a ženy v Afghánistánu. Ale rozhodli jsme se, že do Afghánistánu musíme jet právě proto, že se chceme těchto dívek zastat. Dlouho jsme se zasazovaly o uvolnění aktiv centrální banky a zvýšení pomoci.



Afghánský lid potřebuje, aby Tálibán a Spojené státy spolupracovaly. Víte, pokud budeme házet flintu do žita a rozhodneme se je izolovat pokaždé, když udělají něco, co je odporné, budeme trpící afghánský lid ještě více izolovat. Už takhle nemá 95% Afghánců dostatek potravin. Když jedete po Kábulu, někdy není tak snadné pochopit, co se děje, dokud nezačnete mluvit s lidmi. A když s lidmi mluvíte, uvědomíte si, že tolik z nich nemá žádný příjmem a že mnoho lidí tiše trpí ve svých domovech.



Hospodářská krize je umocněna sankcemi a nedostatkem peněz. Zdá se, že pokaždé, když dojde k roztržce mezi Tálibánem a mezinárodním společenstvím, trpí tím v první řadě afghánský lid.



MEDEA BENJAMIN: USA z afghánských fondů zcizily 7 miliard dolarů. Bidenova administrativa mohla tyto peníze uvolnit hned, ale neučinila tak a ve skutečnosti nyní oddělila 3,5 miliardy dolarů jako možné odškodnění pro rodiny z 11. září. Na cestě s námi byla Kelly Campbell z organizace 9/11 Families for Peaceful Tomorrows, která v Afghánistánu velmi přesvědčivě hovořila o tom, že tyto peníze, každý jejich cent, patří afghánskému lidu. Zbývajících 3,5 miliardy dolarů má jít zpět do Afghánistánu. Nevrátily se.



Nyní vedeme proti afghánskému lidu jakousi ekonomickou válku, a proto je pro nás tak důležité požadovat po Bidenově administrativě a našich členech Kongresu, aby všechny tyto peníze byly uvolněny a aby USA byly mnohem štědřejší při poskytování humanitární a rozvojové pomoci. Tálibán vydal nový dekret, který říká, že zastaví produkci opia. To je něco, o co se Spojené státy dvacet let zcela neúspěšně snažily. A žádají mezinárodní společenství o pomoc, aby zemědělcům poskytlo alternativní plodiny. To je obrovská příležitost pro mezinárodní společenství, aby se zapojilo a pomohlo přetvořit afghánskou ekonomiku. Podmiňovat pomoc a rozvojovou asistenci je v tuto chvíli naprosto špatné.

Celý článek v angličtině ZDE

