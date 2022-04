Nový krevní test předpovídá riziko infarktu a mrtvice s dvojnásobnou přesností než dosud

7. 4. 2022

čas čtení 2 minuty

Vědci vyvinuli krevní test, který dokáže předpovědět, zda je někdo vystaven vysokému riziku infarktu, mrtvice, srdečního selhání nebo úmrtí na některý z těchto stavů během příštích čtyř let, a to se zhruba dvojnásobnou přesností oproti stávajícím rizikovým skóre.Test, který je již k dispozici v USA, by mohl lékařům umožnit určit, zda pacientům fungují stávající léky, nebo zda potřebují další léky ke snížení rizika.