Zář nad Pelyňkem

8. 4. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

čas čtení 9 minut

Aneb z Twitteru podruhé Z domova: Senát ČR, který má menší rozpočet, než je rozpočet hradní ambasády Ruské federace v Lánech a v Praze, prohlásil milost prezidenta Miloše Zemana udělenou prezidentu Lánské obory Miloši Balákovi za nepřijatelnou. V minulém týdnu to vypadalo na válku o abdikaci, dnes stačí mírné pokárání. Miloš Balák s potěšením milost přijal. Přejeme mu do další práce mnoho úspěchů a v dalším soudním líčení dvojnásobný trest. Senát ČR, který má menší rozpočet, než je rozpočet hradní ambasády Ruské federace v Lánech a v Praze, prohlásil milost prezidenta Miloše Zemana udělenou prezidentu Lánské obory Miloši Balákovi za nepřijatelnou. V minulém týdnu to vypadalo na válku o abdikaci, dnes stačí mírné pokárání. Miloš Balák s potěšením milost přijal. Přejeme mu do další práce mnoho úspěchů a v dalším soudním líčení dvojnásobný trest.

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová je zcela zděšena zprávou NKÚ za rok 2021. NKÚ ohledně hospodaření státu za rok 2021 lže, že vláda Andreje Babiše promrhala 90 % z podpory určené na boj s důsledky pandemie COVID-19. Dále paní Alena tvrdí, že 2 kulaté miliony vynaložené na její fotografie + licence Adobe Photoshop byly vynaloženy v kapitole ochrany památek a starých vykopávek naprosto účelně. Žádost delegovanou hnutím ANO na UNESCO o uznání paní Aleny za kulturní dědictví České republiky bude projednána na nejbližším plenárním zasedání orgánu.







Česká republika darovala Ukrajině tanky a BVP jako první stát NATO. Dodávky hypersonických multikár z arzenálu řeporyjské základny se zatím potvrdit nepodařilo. Rusko nicméně vytrvale ustupuje a panicky prchá do bezpečí. Jako by snad řeporyjský řezník, ničitel moderátorů ruské státní televize Russia1 už překročil se svým vojskem hranice a žene před sebou ruské agresory včetně všech soch ruských dobyvatelů.







Prezident opozice Andrej Babiš se pochlubil, že po dvaceti letech dokázal přečíst novinový článek. Na majitele třetiny mediálního trhu je to obdivuhodný výkon. Komentátorovi Thomasi Kulidakisovi gratulujeme.







Tentýž prezident opozice Andrej Babiš je pátý nejbohatší občan ČR na světě a první nejbohatší spolupracovník StB. Taky na světě. A taky gratulujeme. Od té doby, co nikdy nechtěl jít do politiky, své jmění navýšil pětinásobně. Zde také gratulujeme, nejsme přeci závistiví. V prezidentském klání se mu budou dotační miliardy hodit. A jak on sám říká: Budu ze mě dobrý preziděnt. Koblihu a párek? Tak gratulujeme naposled!







Vláda ČR bleskurychle zareagovala na ceny u čerpacích stanic a rozhodla se snížit spotřební daň na benzín a naftu. Tzv. Havlíčkova Karlova dvojitá klička má poslat cenu dolů o cca 1,50Kč na litr. Karlovi loni podrazili nohy čerpadláři, tak snad bude mít Petr více štěstí. Opatření platí od června, holoto! Aha, no tak nic. Gratulujeme zde čerpadlářům za obdivuhodné navýšení marží.







A Miroslav Kalousek pořád sveřepě odmítá veškerá obvinění.

Ze zahraničí:







Znovuzvolený premiér Viktor Z Orbán pozval prezidenta Vladimíra Putina na mírová jednání do



Будапе́штi. Mírového jednání se mají zúčastnit za okupanty Putin, za evropské nevěřící Olaf Scholz a Emanuel Macron, za neziskový a bankovní sektor pan Jiří Šoroš a za Ukrajinu prezident Viktor Janukovyč. Kreml v současnosti pracuje na seznamu podmínek, které si Rusko bude klást. Všechny bojové husy musí být odzbrojeny a snědeny ještě před příletem Vladimíra Putina. Prezident Putin, jak je jeho zvykem, přiletí na budapešťské letiště Petra Iljiče Čajkovského v čele letky jestřábů. A nesmějte se mu pořád, myslí to upřímně.





Viktor Orbán prohlásil, že za ruský plyn obětuje členství v EU a že za něj bude platit pouze v rublech a volně směnitelných forintech.







USA a VB uvalila na Rusko za genocidu a masakry v Buče a jiných dosud denacifikovaných městech Ukrajiny další sankce. Týkají se ruských bank Sberbank a Alfa. Dotknou se také dětí Vladimíra Putina, milenky Vladimíra Putina, medvěda Vladimíra Putina, uspaného tygra Vladimíra Putina i dvou stovek ochutnávačů poživatin Vladimíra Putina. V neposlední řadě také manželky Sergeje Lavrova, nevlastní dcery Sergeje Lavrova a vlastních zásob koksu Sergeje Lavrova. Ten koks ho velmi mrzí. Gratulujeme. Sankce míří i na Mišustina i na Medveděva, ale prý to neva.







EU se na dalších sankcích zatím nedohodla. Čeká se na odhalení dalších ruských zvěrstev, jako by jich už nebylo i tak přespříliš. Státy pod vedením Německa mají problém se zákazem dovozu uhlí z Ruska. O dovozu toho uhlí, které Ukrajině už osm let kradou separatisté z DNR a LNR, prodávají jej pod bedlivým dohledem mafie dále do Ruska a to toto ukradené ukrajinské uhlí dále prodává za horentní sumy státům EU. Především Německu. Jde o to samé Německo, co si dobrovolně odstavilo všechny své jaderné elektrárny, jen aby mohlo být zcela závislé na plynu a uhlí z Ruska. Gratulujeme, Angelo. Díky platbám za uhlí, ropu a plyn Rusko na Ukrajině financuje válku. Včetně masakrů a genocidy, nad kterými se titíž politici pohoršují a vymezují se vůči nim. Kolo se zde uzavírá a tady negratulujeme. Vlastně už pozdní mírná gratulace, sankce jsou právě schváleny.







Po Vratislavovi Mynářovi se neznámí pachatelé pokusili zapálit vilu také hlavnímu moderátorovi ruské televize Vladimíru Solovjovovi. Zda se jedná o stejné neznámé pachatele, zatím známo není. Tradiční západní hodnoty týkající se soukromého majetku jsou podle Solovjova definitivně v háji. Vladimír hájí pevně ruskou invazi a ještě nedávno slíbil, že se vojska osvoboditelů na Ukrajině nezastaví ani zdaleka, nýbrž mrknou na nás zblízka. Vzkázal vulgárně Evropě, že si má veškeré své sankce strčit do zadku. Evropa mu vzkázala, že začne s jeho třemi vilami v Itálii a že děkuje.







A nakonec z Jiného světa:







Na čínskou rýmu dnes už úplně naposledy zemřel ruský nacionalista Vladimír Žirinovskij. Jeho posledním přáním bylo, aby Češi vařili pivo a párky. Díky, Vláďo, budeme a gratulujeme k životnímu rozhodnutí.







Prezident Vladimír Putin je také smrtelně nemocný. Tak snad Vladimír Žirinovskij nebude čekat v pekle dlouho. Na cestu se chystá ještě pan Miloš z ruské ambasády.





Ruský generálplukovník Vladimír Šamanov, držitel cca dvou a půl tisíce vyznamenání (jedna hruď už na ně nestačí a má pět spolunositelů), odhalil další ohavnou ukrajinskou lež. Že prý si ruští okupanti, ukrytí po jistou dobu v zákopech vyhloubených v Rudém lese u Černobylu, odvezli z Rudého lesa do rudého Ruska nemoc z ozáření. Není to podle něj možné, protože ve Velké vlastenecké válce se na tom samém místě statečně zakopali ruští partyzáni a u nich se žádná nemoc z ozáření doposud neprojevila. Zlé jazyky tvrdí, že nejeden voják tam v Lese rudém spatřil Křemílka i s Vochomůrkou, čemuž ovšem nevěříme. Křemílek i Vochomůrka mají totiž rozum.







Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko není a nikdy nebude v platební neschopnosti. K třicetidenní lhůtě běžící kvůli platební neschopnosti se dále nevyjádřil. A už ani nevyjádří, neboť mu věřitelé zabavili mikrofon, židli, stůl i kalamář.







Oligarcha Roman Abramovič si chtěl půjčit milión dolarů k výplatě zaměstnanců. Žádost o zřízení gulagu mu v Izraeli prozatím nepovolili, a tudíž musí zaměstnancům i nadále platit.







Top ten věcí, které na Ukrajině kradou ruští osvoboditelé, je následující: šperky, hodinky, mobily a záchodové mísy. Jedná se o zcela jasnou provokaci západních hodnot, protože v naprosté většině Ruska se evropské záchodové mísy do asijských ruských kadibudek prostě nevejdou. Navíc běloruská pošta je nechce přepravovat. Proč to nevíme, ale zjistíme.







Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja prohlásil, že mrtvá těla v Buče neexistovala před příchodem ruských denacifikačních vojsk. Po prodělání krátkého a velmi bolestivého, uvědomělého infarktu své prohlášení okamžitě korigoval. Vzpomněl si, že mrtvá těla v Buče neexistovala před odchodem ruských denacifikačních vojsk. Chápeme, kdo se má v těch ruských lžích taky vyznat.







Do ruských gulagů (pracovních táborů s ozdravným pobytem) bylo dosud odvlečeno cca 700 000 osvobozených od nacismu Ukrajinců. Podle laskavého nařízení laskavého Vladimíra laskavého Putina bude jejich laskavá otrocká práce trvat pouhé dva laskavé roky. Musí totiž zaplatit za denacifikaci ukrajinské vlasti, zaplatit za ztráty mírových osvobozeneckých ruských vojsk a denně se omlouvat vůdci. A hlavně si musí odpracovat totální zhanobení neporazitelné ruské armády. A bezprávné vyloučení Ruska z Rady pro lidská práva. A …











0