Tisková zpráva:

Oprava nesmí být dražší než nákup nového zboží, shodli se europoslanci

8. 4. 2022

čas čtení 2 minuty

Prodloužená záruka, levnější a dostupnější opravy a konec kazítek. To požadují europoslanci v dnes schválené rezoluci, která se zabývá tzv. právem na opravu. Podle pirátských europoslanců je usnesení krok správným směrem na cestě ke zvyšování práv spotřebitelů. Text vychází z dílny výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, jehož členem je i pirátský europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

„Omezení elektrického odpadu je jedním z důležitých dílů skládačky, které potřebujeme pro udržitelnost naší společnosti. Chceme, aby evropská legislativa zajistila spotřebitelům co možná největší férovost. Oprava pro ně musí být dostupná za rozumnou dobu a nesmí být dražší než koupě nového výrobku,” vysvětluje Marcel Kolaja. To ostatně vychází vstříc také přání Evropanů. 77 % lidí by podle průzkumu Eurobarometru z roku 2020 preferovalo opravu výrobku před novým nákupem.

„Původně jsme požadovali také prodloužení dvouleté záruky pro všechny typy výrobků. Kvůli odporu konzervativců volá ale rezoluce pouze po delší záruce pro velké bílé spotřebiče jako je třeba lednička, pračka nebo myčka,“ popisuje zákulisí jednání.

Přijatý návrh se věnuje také označování výrobků. „Chceme, aby spotřebitel při nákupu věděl, jakou odhadovanou životnost má zakoupený výrobek. Výrobci nás nemohou nutit kupovat si každý druhý rok nové produkty,” dodává Kolaja. Podle něj je zásadní také zákaz kazítek – nebol praktik, které vedou k předčasnému zastarávání. Ty by měly být nově považovány za nekalé a hrozila by za ně sankce.

Usnesení navazuje na akční plán Evropské komise, která plánuje ve druhé třetině tohoto roku předložit návrh nařízení týkající se práva na opravu. Dá se očekávat, že nová pravidla začnou platit zhruba do dvou let.

0