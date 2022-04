Jak Rusko obchází západní sankce prostřednictvím syrských půjček

8. 4. 2022

Redakce New Lines získala dokumenty ohledně dvou půjčky Asadovu režimu v celkové výši 1 miliardy dolarů na zásoby a z velké části navržené tak, aby prospívaly oligarchům sankcionovaným Spojenými státy a EU. Ale v Damašku není všechno v pořádku, upozorňuje Michael Weiss.

Ruská federace poskytla Sýrii dva úvěry v celkové výši 1 miliardy dolarů s podmínkou, že tyto peníze budou použity výhradně k platbě konkrétním ruským společnostem během šestiměsíčního období, s následnou penalizací za případné nevyužité prostředky, zjistila redakce New Lines z uniklé tranše dokumentů.

Mezi ruské společnosti uvedené v dohodě patří ty, které patří oligarchům Gennadiji Timčenkovi a Jevgeniji Prigožinovi, na něž USA a EU uvalily sankce za jejich roli při umožnění války prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině. Prigožinova žoldácká armáda, skupina Wagner, byla rovněž zapletena do hrubého porušování lidských práv a zločinů proti lidskosti v Sýrii, včetně mučení a mrzačení dezertérů ze syrské armády.

Podle dokumentů, které byly přezkoumány redakcí New Lines, společnosti ovládané Timčenkem a Prigožinem chtějí z půjček podstatně získat, což naznačuje, že mohly být navrženy z ruské strany jako schéma pro obcházení sankcí a mohly být již k tomuto účelu použity.

Jedna dohoda, která byla podepsána v Moskvě 2. prosince 2020, zahrnuje exportní úvěr ve výši 700 milionů dolarů, přičemž "ruský podíl je 100 % z celkové hodnoty dodaných materiálů a poskytovaných služeb", stanoví podmínky a dodávají, že celá částka musela být použita do 30. června 2021. Na všechny nevyužité části půjčky poté měla být uvalena sankce ve výši 1 %, která měla být "zaplacena v eurech nebo rublech … jako kompenzace výdajů vzniklých ruské straně".

Tato dohoda, která jmenuje oprávněné strany, jako je syrské ministerstvo financí, ruské ministerstvo financí, ruské ministerstvo hospodářského rozvoje a Federální službu pro vojensko-technickou spolupráci, uvádí: "Obě strany přijmou všechna nezbytná opatření k zaručení utajení informace a korespondence související se smlouvou."

V rozhovoru pro New Lines pod podmínkou anonymity zdroj, který poskytl přístup k těmto dokumentům, uvedl, že syrská strana "je nespokojená s touto dohodou kvůli jejím nevýhodným podmínkám" a že na syrské straně byl "pocit ponížení a frustrace ze skutečnosti, že ruské zboží a služby nejsou dodávány tak, jak bylo slíbeno, a stížnosti na zpoždění byly ignorovány". Kreml, dodal zdroj, se zapojil do zbytečného byrokratického přetahování, na poslední chvíli nového vyjednávání podmínek a tvorby cen a obecně zacházel s Damaškem jako imperiální mocnost s méně významnou kolonií.

"Nic z toho by nemělo nikoho překvapovat," říká News Lines plk. Joel Rayburn, bývalý americký zástupce vyslance v Sýrii. "Rusové už dávno začali se Sýrií zacházet jako s místem, ze kterého se mají získávat příjmy, ne je utrácet. Tyto nevýhodné půjčky jsou zcela v souladu s tímto přístupem. Ruské ministerstvo obrany používá stejnou metodu, přičemž ruští generálové získávají majetek a hotovost pokaždé, když rotují do Sýrie na přidělení. A Asad s tím nemůže nic dělat – vojenská slabost jeho režimu ho činí zcela závislým na ruské podpoře."

Kombinace mezinárodních sankcí, sucha, devalvované měny, zmenšujících se zahraničních rezerv a 11 let války způsobily, že Sýrie nedokáže získat základní komodity, jako jsou potraviny a palivo, z mezinárodního trhu. Země se spoléhala na dovoz ropy z Íránu a nákup pšenice z Ruska s malými nebo žádnými jinými možnostmi, jak uspokojit místní poptávku. To zanechalo "syrskou stranu frustrovanou a poníženou" v rámci této dohody, podle zdroje, který dodal, že "Rusové pokračovali v úpravách dohody až do poslední chvíle, kdy už byla syrská delegace na cestě do Moskvy, aby ji podepsala, stejně jako během její implementace."

Mezi nejdůležitější komodity podle smlouvy o úvěru patří pšenice, benzín a topný olej. Syřané trpí hrozným nedostatkem při teplotách pod bodem mrazu a dlouhými frontami u pumpy.

Hrozí, že pokračující krize v zásobování chlebem přivede zemi na pokraj hladomoru, zejména se zhoršujícími se klimatickými podmínkami a lesními požáry v důsledku extrémního horka a sucha v letních měsících. Jen při těchto požárech za posledních pár let shořely desítky tisíc akrů pšenice a podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) loni Sýrie zaznamenala nejnižší úroveň produkce pšenice za 50 let, což dále přispívá k závislosti Sýrie na Rusku mj. pokud jde o chleba.

Ruská pšenice však podle zdroje nebyla dodána tak, jak bylo slíbeno, nebo včas. Zdroj uvedl, že "některé dohody týkající se jejího nákupu uvízly na měsíce, protože chyběl podpis z ruské strany, a Rusové si dali na čas". Také kvalita ruské pšenice a dalšího nakupovaného zboží byla ve srovnání s mezinárodními standardy podprůměrná.

Asadův režim a jeho ruský spojenec aktivně přispěli ke zničení infrastruktury země během let leteckého bombardování, stejně jako zapalováním pšeničných polí v některých částech země na vrcholu války, když Asadův režim obléhal povstalce - v oblastech, které v té době zahrnovaly miliony civilistů.

Složka uniklých dokumentů, kterou si New Lines prohlédla, také obsahuje dodatek k této dohodě, podepsaný v srpnu 2021, o prodloužení syrské lhůty na využití vývozního úvěru o jeden rok a snížení jeho částky na 555 milionů dolarů. Bezprostředně nebylo jasné, zda tento dodatek přišel v důsledku údajného nedodání zboží a služeb ze strany Ruska, jak tvrdil zdroj.

Kromě pšenice a paliva obsahovala uniklá dokumentace seznam dalšího zboží, jako je cukr, krmivo pro kuřata, přes dvě desítky farmaceutických léků, zdravotnické potřeby a hardwarové náhradní díly pro elektrické generátory.

V dohodě není nic, co by odkazovalo na ceny zboží a služeb nabízených Sýrii Ruskem nebo na to, zda jsou komodity oceněny jako konkurenceschopně a/nebo jsou vázány na mezinárodní trhy. Ačkoli dohoda uvádí, že všechny ceny budou uvedeny v amerických dolarech, všechny platby úvěru se provádějí v rublech nebo eurech podle oficiálního směnného kurzu stanoveného ruskou centrální bankou.

Zdroj potvrdil, že "Rusko může žádat, co chce", pokud jde o ceny za zboží a služby nabízené Sýrii prostřednictvím této smlouvy o půjčce. Zdroj dodal, že například v dubnu 2021 ruská společnost OZK nabídla Sýrii pšenici za 355 dolarů za tunu poté, co se dohodla se syrskou radou ministrů na ceně 340 dolarů za tunu. Obě strany jednaly a nakonec se dohodly na 350 dolarech za tunu.

Historické cenové údaje ukazují, že pšenice se tentýž měsíc na mezinárodním trhu neprodávala za více než 257 dolarů za tunu.

Podobně v říjnu 2021 nabídla společnost STG Engineering Sýrii pšenici za cenu 319 dolarů za tunu, když mezinárodní tržní cena za měsíc nebyla vyšší než 283 dolarů. Další nabídku předložila OZK v lednu za 317 dolarů za tunu, když se mezinárodní cena v daném měsíci pohybovala pod 290 dolarů za tunu.

Součástí dohody je také finanční úvěr ve výši 300 milionů dolarů a seznam ruských společností jako výhradních příjemců splátek tohoto úvěru. Neexistovaly žádné další písemné informace o zboží a službách zakoupených prostřednictvím těchto společností, ale důvěrný zdroj vysvětlil: "Účelem platby je zúčtování syrských dluhů nebo závazků vůči těmto společnostem. Některé dluhy jsou za zboží a služby poskytnuté Ruskem v roce 2004."

Dodatek podepsaný v srpnu 2021 také zahrnoval změny finančního úvěru, snížení částky o přibližně 145 milionů USD a přidání dalších společností na seznam ruských příjemců. Patří mezi ně tři ruské státní podniky: Rosoboronexport, agentura pro dovoz a vývoz zbraní a technologie dvojího užití; KBP Instrument Design Bureau, specializující se na přesnou munici a systémy protivzdušné obrany; a Vodstroj, která koordinuje infrastrukturní projekty pro Sýrii. Společnosti Rosoboronexport a KBP Instrument Design Bureau byly sankcionovány americkou vládou od roku 2014; Vodstroj zkrachovala v říjnu 2021.

Dva další ruští příjemci jsou také soukromé subjekty sankcionované Spojenými státy: Evro Polis LLC a STG Engineering LLC.

Evro Polis je jednou z mnoha společností vlastněných Prigožinem, blízkým spojencem Putina. Známý jako "Putinův šéfkuchař" začal svou kariéru v Petrohradě jako majitel restaurace a později založil cateringové impérium, které slouží Kremlu a ruské armádě.

Prigožin byl obviněn z úzké spolupráce s GRU a ruskou armádou, prostřednictvím Wagner Group, soukromé vojenské společnosti, která působí na Ukrajině, v Sýrii, Libyi a Středoafrické republice. Podle nedávných tiskových zpráv bylo na Ukrajinu vysláno až 1 000 Wagnerových žoldnéřů, aby tam pomohli podpořit Putinovu marnou vojenskou kampaň.

Působení Wagneru v Sýrii nezůstalo bez odměny. Damašek slíbil společnosti Evro Polis 25 % všech těžebních příjmů z energetických polí získaných zpět od skupiny "islámský stát". V roce 2018 se řada Wagnerových žoldáků účastnila sebevražedného nájezdu na americkou chráněnou plynovou elektrárnu Conoco v Dajr az-Zauru ve východní Sýrii. Všichni byli zničeni americkými bojovými letadly a vrtulníky.

(Tato verze událostí v roce 2018 v Sýrii byla pozdějším vyšetřováním zpochybněna. Podle dalších verzí se útoku na zařízení Conoco účastnili výlučně příslušníci proíránských asadistických milicí - pozn. KD.)

Prigožin také financoval Agenturu pro výzkum internetu (IRA), běžně známou jako "trollí farma", jednu z několika organizací odpovědných za ruské vměšování do prezidentských voleb v USA v roce 2016, a zapojil se do skrytých ovlivňovacích operací po celé Evropě s využitím mnoha stejných agentů napojených na jeho kancelář v Petrohradě.

Ve Spojených státech čelí trestnímu stíhání a jeho společnosti byly sankcionovány USA a EU za zasahování do voleb, dezinformační kampaně a roli ve válce na Ukrajině, jakož i jeho napojení na syrskou vládu.

Gavin Wilde, bývalý ředitel Národní bezpečnostní rady pro Rusko, Pobaltí a Kavkaz v Trumpově administrativě, říká, že půjčky prokazují "souvislost mezi vyhýbáním se sankcím, čistou chamtivostí a pokračujícím trendem, který Prigožin pro Kreml prosadil: Vykořisťování — ne-li přímo kolonizování — zdroje válkou zničených zemí, jejichž občané si to mohou dovolit ze všech nejméně".

STG Engineering vlastní Timčenko, miliardář a dlouholetý Putinův osobní přítel. Po rozpadu Sovětského svazu se Timčenko přestěhoval do Finska, aby pracoval pro Ural Finland Oy, ruského dovozce ropy, později se stal generálním ředitelem společnosti. V roce 2000 Timčenko spolu se švédským majitelem firmy Torbjörnem Törnqvistem založil Gunvor Group, která se stala největším nezávislým obchodníkem s komoditami na světě. V roce 2014, pravděpodobně kvůli sankcím za ruskou anexi Krymu, Timčenko prodal svůj podíl Törnqvistovi za výrazně podhodnocenou cenu. V roce 2007 založil Volga Group, investiční společnost, která má 23 % podíl v plynárenské společnosti Novatek, druhém největším ruském producentovi plynu.

Timčenko byl sankcionován Západem po ruské anexi Krymu v roce 2014 a invazi na Ukrajinu v roce 2022.

Pozměněný dokument nenabízí žádné další vysvětlení ani objasnění, pokud jde o povahu požadovaných plateb Sýrie uvedeným společnostem.

Oba úvěry budou spláceny po dobu 10 let v pololetních splátkách, jedna 15. dubna a druhá 15. října, každý rok, s úrokovou sazbou, která začíná na 1,5 % za první rok, 1,75 % za druhý, 2 % za třetí a případně 8 % v roce 2033.

Ačkoli uniklá dokumentace nenabízela žádnou informaci o množství peněz, pokud vůbec ruské společnosti nějaké obdržely, zdroj řekl New Lines, že KBP již obdržela "nejméně" 25 milionů dolarů, Evro Polis 55 milionů dolarů a STG Engineering 20 milionů dolarů.

"Ruské pokusy o obcházení sankcí lze očekávat," řekl Dan Fried, bývalý americký náměstek ministra zahraničí pro evropské a eurasijské záležitosti a architekt sankcí Obamovy administrativy vůči Rusku. "Spojené státy mají způsoby, jak jít po těch, kdo se vyhýbají sankcím. Vzhledem k rozsahu sankcí vůči Sýrii se USA, EU a Británie mohou také chtít podívat na celý řetězec obcházení sankcí, který tato dohoda pravděpodobně odráží, a postihnout jakoukoli zúčastněnou společnost ze třetí země."

