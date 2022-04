Mrazivé poučení z maďarských voleb

6. 4. 2022 / Boris Cvek

Nemohu si pomoci, ale maďarské parlamentní volby mne stále více fascinují. Čtu a poslouchám různé komentáře a analýzy kompetentních lidí, např. ve Dvaceti minutách Radiožurnálu mluvil v pondělí k tématu Martin Ehl, a docházím k naprostému obratu perspektivy. Myslel jsem si totiž, že válka na Ukrajině je pro Orbána velký problém, protože maďarská veřejnost bude podobně stranit Ukrajině jako veřejnost česká nebo polská.

Opak je zřejmě pravdou. Válka Orbánovi pomohla. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Pomohla mu nikoli proto, že chrabře stál na straně Ukrajiny proti Rusku, ale právě naopak: odmítl byť jen transport zbraní pro Ukrajinu přes Maďarsko a předložil to maďarské veřejnosti jako cestu ke klidu a míru pro jejich zemi. Zdá se, že Maďaři volili Orbána hlavně proto, že jim slíbil klid a mír. Samozřejmě zásadní roli hrál obraz celé války, jak ho podávala maďarská média, která tak či onak většinově slouží Orbánovi.

Představte si, že by v Česku veřejnoprávní média hustila do lidí nějaký slabší odvar ruské propagandy. Taky by asi chtěli klid a mír. Vítěz voleb konaných za takových podmínek v Česku (notně podpořený úpravou volebních obvodů ve prospěch vládnoucí strany a celkovou ekonomickou mocí v zemi) by pak mohl podobně jako Viktor Orbán vydávat veřejně před masami své vítězství za vítězství demokracie a hodnot křesťanství nad jakousi neurčitou směsí mezinárodní levice, Sorose, Bruselu a Zelenského. Levice = Brusel = Soros = Zelenský a proti nim Orbán jako záchrana pravdy, víry a demokracie. Není to neuvěřitelné? Ano, tohle je postoj drtivého vítěze parlamentních voleb v Maďarsku. Co na to asi poví pan Kaczynski a polská vládní strana? Kdo má vlastně ten patent na křesťanství?

Ta mrazivá otázka pro celou ČR a Unii zní takto: není tu velké riziko, že sociální problémy spojené s válkou posunou veřejné mínění napříč Unií právě tímto směrem, aniž by k tomu bylo zapotřebí Orbánovy verze „demokracie“ a ovládnutí médií krajní pravicí? My tady v ČR máme pocit, že přece každý svobodný, normální člověk musí stát na straně Ukrajiny a být připraven přinášet oběti. Bojím se, že to není realistický odhad, rozhodně ne dlouhodobě. Samozřejmě možným řešením je pomoci lidem rozsáhlými sociálními programy, aby například necítili tvrdý dopad inflace – a to nejen ti, kdo jsou už chudí, ale hlavně ti, kteří se začnou bát, že v důsledku války do chudoby spadnou. Ale bez ohledu na ideologii té či oné vlády ani to nebude snadno proveditelné.

Marine Le Pen ve Francii prý po začátku ruské agrese na Ukrajině nechala zničit plakáty, kde je zobrazena v přátelském spojení s Putinem. Kdo ví, zda toho dnes nelituje. Její procenta v každém případě výrazně rostou (ze 17% na 21%), zatímco Macronova klesají (z 30% na 27%), aspoň podle webu Politico.

Martin Ehl ve svém vystoupení v Radiožurnálu zmínil, že lídr opozice v Maďarsku prohrál ve svém volebním obvodě částečně i kvůli tomu, že do jeho volebního obvodu byly zahrnuty také vesnice z okolí města, v němž pracuje jako starosta. Tento nástroj, v USA známý jako gerrymandering, je velmi mocná zbraň, zvláště když vládnete dvanáct let v kuse jako téměř neomezený vládce. Zmínil také svůj odhad, že Orbán zhruba za půl roku začne vyvádět Maďarsko z Unie, protože už nebude mít peníze z Bruselu, čímž zmizí poslední motivace v Unii zůstat. Jeho hlavním cílem je podle Ehla zabránit tomu, aby došlo k vyšetřování korupčních praktik jeho režimu. Maďaři, a tím bych uzavřel, podle Ehla kašlou na nějaké konzervativní nebo údajně křesťanské hodnoty, jimiž se Orbán stále ohání, slyší naopak na klid, mír a nacionalismus.

