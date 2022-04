Zápisky z front

11. 4. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

čas čtení 8 minut

Aneb zprávy z Twitteru 3 Domácí fronta: Prezident opozice Andrej Babiš oznámil krátce po operaci očních víček, nutné pro léčbu střevní neprůchodnosti, že ze svého toustového nakoupí 2000 neprůstřelných vest a pošle je na Ukrajinu. Poté, co vyprchaly účinky anestezie, své prohlášení podrobil sžíravé korekci. Neprůstřelných vest objedná a zaplatí pouze 200. Dopadlo to jako vždy, když agent nakupuje. Nakoupil u odborníka na respirátory, klobouky a masné výrobky u pana Günsbergera. Vesty neprošly testy a škrt oligarcha přišel o cca 2,6 miliónu korun. Na výrobce ocelových plátů bylo podáno trestní oznámení. Naštěstí vesty nedělal z obalů na vajíčka jako ruská armáda. Ale zas by to vyšlo Andreje trochu levněji.









Ivo Lukačovič, zakladatel a majitel Seznam CZ mezitím věnoval ze svého 100 miliónů na pomoc Ukrajině. Tiše, rychle a bez nalíčení za Nea z Matrixu. Babiš ho za to udá, že daní na Kypru.

Na kongres ODS nebyl pozván / byl omluven starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Jen co předělá nádražní budovy na důstojné ubytování pro ukrajinské uprchlíky, nastane čas vyprášit kožich i ODS a Zahradilovi zvláště.

Kongresu ODS se naopak bez pozvání zúčastnil představitel čínských a vietnamských komunistů a držitel čestného vietnamského ocenění za pomoc v rozvoji kultury, sportu a nudlí Jan Zahradil. Zda na kongres přispěla čínská nebo vietnamská ambasáda, není známo.

ODS s úspěchem požírá všechny podřízené členy pětikoalice. Jak jsou si jen s hnutím ANO podobni. Bartoši, Jurečko, Rakušane, Pekarová! Spěte sladce, mimo parlament je poločas rozpadu stran docela rychlý. Dobrou noc a poklona panu Fialovi za manipulace.

Soutěž v básnické tvorbě s názvem: Kořeny ODS, o 100 kilo sebraných spisů Václava Iljiče Klause, která proběhla v rámci kulturní sekce kongresu ODS, vyhrál s přehledem Miroslav facker Macek. Zvítězil tímto úderným Saturninovým veršem: „Našli jsme si místo nové v zadku von der Leyenové“. Je dobře, že už i ODS konečně ví, kam patří.

Druhý a poslední účastník nabité soutěže ministr spravedlnosti a velvyslanec ODS na pražském Hradě Pavel kmotr Blažek zcela propadl veršem: „ Kdo Stanjuru nezvolí, toho ihned zastřelí“. O výhrůžky prý ale nejde, jak ihned znělo z odpovědi ministerstva spravedlnosti vedeného veršotepcem. Druhé místo a jako odměna tanec s první dámou třetího prezidenta potěší.

Václav Klaus mezitím prohlásil Viktora Orbána za jediného důvěryhodného Putina v Evropě. Kvalita péče o psychicky postižené žijící prezidenty je opravdu v katastrofálním stavu. Jeden blábolí a ten druhý taky.

Jednání o základně NATO v ČR se pomalu rozebíhají. Lubomír Zaorálek si už bezpochyby registroval doménu: NĚT ZÁKLADŇÁM v ČR a Ově zvlášť!!! Vojtěch Filip, Tomio Okamura a Lubomír Volný se mezitím připoutali k bráně ruské ambasády papírovým řetězem a neodejdou odtud, dokud nebude stát v Lánech recipročně základna Ruské federace.

MUDr. Ivan David jako psychicky problémový europoslanec SPD za ČR prohlásil ruský masakr na nádraží v Kramatorsku za evidentně a beze všech pochyb ukrajinský válečný zločin. SPD bude žádat mezinárodní psychiatrické vyšetření.

Ukrajinská fronta:

Ukrajinským vojákům se podařilo ukořistit ruský raketomet TOS-1A, schopný pálit termobarické střely, a poprvé ho použili proti invazním jednotkám, oznámil podle britského listu The Times Sergej Bratčuk z ukrajinské vojenské správy v Oděské oblasti. Ruské ministerstvo informaci prohlásilo za absolutní lež, protože ruská armáda Ukrajinu okupuje jen za pomoci mírových holubic a bratrské lásky mezi bratrskými národy.

Na rozdíl od Pavla Novotného ruská vojska nádraží nezvelebují, oni je ničí i s cestujícími. Další válečný zločin RF v nekonečné řadě válečných zločinů spáchaných RF.

Oslavný text v ruském tisku, honosící se zabitím mnoha ukrajinských vojáků na onom nádraží, byl v Rusku zveřejněn ještě před dopadem raket na kramatorské nádraží. Po chvíli ticha, stejně dlouhém jako bylo u sestřelení letadla Malaysia Airlines MH17 v roce 2014, následoval text o nezpochybnitelné vině ukrajinské armády, která provokativně zabíjí Ukrajince, aby na Rusko vrhala špatné světlo. Pak následovalo prohlášení o tom, že zbraně, kterými Rusko na Kramatorsk zaútočilo, nikdy Rusko nevlastnilo, natož aby z nich střílelo. A ta fota jsou fotomontáž. Pak všechny texty zmizely.

Vojákům RF (Rusko Fašistické), kteří se rozhodli vyhloubit zákopy v Rudém lese nedaleko jaderné elektrárny Černobyl, zbývá jen rok života. Rudý care, do roka a do dne! V Rusku se snad o Černobylu a radioaktivitě neučí?

Vojska RF si stěžují na dodávky zbraní Ukrajině. Moderní zbraně v rukou Ukrajinců jsou nepřípustné a odporující všem Ženevským konvencím. A dále taky podrývají mírové snahy Ruska o dokončení genocidy Ukrajiny, se kterou oba Iljiči, Uljanov i Lenin, započali již před 100 léty. Nehledě k faktu, že ruští branci i mazáci se zatracenými moderními zbraněmi neumí vůbec zacházet. Což je tak nefér.

Ruští vojáci jsou neustále a zcela konsternováni způsobem života napadených Ukrajinců. Všude jsou domy z cihel, Ukrajinci mají notebooky, Nutellu i toaletní papír – a to přece nemůže být možné. To se vypráví jen v pohádkách zlobivým dětem. Stalin po druhé světové ruské vojáky posílal do Gulagů, aby zapomněli, že i polské a rumunské vesnice jsou mnohem lepší než ty pokrokové ruské zaplacené krví milionů zrádců a sabotérů.

Zahraniční fronta:

Viktor Orbán prohlásil Volodymira Zelenského za nepřítele Maďarského Ruska. Držitel Puškinovy medaile za moderní proruskou prózu Václav Klaus se zatím k tématu nevyjádřil a Nohavica píseň nezapěl.

Rusko bylo s ostudou vykopnuto z rady OSN pro lidská práva. Výhrůžky všem hlasujícím zemím tentokrát nezabraly. Věříme, že stejně jako byl v roce 1939 agresivní SSSR vyloučen ze Společnosti národů za napadení Finska, bude Rusko vyloučeno i z OSN za válečné zločiny spáchané na Ukrajině. Tradice je tradice.

Rakouský kancléř pojal záměr odletět na jednání s Vladimírem Putinem do Moskvy. Poslední jednání s válečným zločincem absolvovalo Rakousko za druhé světové války. Tradice je tradice. Zítra se za Putinem prý chystá někdo z ostrova Fidži. Není překvapením, že rakouský kancléř odešel z jednání jako spráskaný pes.

Fašistická fronta:

Ruský cenzurní orgán Roskomnadzor si stěžuje na cenzuru. Žádá okamžité odblokování kanálu ruské Státní dumy na serverech platformy YouTube, kterou sám Roskomnadzor minulý měsíc zablokoval. Jsem zvědav, jak tuto zapeklitost ruská cenzura vyřeší.

V posledním projevu Vladimíra Žirinovského zazněla tato pekelně prognostická slova: "Rusko zvítězí a ať umřu, jestli lžu!" Hodná karma, hodná.

U rakve Vladimíra Žirinovského vzdal svůj poslední hold ruskému nacistovi i Vladimír Putin. Ozbrojená čestná stráž, všichni přítomní lidé, rodina i Bůh museli katedrálu před příchodem malého cara opustit. Zůstal jen On a červený kufřík. Oba vypadali smutně.

Bývalý ruský premiér a nadějný prezident zastupitel Alexandr Medveděv prohlásil, že fašista Vladimír Putin sní o velké Euroasijské tisícileté ruské říši. Říši rozkládající se od Lisabonu až po Vladivostok. Zatím se však rozkládá pouze Ruská federace. Držíme palce a rozkladu zdar.

Ukrajince Medveděv dále prohlásil za méněcennou rasu, která nutně potřebuje ruskou nadvládu. Za viníka ruských válečných zvěrstev v Mariupolu a v Buči označil odpornou západní propagandu. Vše na Západě totiž vykecají. Potřeba denacifikace Alexandra Medveděva je mimořádně akutní.

Hnutí Anonymous ovládlo kamerový systém nedobytného Kremlu. Nikde ani stopa po Vladimíru Vladimiroviči. Je skrytým uprchlíkem ve vlastní zemi? Prezidenta Miloše v sídle českých prezidentů také již dlouho nebylo vidět, ani slyšet, ani cítit.

Podle posledních zjištění vojáci RF na Ukrajině více kradou, než bojují. Země s největšími zásobami nerostných surovin na světě neumí zaplatit ani svou vlastní armádu.











0