Co bude dál na Ukrajině: Tři scénáře

15. 4. 2022

čas čtení 9 minut



Po porážce v bitvě o Kyjev se ruské síly začaly soustřeďovat na východě a jihu Ukrajiny, aby tam navázaly na své větší úspěchy. Příliš mnoho komentátorů přehlíželo bitvy na jihu, kde byla moskevská vojska při zabírání území úspěšnější. Obraně Kyjeva se dostalo veškeré mediální pozornosti, stejně jako Buče, navzdory bezohlednému zničení Mariupolu. Zatímco na severu Rusové bitvy prohráli, na jihu a východě zabrali pás území, který je zhruba třikrát větší než předválečná oblast v Donbasu, kterou drželi separatisté. Houževnatí obránci Ukrajiny si zatím ve válce vedli výjimečně dobře, ale vzhledem k povaze tamního terénu a současnému stavu sil nelze předpokládat další úspěch, zejména na jihu a východě. V další fázi by mohlo dojít k rozsáhlejším a rozhodujícím bitvám v závislosti na souhře soupeřících strategií.



Úspěch ve válce je podle vědců, včetně Williamsona Murraye a Thea Farrella, často střetem institucionálních adaptací. Ukrajinský způsob vedení války se bude muset vyvinout z počátečních úspěchů úvodních šesti týdnů války. Poté, co ukrajinské síly zblízka pozorovaly špatné ruské výkony, se musejí vyvarovat stejných taktických chyb, jakých se dopouštěli jejich protivníci. Na druhé straně Rusko již demonstruje určité přizpůsobení, včetně jmenování generála, důstojníka s významnými zkušenostmi ze Sýrie, velitelem kampaně. Ruští vojenští velitelé rozhodně nebudou podceňovat motivaci ani smrtelnost odporu. Útočná válka však může být stále ve prospěch Rusů a jejich těžkého dělostřelectva a balistických raket. V konečném důsledku předpokládám tři alternativní scénáře, které by se mohly objevit v příštích několika týdnech, píše dr. Frank Hoffman je penzionovaný důstojník britské námořní pěchoty, který více než čtyřicet let působil na ministerstvu obrany jako analytik a stratég. Úspěch ve válce je podle vědců, včetně Williamsona Murraye a Thea Farrella, často střetem institucionálních adaptací. Ukrajinský způsob vedení války se bude muset vyvinout z počátečních úspěchů úvodních šesti týdnů války. Poté, co ukrajinské síly zblízka pozorovaly špatné ruské výkony, se musejí vyvarovat stejných taktických chyb, jakých se dopouštěli jejich protivníci. Na druhé straně Rusko již demonstruje určité přizpůsobení, včetně jmenování generála, důstojníka s významnými zkušenostmi ze Sýrie, velitelem kampaně. Ruští vojenští velitelé rozhodně nebudou podceňovat motivaci ani smrtelnost odporu. Útočná válka však může být stále ve prospěch Rusů a jejich těžkého dělostřelectva a balistických raket. V konečném důsledku předpokládám tři alternativní scénáře, které by se mohly objevit v příštích několika týdnech,





Scénář 1: Ukrajina v ofenzivě



V prvním scénáři přejdou ukrajinské síly do ofenzivy ve snaze čelit jakýmkoli pokusům o obklíčení svých brigád, které drží linii v Donbasu. V rámci tohoto tažení by se Ukrajinci pokusili vyčistit Charkov a Cherson. Jak poznamenal ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov, k tomu je zapotřebí více - a jiných - zbraní, než jaké Ukrajina dosud obdržela od mezinárodních podporovatelů. "Abychom takovou válku vyhráli, potřebujeme jinou pomoc, než jaké se nám dostávalo dosud," řekl. "Chceme co nejdříve osvobodit území obsazená nepřítelem. K tomu potřebujeme jiné zbraně." Přesto Ukrajina nemá vojáky, kteří by s novými zbrojními systému uměli zacházet, zejména těmi, které nejsou staršími sovětskými systémy. Nové zbraně, které by byly nejúčinnější, nejsou tak jednoduché na obsluhu a údržbu jako většina ruční munice, kterou Západ poskytl dosud.



Jaký by byl výsledek, kdyby Ukrajina přešla do ofenzivy? Tento typ bojů by mohl Ukrajincům přinést obrovské množství obětí a je pravděpodobné, že by nakonec neuspěli, přičemž by spotřebovali velkou část svých lidských zdrojů a zásob munice.



Scénář 2: Obnovená ruská ofenziva



Ve druhé alternativě přejdou ruské síly do útoku. Pokud by se Rusům podařilo podniknout útok ze severu i jihu a zmocnit se klíčového města Dnipro, mohli by jedním tahem izolovat značnou ukrajinskou bojovou sílu. To však předpokládá určitý stupeň dovednosti v manévrování s kombinovanými zbraněmi, který ruské jednotky od invaze z velké části neprokázaly. I když se někteří domnívají, že zvlněné pláně na východě hrají ve prospěch ruských výhod při velkých mechanizovaných operacích, úspěch, který Ukrajinci měli proti obrněným jednotkám ze vzduchu i na zemi, by mohl být zopakován na Donbasu - i když dosahy bojů budou větší. Pokud se navíc Dnipro stane klíčovým terénem, stane se významným, že ruský přístup k městské válce ignoruje základní pravidla a přehlíží účinnost decentralizovaných operací při boji ve městech.



V tomto scénáři se Rusové mohou také pokusit rozšířit své pozice a zcela uzavřít přístup Ukrajiny k Černému moři. Vzhledem k velikosti Oděsy je však pravděpodobnost jejího dobytí menší než u jiných pobřežních měst. Ztráta jejího přístavu a přístupu k Černému moři by pro dlouhodobé ekonomické vyhlídky Ukrajiny znamenala vážnou recesi. Ukrajinská obrana bude muset zvážit své úsilí proti tomuto náporu.



Rusové by v tomto scénáři pravděpodobně opět neuspěli. Možná zlepšili některé prvky své připravenosti, ale pochybuji, že se dostatečně poučili ze svého dosavadního špatného výkonu, a mnoho jejich nedostatků (logistika a vedení malých jednotek) nelze v blízké době napravit. Tento přístup by mohl ruskou armádu odsoudit k záhubě, pokud bude pokračovat ve svém selhávání v operačním umění a bude sledovat příliš mnoho cílů s příliš malým počtem vojáků na pokrytí zadaných úkolů. Rusko při tomto scénáři pravděpodobně prohraje, a to téměř stejně těžce jako dosud na severu.





Scénář 3: "Opotřebovací" válka



Další možností by bylo, že by obě strany nepřešly do ofenzivy s masivními útoky, ale zachovaly by stávající kontaktní linie a vedly by opotřebovací válku. Vzhledem k materiálním výhodám by zde Rusko mohlo mít převahu, ale stále bude trpět špatným velením na bojišti, zhoršeným operačním vedením a omezeným personálem. V tomto scénáři bychom očekávali, že Ukrajina vyvine velké úsilí poškozovat ruského protivníka prostřednictvím nekonvenční války s využitím výcviku a koncepcí vyvinutých americkými odborníky.



Nejpravděpodobnějším výsledkem je patová situace, a pokud se tento scénář naplní, bude největším poraženým Západ, který bude nadále hradit náklady na ukrajinské vojenské operace, absorbovat příliv uprchlíků a uspokojovat jejich humanitární potřeby a sledovat ekonomické dopady (včetně možné recese v Evropě) svého úsilí o udržení tlaku na ruskou vládu a elity. Čím více se tato válka protáhne, jak moudře radí sir Lawrence Freedman, tím větší je možnost, že ruský prezident Vladimir Putin ji zákeřným způsobem eskaluje nebo že nějaká chybná kalkulace vyústí v to, že se NATO stane přímým bojujícím subjektem. Vzhledem k Putinově historii by však dlouhodobým výsledkem mohl být další zamrzlý konflikt.



Co to znamená pro ukončení války



Celkově vzato bychom měli očekávat, že Putin upevní svou pozici v oblasti Donbasu a většinu svých zisků. Je pravděpodobné, že Putin bude nyní držený půlměsíc území od Charkova Cherson prohlašovat za svou kořist bez ohledu na to, zda se rozhodne znovu zahájit ofenzívu, či nikoli. Kolik z toho území si hodlá ponechat natrvalo a kolik by se stalo materiálem na vyjednávacím stole, bude záviset na vyjednávání a výsledcích na bojišti. Přesto bude pro Ukrajince po jejich operačním úspěchu spolu se zvěrstvy v Buče politicky obtížné přijmout ztrátu území a zmenšení politické nezávislosti, které bude Putin požadovat. Zastavení bojů v nějaké formě, de facto nebo dohodnuté, je pravděpodobně nejlepší z mnoha špatných možností včetně širší války.



Putin bude po jakékoli dohodě tvrdit, že zvítězil, navzdory zjevně jasným důkazům, že válku ve strategickém smyslu prohrál. Na vůdce, který se snaží znovu získat globální vůdčí roli a prestižní či respektované postavení ve světě, šeredně pochybil. Nemůže dosáhnout svých původních cílů a rozhodně ne za cenu, kterou by rozumný vůdce považoval za přiměřenou. Jeho politická pozice je dnes mnohem slabší, než byla před invazí, a jeho národ to stálo těžké ztráty a snížené ekonomické vyhlídky do budoucna.



V Kremlu však zůstane, i když jako mezinárodní vyvrhel. Mírová jednání mohou v určitém okamžiku přinést nějakou formu příměří nebo příměří, které zastaví pokračující a obrovské lidské ztráty. Jakékoli dohody nebo pauzy v bojích Putin zneužije, potřebuje čas na regeneraci a přeškolení svých vyčerpaných jednotek. Vyjednávání bude rovněž odporné a bude pro Ukrajinu představovat obtížné rozhodnutí. Přesto by se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij neměl nechat přinutit k otrávenému míru, falešné dohodě, která pouze prodlouží konflikt a přinese četné náklady jak pro Ukrajinu, tak pro Západ. Ať už se v nadcházejících týdnech zformuje kterýkoli ze scénářů, Kyjev by neměl u jednacího stolu ztratit to, co jeho síly získaly na bojišti.





1