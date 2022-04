Boris Johnson možná dostane další tři pokuty kvůli Partygate, sdělují informované zdroje

14. 4. 2022

Policie dosud plně nevyšetřila několik akcí v sídle premiéra v Downing Street. Představuje to trvalou hrozbu pro Johnsonovo postavení



Boris a Carrie Johnsonovi obdrželi spolu s ministrem financí Rishim Sunakem oznámení, že dostanou pokutu za porušení lockdownu.. Případné další tresty za porušení lockdownu budou pravděpodobně přísnější



The Scotsman: PORUŠILI ZÁKON:

Boris Johnson čelí podle vysoce postavených zdrojů dalším třem možným pokutám za porušení lockdownu. Zároveň došlo kvůli skandálu Partygate k první ministerské demisi.



Na znamení přetrvávající nervozity ve vládě, že premiérova pozice by mohla být ohrožena, až se poslanci příští týden vrátí do Westminsteru z velikonočních prázdnin, zdroj z Downing Street připustil, že zdánlivý klid působí jako "klid před potenciální bouří".



Náměstek ministra spravedlnosti David Wolfson ve středu skončil ve své funkci poté, co vyšlo najevo, že Johnson a Rishi Sunak dostali pokutu za porušení vlastních zákonů o covidu, když se zúčastnili oslavy premiérových narozenin v Downing Street č. 10.



Wolfson uvedl, že rezignuje nejen kvůli "samotnému chování" premiéra, ale také kvůli "oficiální reakci na to, co se odehrálo". Uvedl, že toto chování je v příkrém rozporu s mnoha lidmi ve společnosti, kteří "dodržují předpisyza cenu velkých osobních ztrát a jiní jsou za podobné, někdy i zdánlivě banálnější přestupky pokutováni nebo stíháni".



Ve středu odpoledne, ještě před Wolfsonovou rezignací, se zdálo, že dynamika poslanců připravených Johnsona sesadit se zastavila - k výzvám k odstoupení premiéra se přidali jen dva konzervativní poslanci, poslanec za Amber Valley Nigel Mills a Craig Whittaker, poslanec za Calder Valley.



Mills uvedl, že napíše dopis o vyslovení nedůvěry Johnsonovi příslušné parlamentní instituci: "Myslím si, že pro premiéra v úřadu, který dostane pokutu a přijme ji a zaplatí ji za porušení zákonů, které zavedl... je to prostě nemožná pozice," řekl.



V deníku Halifax Courier Whittaker vyzval premiéra, aby odstoupil a "udělal správnou věc" - uvedl však, že dopis o vyslovení nedůvěry nenapíše, a předpověděl, že Johnson případné hlasování vyhraje.



Na sociálních sítích se většina poslanců shromáždila na Johnsonovu obranu. Jeden z bývalých poradců č. 10 však předpověděl, že pokuty by se i tak mohly ukázat jako "osudné" pro premiérovu kariéru. "Konzervativci, pokud za něčím stojí, tak za právním státem a udržováním pořádku," uvedl. "Pokud nedokážou dodržovat svá vlastní pravidla a neprojevují pokoru tváří v tvář spravedlnosti, je nemožné, aby si funkci udrželi."



Klíčoví zasvěcenci uvedli, že podle nich Johnson pravděpodobně dostane nejméně tři další pokuty za akce, které policie dosud plně nevyšetřila.



Mezi události, které musí Metropolitní policie ještě prověřit a jichž se Johnson zúčastnil, patří letní večírek v květnu 2020, listopadové setkání v Johnsonově bytě s jeho manželkou v den odchodu Dominica Cummingse a rozlučkový večírek pro vysoce postaveného asistenta v 10 Downing Street o den později. Zdroje uvedly, že žádný z účastníků zatím nedostal za tyto akce pokutu.



Někteří toryové vyjádřili znepokojení nad tím, že Johnsonova strategie spočívá v bagatelizaci významu akce, za kterou byl pokutován - krátké narozeninové setkání v místnosti kabinetu. "Byla to strašná komunikační chyba, když byli poslanci informováni, že akce trvala jen 10 minut a že premiér byl nespravedlivě očerněn," uvedl jeden ze zdrojů z řad toryů.



Lord Frost, bývalý ministr, rovněž vyjádřil obavy, že přijdou další škodlivá odhalení. "Myslím, že není možné jen tak říct: 'To bylo tehdy, to je teď, pojďme dál, svět je jiný,' jak se o to dnes ráno snaží vláda," řekl televizi LBC. "Zatím nevíme, jaké další sankce mohou být uděleny a komu."



Zdroje z Downing Street uvedly, že premiér se zúčastnil narozeninového setkání ve vládní místnosti v červnu 2020 na méně než 10 minut, jedl salát z plastové misky a odmítl jakýkoli alkohol nebo jídlo na večírku.



Ti, kdo se narozeninové oslavy premiéra zúčastnili, však tvrdí, že to tak prostě nebylo, přičemž jeden z nich oslavu popsal jako "atmosféru večírku" se zpěvem, kterého se zúčastnila Johnsonova manželka Carrie Johnsonová a jeho interiérová designérka Lulu Lytleová.



Jiní se domnívají, že fotografie pořízené Johnsonovým osobním fotografem - které byly zpřístupněny oficiálnímu vyšetřování Sue Grayové týkajícímu se večírků pořádaných během lockdownu - ponechávají nade vší pochybnost, že šlo o akci, která porušila platné zákony.



Jeden z policejních zdrojů uvedl, že posouzení detektivů Metropolitní policie, že premiér porušil zákony více než jednou, by zvýšilo budoucí pokuty. Výše pokuty by se zvýšila pokaždé, když by se zjistilo, že Johnson porušil platné předpisy.



Zdroj dodal, že obhajoba Johnsona a jeho příznivců, že si prý Johnson a jeho lidé neuvědomili, že jsou na večírcích, je "spekulativní", protože řada předpisů byla napsána tak, aby zabránila jakémukoli shromažďování lidí uvnitř budov: "Zákon nikdy nehovořil o večírcích, ale prostě o shromážděních. Nemusí to být hudba a tanec - nesměli jste se shromažďovat uvnitř budov. Důvodem bylo zastavit šíéření nákazy. Neúcta k veřejnému zdraví je zarážející. Proč jste nevěděli, že porušujete předpisy?" ptá se.



Ačkoli tři poslanci, kteří již dříve vyzvali Johnsona k odchodu, uvedli, že kvůli válce na Ukrajině nevěří, že je vhodná chvíle pro hledání nového premiéra, ostatní ve čtvrtek stáli za svými dopisy o vyslovení nedůvěry, včetně Garyho Streetera, Caroline Nokesové, Anthonyho Mangnalla a Tobiase Ellwooda.



Další poslanci uvedli, že se hluboce obávají dalších odhalení před květnovými komunálními volbami a závěrečnou zprávou Sue Grayové. "Každétoto odhalení přijde jako kladivo na hřebík do toryovské rakve a to, co premiér dělá, do toho zatahuje všechny poslance. Čeká nás dlouhý, pomalý pochod smrti."





Za porušení předpisůse omluvil i kancléř Rishi Sunak, který také dostal pokutu.





Sunakovi spojenci ve středu uvedli, že podle nich bylo promarněnou příležitostí, že kancléř v úterý po obdržení oznámení o pokutě nerezignoval. "Můj názor je, že měl odejít už před několika měsíci a zachovat si nedotknutelnou integritu, ale teď je vydán na milost a nemilost, že ho možná v létě vyhodí," řekl jeden z nich.