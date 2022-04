Ukrajinský prezident označil ruskou invazi za "absurdní" a "sebevražednou"; Ukrajina se přihlásila k odpovědnosti za útok na vlajkovou loď ruské černomořské flotily

15. 4. 2022

Použije nyní v zoufalství Putin jaderných zbraní?



Vladimir Putin se může uchýlit k použití taktické nebo nízkoenergetické jaderné zbraně ve světle vojenských neúspěchů při invazi na Ukrajinu, prohlásil ředitel CIA William Burns. Během projevu v Atlantě Burns prohlásil: "Vzhledem k možnému zoufalství prezidenta Putina a ruského vedení ... nikdo z nás nemůže brát na lehkou váhu hrozbu, kterou představuje případné použití taktických jaderných zbraní nebo jaderných zbraní s malým účinkem." Kreml uvedl ruské jaderné síly do stavu zvýšené pohotovosti krátce po zahájení invaze na Ukrajinu 24. února.

- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ocenil statečnost a odhodlání svého lidu v 50. den války a ve svém nejnovějším národním projevu označil ruskou invazi za "absurdní" a "sebevražednou". "Vydrželi jsme již 50 dní. Padesát dní ruské invaze, ačkoli nám okupanti dali maximálně pět dní," řekl.

"Vzpomínám si na první den invaze Ruské federace. Vzpomínám si, co mi 24. února řekli ... Mírně řečeno, nikdo si nebyl jistý, že to vydržíme. Mnozí z nich mi radili, abych utekl ze země. Radili, abych se vzdal tyranii.



Ale ani oni nás neznali. A nevěděli, jak jsou Ukrajinci stateční, jak si vážíme svobody. Své možnosti žít tak, jak chceme. Ne lidem, kteří vládnou tak, že jejich armáda poprvé v životě vidí na okupovaných územích záchody a krade i obyčejné domácí spotřebiče.

Zelenskij řekl, že ruská vojska "už na našem území opakují to, co Evropa viděla jen za druhé světové války", a zároveň kritizoval přílišnou mírnost sankcí ze strany Západu.



"Padesát dní naší obrany je úspěch. Úspěch milionů Ukrajinců," dodal.



"Během 50 dnů této války se Ukrajina stala hrdinou pro celý svobodný svět. Pro ty, kteří mají odvahu nazývat věci pravými jmény. Pro ty, kteří se nenechali otrávit propagandou.



Vy všichni jste se stali hrdiny. Všichni ukrajinští muži a ženy, kteří odolali a nevzdávají se. A kteří zvítězí. Kteří vrátí Ukrajině mír. Jsem si tím jistý."



- Podle ruského ministerstva obrany se v Černém moři u jižní Ukrajiny potopil ruský vlajkový křižník Moskva. Ukrajina tvrdí, že byla zasažena ukrajinskou zbraní - křižující raketou Neptun, kterou Ukrajina sama vyrábí. Rusko tvrdí, že na vině byl požár na palubě a poté "bouřlivé mořské podmínky". Rusko má pouze tři válečné lodě této vlajkové třídy, které mají posádky čítající téměř 500 námořníků, a ztráta křižníku Moskva je velkou ranou. Bývalý ředitel CIA David Petraeus označil přiznání Ruska, že se Moskva potopila, za "vzácný okamžik pravdy... Jsem překvapen, že to přiznali," řekl BBC.



- Křižník Moskva plnil "klíčovou roli velitelského plavidla a uzlu protivzdušné obrany", uvedlo britské ministerstvo obrany.



Jak důležitá byla Moskva pro Kreml?



Zjevný útok na vlajkovou loď černomořské flotily a její potopení - 50 dní poté, co Vladimir Putin zahájil invazi na Ukrajinu - představuje pro Kreml symbolickou ránu. Moskva byla pýchou jeho flotily a nejprestižnějším plavidlem zapojeným do války proti Ukrajině.



"Potopení Moskvy, vlajkové lodi Černomořské flotily, není jen významnou ztrátou, ale je symbolem chaotického ruského vojenského tažení," uvedl Michael Kofman, ředitel výzkumného programu a expert na Rusko v Centru pro námořní analýzy financovaném americkou vládou.



Uštědřila také ránu jednomu z hlavních cílů ruské kampaně. Loď Moskva vedla významnou ruskou námořní přítomnost v Černém moři a ohrožovala jižní pobřeží Ukrajiny a její klíčové přístavy. To bylo jedním z hlavních cílů vojenského úsilí Kremlu a jeho cílem bylo odříznout Ukrajinu od moře a vytvořit pozemní most z Krymského poloostrova k ruským hranicím.



Loď, uvedená do provozu v roce 1983, byla vyzbrojena 16 protilodními řízenými střelami Vulkan s doletem nejméně 700 km. Podle zpráv nesla také protiletadlové rakety S-300, které jsou klíčové pro ruskou vzdušnou moc nad Krymem a ukrajinskou Chersonskou provincií, nyní obsazenou ruskými vojsky.



Jedná se o nejvýznamnější námořní plavidlo, které bylo potopeno od roku 1982, kdy britská ponorka HMS Conqueror torpédovala argentinský křižník General Belgrano. Je to poprvé, co Rusko přišlo o křižník od roku 1941, kdy německá letadla potopila v Sevastopolu - na stejné krymské námořní základně, kam byla Moskva údajně vlečena, když se potopila - loď Červona Ukrajina (Rudá Ukrajina).



Křižník Moskva se stal známým na počátku války, když její posádka požadovala kapitulaci ukrajinských sil na Hadím ostrově, což vyvolalo odpověď jednoho z pohraničníků na ostrově vysílačkou: "Ruská válečná lodi, jdi do prdele."



Tato věta se okamžitě stala synonymem ukrajinského vzdoru a dnes je všeobecným mementem. Den před potopením lodi Moskva představil Zelenskij novou poštovní známku, na níž je zobrazena loď a ukrajinský pohraničník se vztyčeným prostředníčkem.

- Podle ukrajinské prokuratury se vyšetřuje celkem 6 673 údajných válečných zločinů spáchaných ruskými jednotkami na Ukrajině. Úřad dodal, že bylo potvrzeno 198 zabitých dětí.





- Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško uvedl, že Moskva přijme "bezpečnostní a obranná opatření, která budeme považovat za nezbytná", pokud Švédsko a Finsko vstoupí do NATO. V rozhovoru pro ruskou státní tiskovou agenturu Tass ministr uvedl, že členství ve vojenské alianci by "vážně zhoršilo vojenskou situaci" a vedlo by k "těm nejnežádoucnějším důsledkům". Finsko a Švédsko již dříve učinily významný krok ke vstupu do NATO.





- Na pátek bylo dohodnuto devět humanitárních koridorů, oznámila místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuk. Ve čtvrtek bylo z ukrajinských měst prostřednictvím humanitárních koridorů evakuováno celkem 2 557 osob, potvrdila Vereščuková, z toho 289 osob z Mariupolu. Šéf Světového potravinového programu OSN mezitím uvedl, že v obleženém městě lidé "umírají hlady".





- Francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil dodat Ukrajině 24 hasičských vozů a sanitek a 50 tun záchranářského vybavení.

. "Musíme přejít na národní měny... Pokud vím, několik posledních plateb bylo v rublech, ale v odpovídajícím kurzu," citovala Kerobyana agentura RIA.Oleksij Reznikov to napsal na Twitteru:"Vlajková" ruská válečná loď je důstojným místem pro potápění. Nyní máme v Černém moři o jedno potápěčské místo více. Po našem vítězství ve válce vrak určitě navštívíme. Mimochodem, už mám za sebou 300 ponorů.





Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že na údajné akce ukrajinských sil na ruském území bude reagovat zvýšením útoků na Kyjev.

Mluvčí ministerstva obrany Igor Konašenkov rovněž uvedl, že "skupina ruských vojáků a jednotky Lidové milice Doněcké republiky zcela osvobodily Illičské železárny a ocelárny od ukrajinských nacionalistů".





Naší povinností je zůstat a působit a být co nejblíže civilistům, kteří potřebují naši podporu. Samozřejmě potřebujeme bezpečnostní záruky pro naše zaměstnance a bezpečnostní záruka pro naše zaměstnance je vlastně bezpečnostní zárukou pro civilisty, kterým pomáháme, ať už jim přinášíme přímo humanitární pomoc, nebo usnadňujeme bezpečný průchod.





"Počet a rozsah raketových úderů na cíle v Kyjevě se zvýší v reakci na případné útoky kyjevského nacionalistického režimu teroristického charakteru nebo sabotáže na ruském území."Rusové tvrdí, že přes noc zasáhli 13 vojenských objektů v různých oblastech a že ruský systém protivzdušné obrany S-400 sestřelil ukrajinský vrtulník Mi-8 u Černigova. Podle ruské armády to byl vrtulník, který včera provedl útok na obec Klimovo v ruské Brjanské oblasti.Podle agentury RIA se již podařilo dostat pod kontrolu většinu Mariupolu, ale střety pokračují především v oblasti závodu Azovstal, kde značná část azovského pluku nadále klade odpor.V tuto chvíli je pro MVČK důležité, aby byl co nejblíže lidem na frontové linii. V současné době máme na východě týmy, které pracují 24 hodin denně, abychom byli schopni podpořit ty, kteří zůstávají v místech, kde probíhají nepřátelské akce.Takže když si vezmete město Doněck, kolegové tam jezdí denně, aby tam evakuovali civilisty. Obvykle ti, kteří zůstávají, jsou ti nejzranitelnější. Vidíme, že jsou to starší lidé, že jsou to lidé, kteří nemají žádné peníze, kteří nevědí, jestli odejdou, kam mají jít.Z těch, kteří uprchli, jim podle ní MVČK poskytuje základní pomoc, jako jsou potraviny, ale také finanční pomoc.K vyhlídce na další ofenzivu Ruska na východě Ukrajiny řekla:To nás velmi znepokojuje, protože z těchto oblastí již uprchlo mnoho civilistů. Ti, kteří zůstali, jsou nejzranitelnější. Potřebují ochranu. A ti jsou samozřejmě chráněni mezinárodním humanitárním právem. Musíme jim však být schopni také pomoci.Jsou tu váleční zranění, kteří potřebují specifické ošetření, ale když jste v první linii, chybí vám základní věci. Budou chybět tak jednoduché věci, jako je aspirin, antibiotika, aby bylo možné opravdu léčit nepříliš závažné infekce. Ale když už jsou lidé zesláblí, protože pobývají týdny v útulku, jsou starší, nedostávají pořádnou stravu, tak se samozřejmě ty infekce mohou stát opravdu vážnými.Pokud jde o bezpečnostní problémy, kterým čelí samotný MVČK, řekla:Takže to je naše povinnost, to je náš úkol a samozřejmě zůstaneme co nejdéle, abychom mohli prostě v podstatě zachraňovat životy a pomáhat lidem.