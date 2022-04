Ukrajina se přihlásila k odpovědnosti za útok na vlajkovou loď ruské černomořské flotily, podle Moskvy se však příčina výbuchu teprve zjišťuje

14. 4. 2022

čas čtení 12 minut

- Poškozená ruská válečná loď Moskva se potopila - ruské ministerstvo



Ruské ministerstvo obrany vydalo prohlášení, podle kterého se v Černém moři u jižní Ukrajiny potopila jeho raketová křižníková loď Moskva. Zatím není jasné, zda byla zasažena ukrajinskými zbraněmi. Předpokládá se, že loď utrpěla značné škody a předtím, než se potopila, měla namířeno do Sevastopolu na Krymu.



Rusko dříve tvrdilo, že k jejímu poškození došlo v důsledku požáru munice na palubě. Posádka byla evakuována. Ukrajina tvrdila, že se loď potopila, Rusko to popřelo, poté přišly zprávy, že Rusko odtahuje loď dále na moře, zřejmě proto, aby ji dostalo z dosahu ukrajinských řízených střel.



Moskva byla zřejmě tažena pryč, když se potopila.



Rusko má pouze tři válečné lodě této vlajkové třídy, které využívají posádku téměř 500 námořníků.

Ruské ministerstvo obrany vydalo prohlášení, podle kterého se v Černém moři u jižní Ukrajiny potopila jeho raketová křižníková loď Moskva. Zatím není jasné, zda byla zasažena ukrajinskými zbraněmi. Předpokládá se, že loď utrpěla značné škody a předtím, než se potopila, měla namířeno do Sevastopolu na Krymu.Rusko dříve tvrdilo, že k jejímu poškození došlo v důsledku požáru munice na palubě. Posádka byla evakuována. Ukrajina tvrdila, že se loď potopila, Rusko to popřelo, poté přišly zprávy, že Rusko odtahuje loď dále na moře, zřejmě proto, aby ji dostalo z dosahu ukrajinských řízených střel.Moskva byla zřejmě tažena pryč, když se potopila.







- Volodymyr Zelenskyi vydal další video sestavené jeho vládou, které dále vyzývá evropské země, aby se vzdaly ruské ropy, která poskytuje Moskvě "krvavé" peníze, a apeluje na další zbraně, které by pomohly Ukrajině odrazit ruskou invazi.



Video obsahuje velmi drastické záběry dopadů násilí páchaného na Ukrajincích ruskými silami a zbraněmi.







Pozor, video je velmi drastické:



They’ve been trying to destroy us for 50 days, but the 🇺🇦 people are heroically resisting. We fear nothing, we know what we’re fighting for. We are brave enough to put an end to evil. Stop feeding the 🇷🇺 military machine. Help 🇺🇦 with weapons. Then peace & good will win faster. pic.twitter.com/WdDbZsvZ4e — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2022

- Ruský vyšetřovací výbor uvedl, že ukrajinské síly prý provedly nejméně šest náletů vrtulníkem na vesnici Klimovo v ruském Brjansku a zranily sedm lidí. Gubernátor Brjanské oblasti již dříve uvedl, že ostřelováním byly zasaženy dvě obytné budovy v obci, která se nachází severně od ukrajinské Černihovské oblasti. Kromě toho se pod palbu z Ukrajiny dostala i vesnice v ruské Belgorodské oblasti, uvedl gubernátor regionu.





- Alexej Navalnyj vyzval k vytvoření "informační fronty" proti ruské invazi na Ukrajinu, neboť vězněný opoziční vůdce tvrdil, že výsledky průzkumu veřejného mínění, podle nichž 75 % Rusů konflikt podporuje, jsou "kremelskou lží".

1/31 Truth and free information hit Putin's insane regime just as hard as Javelins.

This is a thread about opening the second front against the war criminal from the Kremlin — the informational front. — Alexey Navalny (@navalny) April 14, 2022

"Nejsem si dříve vědom požáru na palubě hlavní válečné lodi, jehož důsledkem by byl výbuch muničního skladu," uvedl jeden z úředníků a označil to za "pozoruhodně neobratné", pokud je to pravda.

0

231

"Už 50 dní se nás snaží zničit, ale lidé hrdinně odolávají. Ničeho se nebojíme, víme, za co bojujeme. Jsme dostatečně stateční, abychom skoncovali se zlem. Přestaňte živit vojenskou mašinérii. Pomozte zbraněmi. Pak mír a dobro zvítězí rychleji, praví se ve videu.!Začíná zlověstnou hudbou a textem na obrazovce, který říká: "Padesát dní zla v Evropě. Existuje ještě něco, co Rusko na Ukrajině neudělalo?".Video je trvá jen něco málo přes minutu a půl, ale využívá záběry zraněných a mrtvých dětí, zakrvácených hraček a ulic, obrovských stavebních škod a nářku pozůstalých Ukrajinců. Pod těmito záběry jsou titulky, které odpovídají na výše položenou řečnickou otázku: "Vraždění dětí, ničení celých měst, zaminování dětských hřišť, raketové údery na uprchlíky, masové vraždy, krádeže... (Rusko) lže celému světu."Poté se objevují obrázky spotřebitelů, kteří tankují benzín do svých aut, a ropné vrty, a titulky zní: "Nežádáme vás, abyste místo nás vzdorovali zlu, žádáme vás, abyste přestali zlo živit a poskytli nám zbraně." Následují záběry zbraní, jako jsou stíhačky, které Západ odmítl Zelenskému dodat.Poté na pozadí modrožluté ukrajinské vlajky titulek říká, že Ukrajinci mají dost odvahy, aby porazili zlo, a obrázky ukazují vlastenecké krajany, vojáky i civilisty, jak se brání invazi.Francie ve čtvrtek oznámila, že její velvyslanectví na Ukrajině se vrátí do hlavního města Kyjeva ze západního Lvova, kam bylo přemístěno začátkem března po ruské invazi, informovala agentura France-Presse. Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian to oznámil během telefonického rozhovoru se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou.K tomuto přesunu dojde velmi brzy a umožní Francii ještě více prohloubit svou podporu Ukrajině ve všech sférách, aby mohla čelit válce, kterou Rusko rozpoutalo 24. února, uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení.Kromě humanitární podpory Polska a Moldavska, které hostí mnoho ukrajinských uprchlíků, poskytuje Francie Ukrajině vojenské vybavení, humanitární pomoc a pomoc při vyšetřování týrání, kterého se dopouštějí ruské síly vůči ukrajinským civilistům.V posledních dnech řada dalších zemí uvedla, že po stažení ruských sil, které před zmařením jejich snah postupovaly na rozlehlé hlavní město, znovu otevřou svá velvyslanectví v Kyjevě, včetně českého, italského, portugalského a tureckého velvyslanectví a úřadu Evropské unie.Americký prezident poznamenal, že by byl připraven vyrazit sám, ale ve washingtonských kruzích se hovoří o tom, že případný takový krok by se týkal spíše amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena nebo ministra obrany Lloyda Austina.Biden hovořil se shromážděnými novináři, když na okraji hlavního města nastupoval do Air Force One na cestě do Severní Karolíny, která souvisí s jeho domácí agendou.Když byl Biden minulý měsíc v Polsku, vše nasvědčovalo tomu, že chce navštívit Ukrajinu, a naznačil, že by tam mohl jet, ale nestalo se tak a zdálo se, že je to v té době příliš nebezpečné.To bylo předtím, než se ruské síly stáhly z postupu na ukrajinské hlavní město Kyjev.Od stažení navštívilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Kyjevě několik evropských představitelů, včetně britského premiéra Borise Johnsona, který minulý víkend obletěl svět a po setkání a tiskové konferenci se se Zelenským procházel po ulicích.Blinken na začátku března při návštěvě polských hranic krátce vstoupil na ukrajinskou půdu, ale šlo v podstatě o zcela symbolické gesto solidarity.a citoval zprávy, že mnoho z nich je uvězněno nebo opuštěno ve svých domovech, pečovatelských centrech a sirotčincích bez základních potřeb a léků. Výbor uvedl, že je "hluboce znepokojen" tím, že osud lidí se zdravotním postižením na Ukrajině je "z velké části neznámý".. Uvedl to Dmitrij Medveděv, místopředseda ruské bezpečnostní rady: "O žádném bezjaderném statusu Pobaltí už nemůže být řeč - musí být obnovena rovnováha." Finsko a Švédsko včera učinily významný krok ke vstupu do NATO poté, co jejich premiéři prohlásili, že ruská invaze na Ukrajinu změnila "celou evropskou bezpečnostní krajinu" a "dramaticky formovala myšlení" v severských zemích.Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško prohlásil, že Moskva přijme "bezpečnostní a obranná opatření, která budeme považovat za nezbytná", pokud Švédsko a Finsko vstoupí do NATO. V rozhovoru pro ruskou státní tiskovou agenturu Tass ministr uvedl, že členství ve vojenské alianci by "vážně zhoršilo vojenskou situaci" a vedlo by k "těm nejnežádoucnějším důsledkům".V prohlášení ministerstvo uvedlo, že Rusko se "podílelo na státem organizovaných únosech dětí a ničení budoucnosti ukrajinského národa".Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že podmínkou setkání ruského a ukrajinského prezidenta je dokument připravený k podpisu oběma lídry.. Spojené království uvedlo, že rozšiřuje sankce na Tenenbauma a Davida Davidoviče, dalšího blízkého spolupracovníka Abramoviče, protože oligarcha na dvojici převedl majetek v hodnotě miliard liber v době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.V rozsáhlé sérii tweetů Navalnyj vyzval západní představitele, aby podpořili masivní reklamní kampaň v sociálních médiích s cílem prolomit kremelskou propagandu týkající se invaze."Potřebujeme reklamy. Hodně reklam," napsal Navalnyj. "Obrovská národní protiválečná kampaň začne reklamní kampaní. Dvě stě milionů zobrazení denně, abychom dvakrát oslovili každého ruského uživatele internetu. Příběhy, příspěvky a prerolly. Po celém Rusku, ve městech i na vesnicích. Na každém tabletu a telefonu."V prohlášení vyzval Joea Bidena, Borise Johnsona, Ursulu von der Leyenovou, Marka Zuckerberga a Sundara Pichaie, šéfa společnosti Alphabet, která je vlastníkem Googlu, aby "urychleně našli řešení, jak rozdrtit propagandu [Vladimira] Putina s využitím reklamní síly sociálních médií".Reklamní kampaň by byla způsobem, jak obejít snahy Kremlu o zrušení nezávislých médií v Rusku. Vedle většiny nezávislých internetových stránek a novin ruská cenzura zablokovala také přístup na Facebook, Twitter a Instagram.Znamená to také zatím největší vstup tohoto opozičního vůdce do komplikované otázky, jak široká je podpora ruské veřejnosti pro válku na Ukrajině. Výsledky průzkumů veřejného mínění, včetně průzkumů nezávislého centra Levada, ukázaly, že Rusové válku většinově podporují., přičemž koaliční partneři Olafa Scholze obviňují, že neplní své sliby.Lídr levého středu překvapil i blízké partnery ve své trojkoalici, když 27. února oznámil "epochální změnu" německé zahraniční politiky, která má zvýšit výdaje na obranu a zmírnit restriktivní postoj k vývozu zbraní do konfliktních zón.Šest týdnů poté, co bylo Německo obviněno, že otálí s dodávkami těžkých zbraní na Ukrajinu a blokuje plošný zákaz dodávek ruské ropy a plynu, vyzvali významní politici ze spřátelených stran sociální demokraty, aby následovali slova činy.Scholz musí "nejen sevřít rty, ale začít pískat", řekla Marie-Agnes Strack-Zimmermannová ze Svobodné demokratické strany, která předsedá obrannému výboru Bundestagu.S ohledem na zjevný neúspěch ekonomických sankcí při zastavení vojenského tažení Vladimira Putina uvedla, že je třeba se znovu zaměřit na tvrdou sílu."Existuje jen jedna odpověď, kterou Rusko chápe: nadále se snažit ukončit válku prostřednictvím rozhovorů - ale s jednou rukou viditelně na pouzdře," řekla Strack-Zimmermannová. "To znamená, že Německo musí Ukrajině dodávat i těžké zbraně, které jí pomohou bránit se, pokud s nimi bude ukrajinská armáda umět zacházet."Západní představitelé uvedli, že zpravodajský obraz o stavu válečné lodi Moskva zatím není jasný, ale že existují pochybnosti o ruské verzi událostí.Činitelé uvedli, že je věrohodné, že ukrajinské síly poškodily loď ukrajinským raketovým systémem, který vyvinuly.