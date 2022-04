Cena za evropský "dialog" s Ruskem

17. 4. 2022

čas čtení 3 minuty

Terrible. This is the price for European “dialogue” with Russia. https://t.co/ZCqNy58Ule — Sergej Sumlenny (@sumlenny) April 16, 2022

New video from Zelensky in moment of exhausted and emotional late night reflection: “52 days. We work (shows speech), we love (family photo), we are thankful (gifted cockerel from destroyed borodyanka flat), we are proud (flag), we will be victorious” pic.twitter.com/kwvfMI6XXX — Oliver Carroll (@olliecarroll) April 17, 2022

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/x9XjnFUY7Y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/81fxQPbOye — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 17, 2022

V rozhovoru pro pořad televize NBC "Meet the Press" Nehammer řekl, že si myslí, že Putin věří, že ve válce vítězí, a "musíme se mu podívat do očí a konfrontovat ho s tím, co vidíme na Ukrajině".Nehammer řekl, že konfrontoval Putina s tím, co viděl během návštěvy kyjevského předměstí Buča, kde bylo nalezeno více než 350 mrtvol a důkazy o zabíjení a mučení lidí během ruské okupace a "nebyl to přátelský rozhovor".