Srovnávat Bílý dům s Kremlem je jako srovnávat Coca-Colu s vodkou

19. 4. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 6 minut







Ano, obojí je zdraví škodlivé. Coca cola obsahuje chemikálie a cukr, které mohou z dlouhodobého hlediska poškodit vaše zdraví. Ale vodka může nejen poškodit vaše játra, ale má ještě zjevnější špatné účinky na člověka, který ji užívá. Bílý dům i Kreml jsou imperialistické síly s historií válek, které poškodily jiné země a zabily spoustu nevinných lidí. Americký kulturní imperialismus také ovlivnil chování a vkus národů po celém světě v takové míře, v jaké se to od 20. století nepodařilo žádné jiné zemi. Rusko se o totéž pokoušelo s menším úspěchem a spíše s omezením na sféry sovětského bloku, včetně bývalého Československa. Jakékoli srovnání obou je však falešnou paralelou.







Když bylo 11. září 2001 napadeno Světové obchodní centrum, vytvořil George W. Bush atmosféru, v níž americká média obecně začala opakovat jeho propagandu bez prostoru pro nesouhlas. Obvykle centristické noviny jako New York Times začaly psát jako sovětská Pravda. Také obyvatelstvo začalo útočit na Araby a dokonce i na tzv. "French fries", což je v USA název pro hranolky, mnozí lidé jim raději začali říkat "freedom fries", "hranolky svobody", aby tak dali najevo svou nechuť k francouzskému kritickému pohledu na Bushovy válečné údery proti Iráku.



Z lidí, kteří jinak byli proti válce, se stali jestřábi hledající nepřítele, kterého by mohli potrestat. Do té doby důvěryhodný a oblíbený generál Colin Powell zlikvidoval svou image tím, že v OSN lhal, že existuje dostatek důkazů o tom, že Saddám Husajn ukrývá zbraně hromadného ničení, čímž se Bílý dům zmateně snažil ospravedlnit invazi do Iráku, která neměla nic společného s unesenými letadly, jež byla použita jako zbraně proti newyorskému mrakodrapu a washingtonské budově Pentagonu.



Nicméně mezi onou atmosférou ultrapatriotismu, která způsobila, že Američané začali být bezdůvodně slepí vůči jakékoli kritice, a současnou situací ruského tisku a obyvatelstva je obrovský rozdíl v intenzitě a ve způsobu, jak se to provádí. Ano, Američané byli přesvědčováni falešnou sofistikou vycházející z Bílého domu, avšak neexistovala žádná oficiální cenzura ani policie nezavírala ty, kdo se odvážili nesouhlasit. A po rychlém obvinění Usámy bin Ládina, že stojí za útoky, se v USA objevilo mnoho nesouhlasných reakcí z různých publikací a elektronických médií. Ano, někteří novináři byli špehováni a dokonce soudně pronásledováni, ale v dlouhodobém horizontu všichni profitovali z právního státu a kultury osobní svobody, která v Rusku neexistuje. Konspirační teorie kolem útoků se zrodily a rozšířily právě tam, ve Spojených státech, což ukazuje, o kolik je tato společnost svobodnější ve srovnání s neostalinským Ruskem pod vládou Vladimíra Putina.



Oba zmíněné národy jsou ultranacionalistické a imperialistické, oba mají tajné služby schopné hrůzných činů proti vlastnímu obyvatelstvu i jiným národům, oba vedly války, v nichž zahynulyo množství nevinných civilistů. Zjevnější drsnost Ruska neomlouvá uhlazenější image Ameriky, ale předstírat, že mezi nimi existuje symetrická paralela, je jako předstírat, že StB byla stejně krutá jako Stasi nebo dokonce rumunská Securitate.



To, co se stalo na Guantánamu, je samozřejmě neodpustitelné a osud těch, kteří byli nevinní, ale byli tam mučeni, je třeba si navždy zapamatovat a Bílému domu nikdy nedovolit, aby mu to prošlo. To však nijak neomlouvá počínání Rusů v Buče a v dalších městech, nemluvě o zacházení s válečnými zajatci odvezenými z Ukrajiny na ruské a běloruské území.



Když se ozývají rozkladné hlasy, jako je ten Václava Klause, které tvrdí, že NATO je spoluodpovědné za válku na Ukrajině, je tu falešný dojem vydáván za pravdivý a mylně brán za platnou analýzu. NATO i EU byly vytvořeny proto, aby se válkám vyhýbaly, nikoli aby je vyvolávaly. Právě kvůli expanzionismu Sovětského svazu a naprosté neúctě k lidským životům muselo NATO vzniknout, jinak by Kreml postupoval ještě více do Evropy. A EU vznikla jako pokus o svázání obchodních zájmů soupeřících zemí, jako je Francie a Německo, do té míry, že by měly společný zájem na tom, aby se navzájem nezničily.



Někteří budou tvrdošíjně tvrdit, že bombardování Srbska ze strany NATO bylo holou agresí, ale ti se jen se nelidsky rozhodli ignorovat životy albánské většiny v Kosovu, která se stala terčem cynické populistické politiky etnické nenávisti Slobodana Miloševiče, a mají selektivní amnézii ohledně strašlivého obléhání Sarajeva a dalších hrůz, které spáchaly bělehradské síly v Bosně a které sloužily jako jasný důkaz toho, co se chystaly zopakovat v Kosovu. Takže bez ohledu na to, co jim protiamerická psychóza některých populistických obětí namlouvá, bombardování Srbska jako způsob ukončení genocidy kosovských Albánců bylo skutečně humanitární akcí. Dát ránu tyranovi nebo zastřelit násilníka není aktem agrese, ale naopak aktem ochrany obětí.



Ti, kdo stále horují pro Czexit z EU a pro odchod z NATO, jsou nedůslední sebevražední demagogové, kteří se rozhodli ignorovat, že imperialistická povaha Kremlu se nezastaví u Ukrajiny a že otevřené a oficiální projevy neostalinského novodobého cara Putina o tom, že zánik Sovětského svazu byl největší škodou v dějinách Ruska, slouží jako důkaz jeho záměrů nakonec přivést zpět do své říše i Čechy a Slováky.



Nakonec jak Bílý dům, tak Kreml mají pro nás všechny zatracující důsledky.

