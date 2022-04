Ukrajinský velitel v Mariupolu prosí: "Čekají nás poslední dny, ne-li hodiny

20. 4. 2022

čas čtení 11 minut

Major Serhiy Volyna of the 36th Separate Marine Brigade, whose soldiers have been holding out in the Azovstal Iron and Steel Works against a Russian force that vastly outnumbers them, tells The Post he will not surrender. https://t.co/DW48aDGvag — The Washington Post (@washingtonpost) April 20, 2022





Velitel ukrajinské námořní pěchoty bojující v poslední pevnosti Mariupol uvedl, že jeho jednotky "možná čelí našim posledním dnům, ne-li hodinám", a ve videozprávě zveřejněné na jeho účtu na Facebooku ve středu brzy ráno požádal o vysvobození.



"Nepřítel nás převyšuje v poměru 10:1," řekl Serhij Volyna z 36. samostatné brigády námořní pěchoty, když se ukrýval v obléhané továrně Azovstal, rozsáhlém závodě s podzemními tunely, kde jsou ukrajinští obránci sevřeni ruskými bojovníky.



"Pravděpodobně nás čekají poslední dny, ne-li hodiny. Nepřítel nás převyšuje v poměru deset ku jedné.



Apelujeme a prosíme všechny světové vůdce, aby nám pomohli," uvedla Volyna na videu. "Žádáme je, aby použili postup extrakce a odvezli nás na území třetího státu."



Předpokládá se, že ruské síly se postupně protlačily do města, zatímco ukrajinští obránci se bunkrují v závodě Azovstal.



Volyna uvedla, že Rusové mají "převahu ve vzduchu, v dělostřelectvu, ve svých pozemních silách, ve vybavení a v tancích".



"Bráníme pouze jeden objekt - závod Azovstal - kde jsou kromě vojenského personálu i civilisté, kteří se stali obětí této války," dodal.



- Tuto válku bychom již ukončili", Zelenskij kritizuje nedostatek zbraní



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během svého posledního národního projevu v úterý pozdě večer vyslal ostrý vzkaz západním představitelům, když prohlásil, že kdyby Ukrajina měla přístup ke všem zbraním, které potřebuje, válka by "již skončila".



Kdybychom měli přístup ke všem zbraním, které potřebujeme, které mají naši partneři a které jsou srovnatelné se zbraněmi používanými Ruskou federací, už bychom tuto válku ukončili. Už bychom obnovili mír a osvobodili naše území od okupantů. Protože převaha ukrajinské armády v taktice a moudrosti je zcela zřejmá ...



Je nespravedlivé, že Ukrajina je stále nucena žádat o to, co její partneři už léta někde skladují. Pokud mají zbraně, které Ukrajina potřebuje tady a teď, pokud mají munici, kterou potřebujeme tady a teď, je jejich morální povinností především pomoci chránit svobodu. Pomoci zachránit životy tisíců Ukrajinců.



Kdybychom dostali to, co dostáváme nyní, v prvním týdnu války, přínos pro Ukrajinu a pro svobodu v Evropě by byl jistě větší. A kdybychom dostali to, co někteří partneři plánují předat Ukrajině v příštích týdnech právě teď, zachránilo by to životy tisíců lidí.



Doufám, že partneři tuto tezi vyslyší a pochopí, že záleží na každém dni. Jakékoli zpoždění v pomoci Ukrajině dává okupantům příležitost zabíjet další Ukrajince."