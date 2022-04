WikiLeaks během prezidentské kampaně v USA odmítla publikovat informace o Rusku

22. 4. 2022

Organizace zaměřující se na úniky informací ignorovala škodlivé informace o Kremlu a zaměřila se na Hillary Clintonovou a hackery související s volbami, upozorňuje Jenna McLaughlinová.

V létě 2016, když organizace WikiLeaks publikovala dokumenty Demokratické strany, které údajně získali hackeři řízení Kremlem, Julian Assange podle chatových zpráv a zdroje, který záznamy poskytl, odmítl velký balík dokumentů souvisejících s ruskou vládou.

WikiLeaks odmítla zveřejnit rozsáhlou zásobu dokumentů — nejméně 68 gigabajtů dat —, které pocházely zevnitř ruského ministerstva vnitra, podle dílčích protokolů chatu zkontrolovaných Foreign Policy.

Protokoly, které byly poskytnuty FP, zahrnovaly pouze stranu konverzace WikiLeaks.

"Pokud si pamatujeme, jsou již veřejné," napsala tehdy WikiLeaks.

"WikiLeaks odmítá všechny příspěvky, které nemůže ověřit. WikiLeaks odmítá příspěvky, které již byly publikovány jinde nebo které budou pravděpodobně považovány za nevýznamné. WikiLeaks nikdy neodmítla příspěvek kvůli zemi původu," napsala organizace v přímé zprávě na Twitteru, když ji FP kontaktovala ohledně ruského leaku.

(Široce se předpokládá, že účet provozuje výhradně Assange, zakladatel skupiny, ale ve zprávě na Twitteru pro FP organizace uvedla, že je spravován "zaměstnanci".)

V roce 2014 BBC a další zpravodajské kanály informovaly o obsahu souboru, který odhalil podrobnosti o ruské vojenské a zpravodajské účasti na Ukrajině. Informace z tohoto hacku však představovaly méně než polovinu údajů, které byly později k dispozici v roce 2016, kdy je Assange odmítl.

"Poslali jsme na Wikileaks několik úniků informací, včetně ruského hacku. Odhalilo by to ruské aktivity a ukázalo, že WikiLeaks není řízena ruskými bezpečnostními službami," napsal zdroj, který zprávy poskytl, FP. "Mnoho zaměstnanců Wikileaks a dobrovolníků nebo jejich rodin trpělo v důsledku ruské korupce a krutosti, byli jsme si jisti, že Wikileaks to zveřejní. Assange dával výmluvu za výmluvou."

Ruské soubory byly nakonec v tichosti zveřejněna online jinde, téměř bez pozornosti a zkoumání.

V měsících před prezidentskými volbami v USA v roce 2016 WikiLeaks zveřejnily desítky tisíc potenciálně škodlivých e-mailů o demokratické kandidátce Hillary Clintonové a její kampani, což jsou informace, o kterých se americká zpravodajská komunita domnívá, že byly získány jako součást kampaně řízené Kremlem. Assangeova role při zveřejňování úniků vyvolala obvinění, že prosazuje agendu podporovanou Ruskem.

V roce 2010 Assange slíbil, že zveřejní dokumenty o jakékoli instituci, která se bránila dohledu.

WikiLeaks ve svých prvních letech publikovala široký rozsah informací, včetně e-mailů patřících Sarah Palinové a scientologům, telefonních záznamů peruánských politiků a interních informací od sledovacích společností. "Nemáme cíle," řekl tehdy Assange.

V roce 2016 však WikiLeaks změnila kurz a zaměřila se téměř výhradně na Clintonovou a její kampaň.

WikiLeaks, k níž se později téhož roku přiblížil stejný zdroj o datech od americké bezpečnostní společnosti, únik znovu odmítla. "Existuje nějaký volební úhel? Neděláme nic, dokud nebude po volbách," napsala WikiLeaks. "Nemáme zdroje."

Cokoli, co nesouvisí s volbami, by bylo "odváděním pozornosti", napsala WikiLeaks.

"WikiLeaks plánuje publikace tak, aby maximalizovala počet čtenářů a zapojení čtenářů," napsala WikiLeaks na Twitteru pro FP. "Během rušivých mediálních událostí, jako jsou olympijské hry nebo významné volby, jsou nesouvisející publikace někdy odloženy, dokud rozptýlení nepomine, ale nikdy nejsou z tohoto důvodu odmítnuty."

Vztah WikiLeaks s Ruskem začal jako nepřátelský. V říjnu 2010 Assange a WikiLeaks zveřejnili masivní hromadu dokumentů, které odhalovaly nepravosti v Kremlu, a spojily se s ruským zpravodajským serverem. "Máme [kompromitující materiály] o Rusku, o vaší vládě a podnikatelích," řekl Assange ruským novinám.

"Tyto materiály brzy zveřejníme," slíbil.

"Rusové brzy zjistí spoustu zajímavých faktů o své zemi," řekla tehdy mluvčí WikiLeaks Kristinn Hrafnssonová.

V listopadu 2010 začala WikiLeaks uvolňovat dokumenty poskytnuté Chelsea Manningovou, které zahrnovaly kabelogramy od amerických diplomatů z celého světa, včetně Ruska.

WikiLeaks spolupracovala s ruským listem Novaja Gazeta, ale z téměř čtvrt milionu souborů z amerického velvyslanectví v Moskvě byla zveřejněna jen hrstka příběhů. Novaya Gazeta podle něj zaplatila za exkluzivní přístup k dokumentům Johnu Helmerovi, zahraničnímu zpravodaji v Moskvě píšícímu pro Business Insider.

WikiLeaks říká, že vydavatelské partnerství s Novou Gazetou, která nereagovala na žádost o komentář, neměla žádný finanční aspekt. "Nemáme přehled o publikačních rozhodnutích [Novoj Gazety]," sdělila WikiLeaks FP.

Mezitím se Assangeova pozice vůči Rusku vyvíjela. Assange měl v roce 2012 svou vlastní show na Kremlem financované zpravodajské síti RT a téhož roku produkoval epizody pro tuto síť, kde dělal rozhovory s opozičními mysliteli jako Noam Chomsky a takzvanými "cypherpunks".

Otázky týkající se Assangeových vazeb na Rusko byly vzneseny loni, když Daily Dot uvedl, že WikiLeaks nezveřejnily dokumenty, které odhalily transakci v hodnotě 2 miliard eur mezi syrským režimem a vládou vlastněnou ruskou bankou v roce 2012. Podrobnosti o dokumentech se objevují v uniklých dokumentech. Soudní záznamy získal Daily Dot, byly pořízeny federálním soudem na Manhattanu.

Mluvčí WikiLeaks řekl Daily Dot, že z toho, co organizace zveřejnila, nebyly odstraněny žádné e-maily. Mluvčí také naznačil, že Daily Dot "prosazuje neo-McCarthyistické konspirační teorie o médiích kritických ke kampani Hillary Clintonové".

Assange se domnívá, že američtí představitelé, kteří doufali, že poškodí jeho pověst, zařídili únik soudních záznamů, podle zpráv poskytnutých FP.

"Existuje pochybné tvrzení, že `500 stránek` pochází z vyšetřování WikiLeaks ze strany americké vlády," stojí ve zprávě z WikiLeaks. „Pokud je to pravda, zdá se, že americká vláda nechá unikat údaje o vyšetřování Wikileaks, které si vymyslela nebo které jsou zaměřeny na pomoc HRC. Obrovský příběh, který všem chyběl."

WikiLeaks znovu řekla FP, že "příběh je nepravdivý", ale neupřesnila.

Když Novaya Gazeta v dubnu 2016 informovala o 11,5 milionu dokumentů známých jako Panama Papers, které odhalily, jak mocné osobnosti po celém světě skrývají své peníze v zámoří, Assange tuto práci veřejně kritizoval. Tvrdil, že si reportéři "vybrali" dokumenty, které mají publikovat, aby byly optimální "pro napadání Putina, napadání Severní Koreje, napadání sankcí atd." a zároveň ignorovaly západní představitele.

Ve skutečnosti zpravodajské kanály zapojené do zveřejňování úniků informovaly o řadě západních osobností, včetně tehdejšího britského premiéra Davida Camerona.

"Bylo pro mě překvapením, že pan Assange opakoval stejnou výmluvu, kterou naši představitelé říkávali ještě v sovětských dobách – že je to všechno nějaké spiknutí ze zahraničí," řekl ruský investigativní reportér Roman Šlejnov v rozhovoru s New York Times.

WikiLeaks tvrdí, že Assange "neobvinil" konkrétně Novuju Gazetu nebo jiné zpravodajské kanály, které pracovaly na Panama Papers, navzdory Assangeovým veřejným prohlášením o opaku.

"Z Ruska by mělo dojít k dalším únikům," řekl v březnu v rozhovoru pro France 24 Daniel Domscheit-Berg, bývalý německý mluvčí WikiLeaks. Naznačil, že protože čtenáři WikiLeaks byli většinou anglicky mluvící, nebyla dostatečná poptávka.

Do června 2016 Assange pohrozil, že zveřejní soubory, které by poškodily vyhlídky Clintonové v kampani. O měsíc později, 22. července, WikiLeaks zveřejnila desítky tisíc e-mailů z Demokratického národního výboru – předcházely masivním říjnovým zásobám e-mailů patřících předsedovi kampaně Clintonové Johnu Podestovi.

Koncem srpna 2016, když bylo odhalení Clintonové WikiLeaks v plném proudu, Assange řekl, že má informace o Trumpovi, ale že nemá cenu je zveřejňovat. (Ve zprávě pro FP WikiLeaks nyní říká, že organizace "neobdržela žádné originální dokumenty o kampani, které se již neukázaly jako veřejné".)

"Problém s Trumpovou kampaní je v tom," řekl tehdy Assange, "že je pro nás ve skutečnosti těžké publikovat výrazně kontroverznější materiál, než který vychází z úst Donalda Trumpa každý druhý den".

Celý text v angličtině: ZDE

