Západ znepokojen jadernými výhrůžkami Vladimíra Putina

21. 4. 2022

- Znepokojení Západu z Putinovy jaderné rétoriky roste

- Příspěvky zpochybňující zvěrstva v městě Buča byly za týden sdíleny na Facebooku 208 000krát

- Johnson zpochybňuje možnost vyjednání míru

- Ruský zákon o "fake news" se zaměřuje na novináře





- Spojené státy a čtyři jejich nejbližší spojenci varovali, že "vyvíjející se zpravodajské informace" ukazují, že Rusko zvažuje kybernetické útoky na země podporující Ukrajinu. Frustrace Kremlu z neúspěchu při dosahování vojenských úspěchů roste.



Vladimir Putin využil středečního odpálení nové výkonné mezikontinentální balistické rakety (ICBM) Sarmat, která je schopna nést deset a více hlavic, k jaderným hrozbám vůči západním zemím.



- Španělský premiér Pedro Sánchez přijel do Kyjeva na návštěvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.





- Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková ve čtvrtek s ráno na Telegramu potvrdila, že "čtyři evakuační autobusy včera dokázaly opustit Mariupol humanitárním koridorem".



Uvedla, že osoby v autobusech "strávily noc v Berďansku a nyní míří do Vasylivky. Čekáme na ně v Záporoží."



Vereščuková uvedla, že ve čtvrtek ve 14 hodin budou opět učiněny pokusy o nalodění lidí do autobusů v obleženém městě. Upozornila však, že "bezpečnostní situace je složitá" a plány se možná budou muset změnit.





- Příspěvky zpochybňující důkazy o údajných válečných zločinech v Buče byly na Facebooku sdíleny statisíckrát, zjistila analýza Institutu pro strategický dialog.



Výzkumníci analyzovali 10 nejčastěji sdílených příspěvků na Facebooku zmiňujících Buču - předměstí Kyjeva dříve okupované ruskými jednotkami - ve 20 zemích a našli 55 příspěvků zpochybňujících důkazy o násilí na civilistech.



Tyto příspěvky byly v týdnu do 6. dubna sdíleny 208 000krát ve srovnání se 172 000 sdíleními, která nezpochybňovala pravdivost snímků pocházejících z města.



Mezi nejoblíbenějšími příspěvky zmiňujícími Buču byl průměrný počet sdílení třikrát vyšší u příspěvků zpochybňujících údajné válečné zločiny ve srovnání s těmi, které je nezpochybňovaly.



Starosta města Buča agentuře Reuters řekl, že od doby, kdy se Rusové z města stáhli, bylo objeveno 400 mrtvých těl. Rusko opakovaně popřelo, že by se zaměřilo na civilisty, a tvrdilo, že fotografie mrtvol byly zinscenované.



Satelitní snímky zveřejněné deníkem New York Times však odporují tvrzení Moskvy, že ukrajinské síly umístily mrtvoly na ulici jako "zinscenovanou provokaci" poté, co se ruští vojáci již stáhli.



Snímky pořízené v polovině března totiž obsahují mrtvoly na ulicích ve dnech před ruským ústupem a jejich pozice se shodují s těmi, které jsou vidět na jiných fotografiích pořízených chytrými telefony.

- Čínský prezident Si Ťin-pching prohlásil, že jeho vláda podporuje rozhovory k řešení mezinárodních sporů, ale zopakoval, že Čína je proti jednostranným sankcím.



Čína opakovaně kritizovala západní sankce, včetně sankcí proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu, ale zároveň se snažila neposkytovat Moskvě pomoc, která by mohla vést k uvalení sankcí na Peking.



- Ruské síly postupují na Kramatorsk, tvrdí Spojené království



Ruské síly postupují ke Kramatorsku, zatímco Putin pravděpodobně touží demonstrovat "významné úspěchy" před oslavami Dne vítězství, naznačily britské zpravodajské služby.



Rusko si pravděpodobně přeje demonstrovat významné úspěchy před každoročními oslavami Dne vítězství 9. května. To by mohlo ovlivnit, jak rychle a silně se pokusí provést operace před tímto datem," uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské zprávě.



Ruské síly nyní postupují ze zázemí v Donbasu směrem ke Kramatorsku, který nadále trpí vytrvalými raketovými útoky.



Vysoká míra ruské letecké aktivity přetrvává, neboť Rusko se snaží poskytnout blízkou leteckou podporu své ofenzivě na východě Ukrajiny, potlačit a zničit ukrajinské schopnosti protivzdušné obrany."





- Film, který Putin nechce, aby svět viděl: Pták Ohnivák, homosexuální milostný příběh o pilotech stíhaček.



Nečekaným důsledkem invaze na Ukrajinu je, že některé země vyjádřily neochotu uvést film Pták Ohnivák a nyní, kdy je zájem o ruské filmy mizivý.



- Boris Johnson zpochybnil vyhlídky na vyjednání míru na Ukrajině a přirovnal je k jednání s "krokodýlem".



"Jak můžete vyjednávat s krokodýlem, když má vaši nohu v čelistech, to je problém, kterému Ukrajinci čelí.



Je velmi těžké si představit, jak mohou Ukrajinci nyní s Putinem vyjednávat, vzhledem k jeho zjevnému nedostatku dobré vůle."



- Ramzan Kadyrov, hlava ruské Čečenské republiky, prohlásil, že ruské síly budou mít ve čtvrtek ocelárnu Azovstal v Mariupolu plně pod kontrolou.





- Ukrajina nabízí bezpodmínečné rozhovory o Mariupolu



Ukrajina je připravena vyřešit otázku odblokování Mariupolu a evakuace civilistů diplomatickou cestou a navrhla uspořádat "zvláštní kolo" jednání s Ruskem v obleženém městě, uvedli úředníci.



Ve středu pozdě večer na to reagoval ukrajinský vyjednavač a poradce prezidenta Mychajlo Podoljak:



"Ano. Bez jakýchkoli podmínek. Jsme připraveni uspořádat "zvláštní kolo jednání" přímo v Mariupolu.

Abychom zachránili naše lidi, Azov, vojáky, civilisty, děti, živé a zraněné. Všichni. Protože jsou naši. Protože jsou v mém srdci. Navždy," napsal na Twitteru.



Další klíčový ukrajinský vyjednavač David Arahamia na Telegramu uvedl, že on a Podoljak "jsou připraveni přijet do Mariupolu k jednání".



Vzhledem k tomu, že ve středu ztroskotal další zoufalý pokus o evakuaci civilistů z Mariupolu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij varoval, že "situace v Mariupolu se zhoršuje" a ve městě uvízly tisíce vojáků a civilistů.



- Zelenskij na setkání se zástupci médií po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem v Kyjevě uvedl, že jeho země je připravena vyřešit problémy v Mariupolu, ale Rusko "zatím neprojevilo ochotu k takovému kroku".



"Situace v Mariupolu se zhoršuje. Bohužel tam zatím nemůžeme dosáhnout pozitivního výsledku. Naši bojovníci mají stovky zraněných. Při ochraně obyčejných civilistů zády přicházejí o život. Protože, pokud vím, za našimi chlapci v Mariupolu stojí asi tisíc civilistů, včetně žen a dětí," řekl Zelenskij.



- Rusko i Ukrajina prohlásily, že tento týden začala ofenziva Moskvy v Donbasu - ačkoli ve skutečnosti letecké a dělostřelecké bombardování moskevských sil v posledních 48 hodinách ještě není intenzivním útokem, který Kreml signalizoval, když upustil od pokusu zmocnit se Kyjeva.



Strategie je dobře známá: Rusko se snaží soustředit své dosud přebytečné síly na východě země, kde doufá, že získá nad ukrajinskými obránci převahu dva nebo možná tři ku jedné, obklíčí je útokem z jihu od Iziumu a po pádu Mariupolu se bude tlačit odtud na sever.

ofenzíva na Donbasu



Prozatím je však klíčové, že Rusko zdaleka neshromáždilo všechny své zbývající značné síly pro nadcházející boj. Představitelé Pentagonu v úterý uvedli, že dosavadní útoky jsou pouze "předehrou k větším útočným operacím", které rozhodnou o tom, zda se boje rovnají relativně krátké nebo mnohem delší válce.



Po dvou měsících bojů má Rusko podle hrubého odhadu USA na Ukrajině stále k dispozici 75 % své bojové síly a 78 praporních taktických skupin. Při plném nasazení by to znamenalo asi 62 000 vojáků, i když toto číslo bude pravděpodobně nižší, plus další tisíce separatistů, žoldnéřů a jiných nepravidelných sil.



Několik tisíc ruských vojáků - 12 praporů, odhadují USA - zůstává vázáno v závěrečných fázích bitvy o Mariupol a snaží se získat kontrolu nad rozsáhlými ocelárnami Azovstal ve městě. Další se však stále rekonstruují po porážce u Kyjeva, takže se očekává, že posilování bude postupné.







- Ukrajina se snaží přesvědčit západní spojence, aby přesunuli ruské dodávky zemního plynu z plynovodu Nord Stream 1 na ukrajinský plynovod, čímž by se zvýšil vliv Kyjeva, uvedli představitelé energetického sektoru pro agenturu Reuters.





V rozhovoru pro deník Corriere della Sera to řekl italský premiér Mario Draghi: "Nechceme být nadále závislí na ruském plynu, protože ekonomická závislost se nesmí stát politickou podřízeností."Americké ministerstvo obrany odvolalo své tvrzení, že Ukrajině bylo dodáno více letadel, a místo toho uvedlo, že byly dodány pouze součástky, které Kyjevu umožní nasadit více stíhaček. Vysoce postavený americký představitel obrany uvedl, že bylo dodáno 14 amerických houfnic spolu s municí.Deník Bild uvedl, že vláda vypustila obrněná vozidla a tanky ze seznamu, který němečtí výrobci zbraní nabízeli k dispozici Ukrajině - katalog se tak zkrátil ze 48 na 24 stran.