Pentagon: Rusko ztratilo asi 25 % bojové síly původně nasazené proti Ukrajině

22. 4. 2022

Rusko podle vysoce postaveného představitele Pentagonu ztratilo asi čtvrtinu svých vojáků, zbraní a vojenského vybavení původně vyslaného k invazi na Ukrajinu před necelými dvěma měsíci, informuje Caitlin Doornbosová.

"Domníváme se, že [ruský prezident Vladimir Putin] je zhruba na 75 % bojové síly, kterou měl původně, když začínal," řekl tento představitel novinářům v Pentagonu. "To se týká všech funkcí: je to pěchota, dělostřelectvo, letectvo - letouny i vrtulníky - jsou to balistické střely, řízené střely [atd.]."

Putin strávil měsíce shromažďováním více než 170 000 vojáků a vojenské techniky podél ukrajinských hranic s Ruskem a Běloruskem, než 24. února zahájil válku.

Představitel ministerstva obrany, který hovořil pod podmínkou anonymity, odmítl ztráty blíže specifikovat, ale ukrajinské ministerstvo obrany v úterý uvedlo, že jeho síly zabily zhruba 20 800 ruských vojáků a zničily 169 letounů a vrtulníků, 802 tanků, 2 063 obrněných vozidel a 132 salvových raketometů.

Od úterý Rusko tvrdí, že zničilo "140 [ukrajinských] letadel, 490 bezpilotních prostředků, 253 protiletadlových raketových systémů, 2 367 tanků a dalších obrněných bojových vozidel, 256 salvových raketometů a 1 021 polních děl a minometů. Uvedl to příspěvek ruského ministerstva obrany ve službě Telegram.

Tento příspěvek přišel den poté, co ministerstvo na stejné platformě uvedlo, že Ukrajina v konfliktu utrpěla "nenahraditelné ztráty" 23 367 vojáků a dalších bojovníků. Příspěvek neuvedl, zda celkový počet zahrnoval zraněný personál nebo válečné zajatce.

Oznámení o válečných ztrátách následovalo po pondělním vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ruské síly zahájily obnovenou ofenzívu na východní Ukrajině s cílem dobýt separatistický region Donbas.

"Ruští vojáci zahájili bitvu o Donbas," řekl Zelenskij. "Významná část celé ruské armády se nyní soustředí na tuto ofenzívu."

Představitelé Pentagonu uvedli, že Rusko má v úmyslu znovu zaměřit své úsilí na oblast Donbasu poté, co před více než dvěma týdny stáhlo své pozemní síly od ukrajinského hlavního města Kyjeva a Černihivu.

Americký představitel v úterý řekl, že Rusko zahájilo "některé omezené útočné operace" jihozápadně od Doněcku a jižně od Izjumu na východní Ukrajině, ale varoval, že se očekávají další ruské operace.

"Nepotlačujeme představu, že útočné operace začaly, ale myslíme si, že je to předehra k větším útočným operacím, které jsou zde potenciálně stále v nedohlednu," řekl úředník.

Je to proto, že Rusko také provádí to, co úředník nazval "tvarovací operace" (shaping operation - operace, která vytváří nebo uchovává podmínky pro úspěch jiné, budoucí vojenské operace - pozn. KD) nebo přípravy na větší útok.

"Jinými slovy, pokračují v posilování, aby se ujistili, že mají logistické zásoby a náhradní díly [a] pokračují v zajišťování toho, aby měli řádné letecké a další schopnosti," řekl úředník. "Takže to není binární - není to zastavit jednu věc a spustit jinou."

Přípravy Ruska by mohly naznačovat, že se jeho armáda "snaží poučit a adaptovat z některých chyb, které udělali dříve ve válce, zejména v okolí Kyjeva", kde byly ruské síly na týdny pozastaveny, částečně kvůli nedostatku potravin a paliva, než se stáhly.

"Snaží se naučit, jak opravit a překonat tyto logistické problémy a problémy s údržbou," řekl tento představitel.

Jmenování generálplukovníka Alexandra Dvornikova velitelem ruských sil na Ukrajině 11. dubna by také mohl naznačovat pokus překonat počáteční výzvy ve válce, řekl úředník.

"Ve jmenování hlavního velitele také vidíme snahu Rusů, aby se také pokusili poučit ze svých chyb v oblasti řízení a velení," řekl představitel.

Přesto USA nevěří, že Ukrajina je v obnoveném zaměření Ruska na východní Ukrajinu odsouzena k neúspěchu, řekl úředník.

"Lidé o tom mluví, jako by bylo nevyhnutelné, že Mariupol padne, že je nevyhnutelné, [že] Donbas ovládnou Rusové," řekl úředník. "Nevidíme to tak."

Úředník poukázal na úspěch Ukrajiny při obraně Kyjeva jako na důkaz jejích schopností a poznamenal, že USA a další státy nadále poskytují Ukrajině další zbraně a další vojenské vybavení.

"Ačkoli určitě čelí početní přesile ruských jednotek, neznamená to, že nemají své vlastní výhody a schopnost se aktivně bránit," řekl představitel ministerstva obrany.

Úředník neuvedl, kolik vojáků podle amerického odhadu Ukrajina a Rusko v bojích ztratily.

"I když budou čelit přesile, budeme jim i nadále poskytovat takové systémy, které potřebují, aby se mohli i nadále bránit a bránit své území na Donbasu."

Spojené státy od začátku války poskytly Ukrajině vojenskou pomoc ve výši asi 2,5 miliardy dolarů, což je více než polovina ročního ukrajinského rozpočtu na obranu, který činí 4,2 miliardy dolarů.

Další vysoce postavený představitel ministerstva obrany řekl, že zatímco několik zemí také dodalo Ukrajině zbraně a vybavení, U.S. je "téměř jistě" největším poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině.

Úředník také uvedl, že pomoc Ukrajině představuje "bezprecedentní" množství úspěšných dodávek vojenské pomoci, "kterou přesunujeme touto rychlostí".

"Nejsem si jistý, že bych to chtěl srovnávat například s vietnamskou válkou nebo něčím podobným, ale toto je určitě největší nedávná dodávka [USA] partnerské zemi v konfliktu," řekl představitel Pentagonu.

