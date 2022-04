Na Úřadech práce ČR se v současné době bojuje o "důstojnost" úředníků a sociálních pracovníků v pomáhajících profesích….

22. 4. 2022 / Pavel Veleman

"Lidstvo se možná vyvíjí k organizaci mravenců, jisté a stálé organizaci bez citů" (Eugéne Ionesco)

Milé kolegyně a kolegové (nejen) v sociální oblasti, nenechme se prosím nechat opět politiky rozdělit a podpořme oprávněné nároky pracovníků a pracovnic ÚP ČR a alespoň solidárně se pojďme společně postavit za případnou "stávku" těchto "vyčerpaných a vyšťavených" kolegyň a kolegů na Úřadech práce ČR. Oni skutečně jako první potřebují z nás všech zvýšení naprosto ostudných "almužen", kterého se jim za tak náročnou práci dostává…



Mám opravdu velkou radost z odvahy, se kterou se ozvali odboráři a odborářky z ÚP ČR a chtějí 1. května ( přesné datum) vyhlásit stávkovou pohotovost. Dovedu si představit, jakému tlaku ze strany vedení ÚP a MPSV tito zaměstnanci čelí.

Po pátečním setkání ministr Jurečka prohlásil v tiskovém prohlášení, že nelze plošně zvednou platy, jelikož "co by tomu řekli pracovníci v sociálních službách nebo ve školství". Skoro se mi chce zvolat: "Nic nepochopil a nic nového nenabízí," než jen staré, dobré politické triky, které v této zemi již třicet let politici v těchto krizích provádějí.

A, nejprve veřejnosti sdělíme výši zprůměrovaných odměn za první čtvrtletí roku 2022, pakliže to bylo v průměru kolem 13 000, blížíme se sice k "směšné odměně", kterou odboráři sdělili již dříve ve svém prohlášení - zhruba 3000, Kč na měsíc na zaměstnance za přepážkou. To už však zní hůře, a proto pan ministr zvolil tuto hru čísel, která pro "vyhladovělý obor sociální práce", může probudit tolik potřebnou závist. Bylo by dobré sdělit veřejnosti například odměnu (jak s oblibou opakovaně píši), naprosto "neviditelného ředite Najmona" a vrcholového managementu GŘ ÚP ČR. Myslím, že průměr odměn tohoto "týmu snů" určitě zvýšil v průměru výši odměn všech zaměstnanců o několik stovek. On již před 90 lety v "Osvobozeném divadle" ukázal Voskovec a Werich na "skeči" dvou mužů s pečeným kuřetem, kdy první snědl celé, druhý ani kousek, ale v průměru byli oba "statisticky najedeni", jak tzv.průměr krásně funguje pro každého manipulátora…

B, dále se "tvrdě" ministr Jurečka vyhradil proti zvýšení základního tarifního platu. Jasně, každý s dovolením "řiťolezec" se v tomto systému "odměn" uplatní a těchto zaměstnanců potřebuje vedoucí manažer ke své činnosti stále více, napětí totiž na pracovištích narůstá a tzv. "hlásit" třeba na odbojné kolegyně se musí…Přitom se jedná s o "směšných" 12 000 pracovníků ÚP, kteří mají reálně nejmenší platy ze všech pracovníků úřadů a ministerstev v této zemi.



Ano, čtete dobře, tato zásadní práce při každé krizi, na které politici navalí veškerou zátěž, dostávají nejméně peněz. V této situaci, kdy mnohdy samotni zaměstnanci ÚP čerpají dávky na přežití a přitom drží svojí obětavostí, stovky tisíc spoluobčanů nad vodou ( senioři, zdravotně postižení, klienty s psychickými problémy..). A dále hlídají všechny ty "rodičáky", podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikace…Běhají po sociální šetřeních k příspěvku na péči, dávkám HN. To jsou skutečně miliony dávek a dalších činností, které musíte administrovat každý měsíc neskutečně složitým byrokratickým systémem, který byl nastaven na úplně jiná čísla klientů (v posledních letech došlo k zvýšení v řádech stovek procent), kteří ji dnes potřebují a velká část si ani raději nepožádá. A v této situaci sdělit zaměstnancům, že se neuvažuje o zvýšení těchto "ostudných platů", je skutečně výsměchem této vlády směrem k těm, kteří ji nejvíce pomáhají (je mi jasné, že tato vláda zdědila MPSV v děsivém stavu po paní Maláčové, ale nepřidat takto důležitým zaměstnancům státu v situaci 13 procentní inflace ani korunu do tarifů, to je pokračování "Drábka a jeho party".

C, ono totiž vše má stále stejný scénář, které naši politici napříč politických stran se učí na svých stranických sidlech snad povinně:

Vyvolat nenávist jedné skupiny proti druhé, atomizovat solidaritu ostatních zaměstnanců, vytvořit pocit strachu a prohlásit, že stát na přidání všech sociálních pracovníků nemá a tak nepřidá nikomu. A potom sledovat, jak se podfinancované sektory v kleci boje o přežití požírají mezi sebou a občas je ještě politicko/byznysová oligarchie pro svoji zvrácenou zábavu klackem popíchnou…

D, tento stát se čím dál více podobá spíše rozvojové zemi, kdy ta zásadní zátěž systému padá na prekarizované zaměstnance a pro politiky nejlépe úplně zadarmo pracující dobrovolníky, možná Vám, když budete poslušný, pan ministr MPSV pošle dopis, kde Vás pochválí i nakopne v jedné větě….Tak to tady totiž chodí…

Milé kolegyně a kolegové v sociální oblasti, pojďme konečně již říci hlasité: NE! "Milí politici napříč politickým spektrem, už skončila tato naše služba ekonomické a politické "elitě", která se oblékla do šatů státotvorných dobroušků, kteří nás dlouhodobě emočně a psychicky vydírají: "Přece nenecháte ty "své" klienty a staroušky v nouzi". Třicet let drží a chrání sociální pracovníci tuto zemi před sociální katastrofou a celková situace je čím dál horší. Vlastně nic nechceme, máme ohnuté hřbety, dostáváme ránu za ranou od všech politických garnitur a vše ještě empaticky chápeme, tato práce je přece poslání, že?

"Hovňajs", matko Ubu, řekl by otec Ubu…



Toto jaro bude muset politické reprezentace požádat o pomoc při "dobrovolničení" také někoho jiného, například komerční právníky, bankéře, makléře, exekutory, majitele pracovních agentur, kasín a zábavního průmyslu, proste všechny ty "podnikatele,", kteří obchodují legálně s lidskou chudobou, závislostmi a neštěstím a jejich náklady v podobě lidských tragédii řeší nakonec sociální pracovník…Tak to přeci v této zemi chodí od devadesátek: Kapitalizovat zisk a socializovat náklady

Všichni tito pro stát tak důležité osoby jistě vyslyší volání politických kamarádů a budou sedět z empatie a dobroty za přepážkou ÚP nebo pomáhat v noci na "Hlaváku" v Praze a dalších městech uprchlíkům (na rozdíl od nás mají mají tito lidé většinou naspořenou nějakou tu pětku).

Po lékařích a zdravotních sestrách, kteří dokázali přeci jen svoji profesní silou se domoci alespoň trochu zvýšených platů jsme na řadě teď my - všichni pracovníci v pomáhajících profesích. Stávka na úřadech práce v situaci, kdy MPSV nepochopí, jak vážná je naše situace, je první krok k narovnání ohnutých hřbetů…Držte se! Jsme s Vámi, buďte s námi! A občané, podpořte nás! Jde přece o Váš servis a takto to již dál nejde dělat…

















