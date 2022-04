Německo pošle na Ukrajinu samohybné protiletadlové kanóny

26. 4. 2022

čas čtení 3 minuty





- Německo povolí dodávku protiletadlových systémů Gepard na Ukrajinu, uvedl německý ministr obrany, což by znamenalo jasnou změnu opatrné politiky Berlína v oblasti vojenské podpory Kyjeva.



Christine Lambrechtová na mezinárodním setkání ministrů obrany na americké letecké základně Ramstein uvedla, že vláda souhlasí s dodávkou použitých protiletadlových systémů Gepard, jak vyplývá z návrhu jejího projevu, který viděla agentura France-Presse.



Na letecké základně v jihozápadním Německu probíhají mimořádná jednání čtyřiceti zemí o posílení obranyschopnosti Ukrajiny.



Podle amerického ministra obrany Lloyda Austina se schůzka pořádaná Spojenými státy "zaměří na to, jak vytvořit dodatečné schopnosti a kapacity pro ukrajinské síly". Christine Lambrechtová na mezinárodním setkání ministrů obrany na americké letecké základně Ramstein uvedla, že vláda souhlasí s dodávkou použitých protiletadlových systémů Gepard, jak vyplývá z návrhu jejího projevu, který viděla agentura France-Presse.Na letecké základně v jihozápadním Německu probíhají mimořádná jednání čtyřiceti zemí o posílení obranyschopnosti Ukrajiny.Podle amerického ministra obrany Lloyda Austina se schůzka pořádaná Spojenými státy "zaměří na to, jak vytvořit dodatečné schopnosti a kapacity pro ukrajinské síly".

- Francie dodá samohybné houfnice Caesar s dostřelem 40 km a Británie poskytla protiletadlové střely Starstreak a obrněná vozidla.



Německý kancléř Olaf Scholz se stal terčem kritiky za to, že odmítl poslat těžké zbraně přímo na Ukrajinu, přestože v reakci na válku oznámil "obrat" ve své obranné politice.



Kritici obviňují Scholze ze slabého vedení a tvrdí, že jeho sociální demokraté (SPD) se příliš zdráhají odklonit se od politiky détente vůči Moskvě.



Scholz čelil kritice také ze strany své koaliční vlády, která je partnerstvím SPD, Zelených a liberální FDP.



Kancléř svůj opatrný přístup zdůvodnil tím, že se chce vyhnout přímé konfrontaci mezi NATO a Ruskem, které je jadernou mocností.



Podle návrhu dokumentu, do kterého v úterý nahlédla agentura France-Presse, však nyní tři koaliční strany plánují předložit v parlamentu společný návrh, který bude požadovat dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu.





- Generální tajemník OSN António Guterres se dnes v Moskvě setkal s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.



Guterres, který je na své první návštěvě ruského hlavního města od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, uvedl, že se snaží najít způsob, jak co nejrychleji nalézt "mírové řešení".



Guterres uvedl: "Máme mimořádný zájem na tom, abychom našli způsoby, jak vytvořit podmínky pro účinný dialog, jak co nejdříve vytvořit podmínky pro příměří, jak vytvořit podmínky pro mírové řešení."







- Moldavský separatistický region Podněstří zvýšil "stupeň teroristické hrozby" na červený, uvedla jeho oficiální tisková agentura.



Na vjezdech do měst regionu, který byl podle místních úřadů v uplynulém dni zasažen několika útoky, byly zavedeny kontrolní body, uvedla agentura Reuters.



Oznámení přišlo poté, co bezpečnostní rada regionu informovala o "teroristickém útoku" na vojenskou jednotku poblíž města Tiraspol. V úterý ráno byly údajně zničeny také dvě rádiové antény ze sovětské éry v obci Maiac.



Samozvaný separatistický region Podněstří, známý také jako samozvaná Podněsterská moldavská republika, sousedí s Ukrajinou. Kyjev se obává, že by tento region mohl být využit jako odrazový můstek pro nové útoky na Ukrajinu.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes v rozhovoru s novináři uvedl, že Rusko pozorně sleduje dění v Podněstří, a dodal, že zprávy z regionu jsou důvodem k vážným obavám.



Stalo se tak poté, co ruský vojenský představitel minulý týden naznačil, že ruský plán na Ukrajině zahrnuje převzetí kontroly nad jihem Ukrajiny, což by poskytlo koridor do Podněstří, kde je od 90. let 20. století umístěna ruská posádka.





- Komisař Evropské unie pro energetiku Kadri Simson na tiskové konferenci ve Varšavě uvedl, že šestý balíček sankcí Evropské unie proti Rusku v reakci na jeho invazi na Ukrajinu se očekává "velmi brzy".

0