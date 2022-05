Co může znamenat nárůst případů covidu v Jihoafrické republice pro Evropu?

3. 5. 2022

Co se děje v Jihoafrické republice?



V Jihoafrické repuemi se objevuje vlna infekcí covidu, která souvisí se dvěma novými formami nebo "podliniemi" viru omikron: BA.4 a BA.5.



Dr. Nicole Wolterová z jihoafrického Národního institutu pro nakažlivé choroby uvedla, že příčinou této vlny jsou pravděpodobně mutace v proteinu hrotu BA.4 a BA.5, což znamená, že virus se může do určité míry vyhýbat imunitě organismu, a také vadí slábnoucí imunita z předchozích vln.



"Kromě toho došlo k rozvolnění protiepidemických opatření a také přechází nyní Jihoafrická republika do zimy a k nižším teplotám."

BA.4 a BA.5 byly nyní zjištěny v Evropě - i když v nízkém množství - a také v dalších zemích.



Wolterová uvedla, že probíhají práce na pochopení jejich vlastností.



"I když v poslední době došlo k mírnému nárůstu hospitalizací, je to z velmi nízké výchozí úrovně a v současné době nemáme žádné důkazy, které by naznačovaly, že tyto nové sublinie budou závažnější než ostatní sublinie omikronu," řekla.



Mezi sublinie omikronu patří BA.1, která se v Británii rozšířila ke konci roku 2021, a BA.2, která nyní v Britániií dominuje.



Wolterová dodala, že Jihoafrická republika má díky předchozí infekci a očkování vysokou imunitu, a to chrání před rizikem vzniku závažného průběhu covidu s BA.1. "V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by se to u BA.4/BA.5 mělo změnit. Situace však bude nadále pečlivě sledována," uvedla.



Zatím nerecenzovaný výzkum týmu, jehož členem byl i profesor Alex Sigal z University of KwaZulu-Natal, však zjistil, že neočkované osoby, které v minulosti prodělaly BA.1, mají jen malou ochranu proti nákaze BA.4 nebo BA.5. Naopak ti, kteří dříve prodělali BA.1 a byli očkováni, měli mnohem lepší ochranu.





Další preprint, jehož autorem je profesor Tulio de Oliveira, ředitel Centra pro reakci na epidemie a inovace na Stellenboschově univerzitě, naznačuje, že BA.4 a BA.5 mají identické bílkoviny hrotu a zdá se, že mají podobnou větší nakažlivosti oproti BA.2, jakou měla BA.2 oproti BA.1 - i když někteří tvrdí, že je příliš brzy na to, aby se to určilo.







"Myslím, že [je] velmi pravděpodobné, že varianty BA.4 a BA.5 zde začnou převládat," řekla a dodala, že v nejlepším případě půjde o malou vlnu a v horším o podobnou vlnu jako u BA.1 a BA.2. Poznamenala, že by to mohlo zatížit zdravotnictví, narušit vzdělávání a zaměastnanost a způsobit další nákazy dlouhým covidem.





Pollard však poznamenal, že vysoká míra infekce omikronem, a tedy i imunita proti němu, znamená, že je stále pravděpodobnější, že se v budoucnu bude šířit nová varianta. "Pokud by nová varianta byla podobná variantě omikron, vakcína proti omikronu by mohla být racionální volbou, ale dnes je obtížné předpovědět, která varianta na nás zaútočí příště, a proto není zřejmé, kterou variantu nebo varianty zahrnout do vakcíny," řekl.





"I když si zatím můžeme být jisti, že covid tu zůstane, není zatím jasné, kde se míra přenosu viru ustálí, pokud jde o úroveň, ostrost nebo frekvenci šíření," řekl Pollard. "Rozhodně zatím nemůžeme předpovědět sezónní nebo periodický vzorec."





