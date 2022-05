Co očekávat od Twitteru vlastněného Elonem Muskem?

5. 5. 2022

Dne 4. dubna oznámil generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk, že koupil významný podíl ve společnosti Twitter, čímž se stal jejím největším akcionářem. Po bouřlivém několikatýdenním rozhodování o členství v představenstvu, nevyžádaných nabídkách na koupi a pokusech o spolknutí "jedovaté pilulky" představenstvo Twitteru 25. dubna jednomyslně odhlasovalo Muskovu nabídku na koupi Twitteru v hodnotě 44 miliard dolarů a jeho převedení do soukromého vlastnictví, píše Sofie Zhang.

Toto rozhodnutí není konečné - musí ho podepsat regulační orgány a schválit akcionáři - ale mnozí ho za konečné považují. V USA se již toto rozhodnutí setkalo s oslavami ze strany pravice, a to na základě předpokladů, jakou politiku by Twitter vlastněný Muskem měl provádět. Přesto stále není jasné, jaká by tato politika měla být. Ačkoli se sám Musk neostýchal na samotném Twitteru propagovat svou vizi pro Twitter, mnohá jeho prohlášení byla rozporuplná.





Musk například opakovaně na Twitteru podpořil svobodu projevu, když 26. dubna napsal: "Pod pojmem 'svoboda projevu' si jednoduše představuji to, co odpovídá zákonu." Zdá se tedy, že hranice vymezuje jasně: veškerý zákonný obsah by měl být povolen a nezákonný obsah by měl být odstraněn. Současně však Musk také opakovaně vyjádřil svou nenávist vůči kryptospamu, když 21. dubna na Twitteru napsal: "Porazíme spamové roboty, nebo zemřeme, když se o to budeme pokoušet", čímž pravděpodobně narážel na kryptospamery. Všechny tyto myšlenky znějí pro běžného laika chvályhodně - a přesto jsou v rozporu, protože šíření obsahu propagujícího potenciál vydělávání peněz úžasnou novou kryptoměnovou mincí je zcela legální.



Nakonec převážnou část moderovaného obsahu netvoří politicky kontroverzní témata, jako jsou dezinformace nebo nenávistné projevy - spíše jde o spam, pornografii, podvody a podobně. Lze pochybovat o tom, že Musk hodlá hájit právo jednotlivce propagovat pilulky na hubnutí online - přesto by to byl důsledek jeho deklarované politiky svobody projevu. Twitter, na kterém by bylo povoleno vše, co je v souladu se zákonem, by se rychle změnil v bahno falešných reklam Ray-Ban, pornografie a kopírovaného spamu kryptoměn, což by bylo v rozporu s Muskovým vlastním závazkem.







Spam, podvody a pornografie nejsou jedinými oblastmi, v nichž jsou závěry idealismu svobody projevu v rozporu s očekáváním společnosti. Závažnějším příkladem je skutečnost, že v USA je obecně legální vyjadřovat online podporu Daeši a podobným skupinám nebo odkazovat uživatele na náborové webové stránky, pokud to nepřekročí hranici materiální podpory nebo podněcování k násilnému činu. Objevily se pokusy prosadit změnu amerických zákonů, která by tomu zabránila, ale takový postup by byl potenciálně protiústavní podle prvního dodatku.



Současné agresivní odstraňování "protiteroristického obsahu" ze sociálních sítí není právně vyžadováno. Ačkoli lze pochybovat, že Musk dopustí, aby se Twitter stal útočištěm propagandy Daeše (navzdory závěrům jeho rétoriky), tento příklad ilustruje složité nuance, které jsou ve hře.



USA jsou samozřejmě jen jedním z téměř 200 států, z nichž každý má své vlastní zákony a předpisy. V Německu (stejně jako v Rakousku, Belgii, Francii a dalších evropských zemích) jsou nacistické symboly i popírání holocaustu nezákonné. V Rusku jsou nezákonné projevy, které jsou v rozporu s postojem Kremlu k jeho invazi na Ukrajinu. V Turecku je trestným činem "urážka" tureckého národa, přičemž uznání genocidy Arménů je někdy stíháno podle tohoto zákona. A podle zákona o národní bezpečnosti může Čína stíhat demonstranty v Hongkongu za skandování tak základních hesel, jako je "Osvoboďte Hongkong". Jednání s Čínou může být pro Muska obzvláště obtížné, protože továrna společnosti Tesla v Šanghaji slouží jako potenciální bod nátlaku.



Twitter oznámil, že v první polovině roku 2021 obdržel 43 400 žádostí o legální odstranění, z nichž vyhověl pouze v 54 % případů. Pokud má Musk v úmyslu agresivně odstraňovat obsah, který porušuje regionální zákony - což je možný výklad jeho dosavadních prohlášení - mohlo by to v některých zemích vést ke zvrácené cenzuře.



Ačkoli sám Musk na Twitteru vyjádřil nelibost nad "cancel culture" na internetu, jeho politika ověřování reálných identit by pravděpodobně vedla k nárůstu jejich výskytu, protože uživatelé by již nemohli oddělit své kontroverzní názory od své veřejné identity. Navzdory Muskovým záměrům by požadavky na ověřování jmen uživatelů mohly ve skutečnosti dále degradovat svobodu projevu online, protože kritici těch, kteří mají kontroverzní názory, by mohli účinněji uplatnit právo veta. Proto je zatím příliš brzy na to, aby se dalo konstatovat, jakou politiku Musk na Twitteru zavede.

Stejně jako politik zvolený na základě platformy snižování daní, zvyšování výdajů a odstraňování státního dluhu Musk veřejně vyjádřil populární cíle, které nelze současně uskutečnit, aniž by se výrazně změnil jejich rozsah. Díky těmto rozporům je také obtížné zjistit, čemu se Musk rozhodne dát přednost, když se jeho cíle nevyhnutelně dostanou do konfliktu.Omezí - navzdory svým veřejným slibům - svobodu slova, aby vymýtil kryptografický spam? Dovolí spamerům, pornografům a "teroristům", aby zahltili Twitter v honbě za svými ideály svobody slova?