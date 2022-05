Putinův spojenec z Wagnerovy žoldnéřské organizace: "Umírající Západ si myslí, že Rusové jsou spodina z třetího světa"

5. 5. 2022

čas čtení 4 minuty





Jevgenij Prigožin obviněný z financování Wagnerovy žoldnéřské skupiny, reaguje na obvinění z masakrů v Mali





Ruský podnikatel a blízký spojenec Vladimira Putina, kterého USA, EU a další země obviňují z financování soukromé vojenské společnosti Wagner Group, prohlásil, že "vymírající západní civilizace" bude Ruskem poražena.



Deník Guardian oslovil Jevgenije Prigožina s žádostí o reakci na důkazy, které usvědčují Wagnerovy bojovníky z masakrů v Mali. V odpovědi uvedl, že "opakovaně prohlásil, že skupina Wagner Group neexistuje" a že s ní "nemá nic společného".





"Jste vymírající západní civilizace, která považuje Rusy, Malijce, Středoafričany, Kubánce, Nikaragujce a mnoho dalších národů a zemí za spodinu ze třetího světa," dodal Prigožin. Jste ubohá ohrožená banda úchylů, a nás je mnoho, miliardy. A vítězství bude naše!" Ruský podnikatel a blízký spojenec Vladimira Putina, kterého USA, EU a další země obviňují z financování soukromé vojenské společnosti Wagner Group, prohlásil, že "vymírající západní civilizace" bude Ruskem poražena.



Prigožin uvedl, že "pozorně sleduje události, které se odehrávají v Mali", kde "Západ, konkrétně USA, Británie, Francie a další země, které se snaží provádět politiku zotročení Afriky, již léta nastrkují a organizují teroristické skupiny v Mali".



Děje se tak podle něj proto, "aby udržovali obyvatelstvo této země ve strachu, drancovali její přírodní bohatství a odepisovali peníze určené na takzvané mírové operace".



V rozporu s Prigožinem v neděli ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov připustil, že Wagner Group působí v Mali a v Libyi. Lavrov řekl v italské televizi, že Wagner Group je v obou afrických zemích přítomena "na komerční bázi", ale zopakoval oficiální stanovisko Moskvy, že Wagner Group "nemá nic společného s ruským státem".



Západní představitelé konstatují, že Kreml využívá Wagner Group k prosazování ruských ekonomických a politických zájmů v Africe i jinde. Je známo, že skupina - spojovaná také s porušováním lidských práv v Sýrii a na Ukrajině - nasadila své bojovníky a poradce ve více než desítce zemí poté, co byla poprvé identifikována v roce 2014, kdy podporovala proruské separatisty v konfliktu na východě Ukrajiny.



Obvinění, že Wagner Group a malijská armáda podílely na masakrech a dalším porušování lidských práv, jsou podle Pirozghina nepravdivá.



"Jakéhokoli teroristu zabitého malijskou armádou se Západ snažil vydávat za civilistu... Co se týče zvěrstev, ani já, ani muži, které znám, ani malijská armáda se jich nedopustili."



Podnikatel rovněž obvinil francouzskou armádu, že "nemilosrdně" zabíjí civilisty a jejich ostatky pohřbívá "nedaleko vojenských základen".



Francie vyslala vojáky do Mali v roce 2012, kdy islamisté a další povstalci vytvořili mocnou alianci. V únoru Emmanuel Macron oznámil, že po rozpadu vztahů s vládnoucí juntou v zemi francouzští vojáci odcházejí.



Minulý měsíc francouzská armáda uvedla, že Wagnerovi žoldnéři pohřbívali mrtvoly poblíž malijské vojenské základny, aby falešně obvinili odcházející francouzské jednotky, že po sobě zanechávají masové hroby. Francouzská armáda uvedla, že pomocí bezpilotního letounu natočila to, co vypadalo jako bělošští vojáci zasypávajíc mrtvoly pískem poblíž základny Gossi na severu Mali.



Prigožina, který si vysloužil přezdívku "Putinův kuchař" poté, co získal zakázky na catering pro státní bankety, obvinily Spojené státy v roce 2018 z financování internetové operace s cílem ovlivnit volby ve Spojených státech v roce 2016. Byl rovněž obviněn ze systematického úsilí o ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím falešných účtů na sociálních sítích v Africe, kde Facebook opakovaně odstraňoval účty, které založili agenti společnosti Wagner.



Prigožin uvedl, že Guardian šířil "podvrhy, naprosté lži a ... falzifikace" a snažil se "plivnout do tváře mně, ruským vlastencům i malijskému lidu".



"Existuje přísloví: 'Nepokoušej se močit proti větru, utopíš se ve vodní tříšti'. Tato zvěrstva pácháte ve svém zaníceném mozku, nakaženém nemocí zvanou 'nacismus'," řekl Prigožin.

0