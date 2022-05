Aktuální preference: piráti jako páté kolo u vozu

10. 5. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Babišovo Ano během svého vládnutí pojídalo ČSSD a KSČM. V neděli zveřejněná data Kantaru ukazují podporu obou těchto stran kolem 2%. Zdá se, že něco podobného, ale s poněkud pestřejším jídelníčkem, se děje také v současné vládní koalici: ODS vystoupala podle zmíněných dat na 26% (Ano má jenom o 1,5% více), zatímco piráti jsou na 5%, KDU-ČSL na 4,5% a hlavně TOP09 spadla na pouhá 3%. STAN má 10%, taky nic moc.

Srovnejme si to s březnovými daty: ODS 21%, STAN 11%, piráti 7,5%, TOP09 6,5%, lidovci 5,5%. Bude-li tento trend dlouhodobý, můžeme počítat s tím, že ODS se dostane na nějakých 30% a vrátí se nám soutěž dvou silných formací: Ano vs. ODS. Pikantní na tom je, že obě tyto formace ve vzájemné koalici, spolu ještě s SPD, prosadily snížení daní pro bohaté, které nyní stojí státní pokladnu asi sto miliard ročně. A také se Ano i ODS svého času lísaly k Viktoru Orbánovi. Kdo ví, co budou dělat za půl roku nebo za rok.

Koalice Spolu by měla nyní 33,5% (v soutěži, kde jsou koalice, by Ano mělo 28,5% a ČSSD 4%) a koalice PirSTAN 11,5%. Spolu oproti březnu rostla o 1%, PirSTAN spadla o 3%. Pro ODS by za současné situace asi ještě bylo výhodné koalici Spolu držet, i když volbami do Sněmovny ztratila mnoho mandátů ve prospěch lidovců, což by mohlo být stále silnější motivací pro samostatnou kandidátku. Může se dokonce stát, že by ve Sněmovně po příštích volbách zůstala už jen ODS, Ano a SPD, tři strany daňové koalice z roku 2021.

V roce 2017 ve sněmovních volbách měla ODS něco přes 11% a až do začátku roku 2021 se stále pohybovala kolem tohoto čísla. Nynějších 26% je proto úžasný výsledek, zejména jako výraz dlouhodobého trendu. ODS fakticky likviduje své politické konkurenty, kteří s ní sedí ve vládě a dávají si pozor na to, aby s ní nebyli v napětí.

Myslím, že se stále jasněji ukazuje, jak fatální chybu udělali piráti, když šli do koaliční vlády. Padají pod 5% a brzy o nich nikdo nebude vědět. Už zbývá jen debakl v komunálních volbách v Praze. Jako opozice mohli vyplnit děsivě prázdný prostor prozápadní, moderní, progresivní politiky právě ve střetu s ODS i s Ano, nicméně rozhodli se pro roli pátého kola u vozu. Stejná písnička jako u ČSSD: ve vládě se zviditelníme, uděláme něco pro lidi, jako opozice bychom nebyli vůbec vidět. Výsledek: socialisté nejsou ve Sněmovně a mohou si užívat svých krásných dvou procent.

Piráti se mohli chopit levicové agendy prozápadním a protikorupčním způsobem, místo toho tato agenda v opozici chybí, což může mít pro budoucí vývoj české společnosti, bude-li, jak je očekáváno, růst sociální napětí, zásadní důsledky. Bohužel levicový prostor byl ponechán Babišovi a Ano si může užívat roli jediné relevantní opoziční strany. Námitka, že bez silné přítomnosti ve Sněmovně nelze dělat opoziční politiku, která získá voliče, je absurdní: kdyby platila, nemohli by mít piráti ve sněmovních volbách 2017 téměř 11% hlasů. Naopak platí celkem jasně, že opoziční politiku nelze dělat v roli pátého kola u vozu ve vládní koalici, navíc kola až úzkostně loajálního k ODS.

0