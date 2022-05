Za hranou koule

11. 5. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

Ruská propaganda přitvrdila! Podle dvorního alchymisty, astrologa a šaška v krytu Vladimíra Putina, hromadně cítí na velitelství ukrajinské armády přítomnost černé magie. Grigorij Rasputin se zpátečnickým názorem ostře nesouhlasí a pohoršeně se ohrazuje proti nařčení o škodlivosti černé magie. Nevíme, co je cítit na ukrajinském velitelství, ale v putinbunkru je cítit prohra a smrad.





Maďarsko stále odmítá doznat, že o útoku Ruska na Ukrajinu vědělo předem. A už vůbec nesouhlasí tento trapný ruský přítel s faktem, že dodávky levného ruského plynu a ropy by snad mohly souviset s totálním zákazem přepravit přes Panonii byť jednu jedinou zbraň ruskému nepříteli v sousedním Kyjevě.

Alexandr Lukašenko je rozhořčen a rozhorlen nelidským přístupem Západu k uprchlíkům. EU a USA se dopouštějí nelidského aktu, když brání nešťastným uprchlíkům z členských států EU v emigraci do svobodného a demokratického Běloruska. Přátelský diktátor nabízí všem sůl a na záda hůl.

Po patáliích akademika Lavrova na téma židovské viny na nacismu, za které se se zkříženými prsty v gestu Z omluvil Izraeli sám vůdce Vladimír Putin, nabrali ruští akademici nový vítr do trolometů. Ruské vždy svobodné, státní a demokratické televize už akademicky tvrdí, že nacismus nemusí být výlučně antisemitský, nýbrž že je především a hlavně protislovanský a ještě víc a nejvíc tedy protiruský. Aha. Tak proto chce ruský vůdce a Rusko okupovat, vykrást a srovnat se zemí Ukrajinu, poněvadž tam žijí slovanští ukrajinští i ruští bratři.

Oblíbený hlasatel kremelské propagandy a covidový troll Václav Klaus se cítí dotčen. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský „Jeho výsost Klause - miláčka národa“ totiž označil za ruského trolla. Troll tento za peníze ospravedlňuje ruskou speciální operaci alias okupaci Ukrajiny, přičemž nevidí ruské válečné zločiny. Možná, že se ale panu Klausovi prostě jen líbí pan Vladimíra.

Petr Macinka z nezávislého Institutu Václava Klause sponzorovaného kdovíkým a kdovíčím se rovněž cítí dotčen Pavlem Rychetským. Podává po okamžité telepatické konzultaci s šéfem Klausem na imunitou chráněného předsedu ústavního soudu trestní oznámení pro pomluvu trolla a pro veřejné obvinění pokřivené osoby. Navíc prý prohlásil, že je mnohem krásnější než pan Vladimíra. A že se cítí tedy neprávem šéfem přehlížen.

Petr Macinka nadutě kdysi prohlásil, že Nora Fridrychová je gestapačka a odvolával se přitom na svobodu slova pro každého. Pan Rychetský ovšem do množiny „každý“ dle posledního výzkumu nezávislého prostitutu VK nepatří a má si dávat pozor na hubu.

Medvědí službu svému pánu a vládci odvedl pan bývalý Hájek. Jako vedoucí kolotoče zvaného Protiproud a Česká citadela byl přímo zapojen do řetězce firem, firmiček, sdružení a spolčení, které vesele trollolilo v zájmu Kremlu. Nemalé prostředky se protočily, nejeden daňový ráj zaplesal a nejeden bílý kůň nad dluhy zařehtal.

Ukrajina potopila další tři lodě ruského nepotopitelného námořnictva a vybajraktovala Hadí ostrov od ruské nacifikace. Odborník Klaus se k tomuto krutému činu Ukrajiny ještě nevyjádřil. I pan Macinka mlčí. Zřejmě si nejsou jisti, zda kárat, nebo se rozbrečet.

V národním cyklu „Spíme s prezidentem Milošem“ tentokrát Miloš Zeman blahé paměti plně zabodoval a příkladně zalomil přímo na pietní akci ke konci války na Vítkově. Ze snu, že padl jako pravý hrdina ruské okupační armády, ho probudil až namíchnutý bulharský prezident s chotí a jeho chotí. Při slavnostním nástupu Hradní stráže ho na oplátku Miloš Zeman na truc zcela zostudil nezájmem o dění kolem. Miloš byl opět duchem nepřítomen, když bedlivě sledoval na živo přistání Američanů na Slunci. Jedná se o velký úspěch Američanů, ale Rusové tam byli dříve a lépe.

Další, tentokráte již 77. výročí konce války, kterou zavinilo nacistické Německo v soudružském obětí s komunistickým sovětským Ruskem, oslavil fašista Vladimír Putin přehlídkou všeho, co ještě v armádě zbylo. Podmínkou ovšem byla schopnost ujet pár decimetrů až metrů bez nejapné lapálie, tedy odborně řečeno, aniž by se samo odebralo na pověstný „chuj“.

Po dlouhých letech konečně přálo přehlídce počasí. I přes důrazné varování mluvčího Peskova, že pokud bude pěkně, bude nazlobený on i soudruh Putin. Bylo. Bohužel, přehlídce vysmívaných vojsk nepřál fakt, že se chlubivá ruská armáda nemá čím nad Rudým náměstím proletět. Amatérský letec Mathias Rust, či bří Wrightové ani tentokrát nedorazili. Příští rok nicméně účast přislíbil baron Prášil.

Vojáci slavné nepřekonatelné Rudé armády přišli na způsob, jak nebojovat proti slabé ukrajinské přesile. Nacpou do nádrží svých světových neprostřelitelných tanků písek a s pocitem, že vyvázli živí, prchají zpět do Ruska. Stará dobrá taktika z druhé světové opět slaví úspěch, ale že by si do vlastních tehdy sypali i tehdejší nacisté???

Rusko osvobodilo už zhruba 400 tisíc tun obilí z okupovaných částí Záporožské, Chersonské, Doněcké a Luhanské oblasti, což je zhruba třetina zásob v daných regionech, řekl stálý zástupce Ukrajiny v OSN. Rusko s takto pojatou historii konfliktu zásadně nesouhlasí, ale obilí nevrátí. Pak že to není země zlodějská.

Slavný ruský myslitel Vlačeslav Volodin vybádal, že Evropská jednota se hroutí. Ale cesta zde je. Státy v nenáviděném chomoutu EU mají šanci zachovat vlastní suverenitu dle vzoru Jana Bobošíková a hájit zájmy vlastních občanů dle vzoru Tomia Okamury, musí ovšem EU neprodleně opustit. … a stát se okamžitě členy Ruské federace, kde kvete svoboda, bují demokracie a raší koncentrační tábory.

V Číně svobody a demokracie je v současné době neprodyšně uzavřeno kvůli covidu 35 měst a asi 200 milionů lidí. V karanténní blokádě lidé nemají šanci na život, naopak mají zaručené právo umřít hladem. Kde jsou Dostál, Pollert, Beran, Šmucler a Leslie Nilsen. Kde je Charta 2022, když je svět potřebuje? Jistě i čínští přátelé by věnovali neúplatným bojovníkům na provoz domácností nejeden Juchan.

Donald Trump chtěl během své kremelské mise v Bílém domě, za prezidentování pod dohledem pana Vladimíra napadnout Mexiko. Raketami to chtěl provést, zničit drogové gangy i s plantážemi i plantážníky. Vina měla padnout na chladnou mstu Eskymáků. Sabotáží sešlo z perfektního plánu, protože Trumpovi nikdo nedovolil koupit zatracené Grónsko, kde se přeci Eskymáci vyrábějí. Ať žije zdejší stejně bezduchá pobočka Donalda Myslitele Trumpa „Tea Party ods cz“.

Vladimír Putin chce nahradit Wikipedii Putinpedií. Jedná se stejně o ruský vynález z 15. století, jakožto všechno ostatní na světě. I náš svět, což se málo ví, vymyslel ruský lid a jeho věčný vůdce Vladimír. Kdo nevěří, bude smeten a spálen v atomovém ohni.

