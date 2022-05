"U Putina neexistuje žádný prostor pro diplomatické řešení"

13. 5. 2022

Putin ve svém nedávném projevu ponechal další eskalaci na Ukrajině otevřenou. Vojenské vyhlídky Moskvy však jsou špatné, říká Ian Bremmer. Expert na globální rizika je pesimistický ohledně možnosti diplomatického řešení. Uvedl přesný čas pro protiútok ukrajinské armády, upozorňuje Paolo Mastrolilli.

La Reppublica: Proč vás Putinův projev nepovzbudil?

Ian Bremmer: To nejlepší, co mohl udělat, bylo oznámit vítězství. A tvrdit, že "denacifikoval" Ukrajince a ubránil Rusy vystavené genocidě. I když nic z toho není pravda, mohlo to vést ke zmrazení konfliktu nebo možná dokonce k zastavení palby. Ale on to neudělal. Místo toho jsme znovu slyšeli tytéž staré stížnosti: Konflikt je nezbytný a může za něj NATO. Konec je v nedohlednu a zároveň si nechal největší možnou svobodu reagovat, jak se mu zlíbí. To nejsou dobré zprávy. Je pravda, že nenařídil všeobecnou mobilizaci a tedy ani další eskalaci. Nevyhrožoval útokem na NATO nebo použitím jaderných zbraní. Ale také nebyly žádné známky deeskalace. Jsme ve válce už dva měsíce a o víkendu bylo zabito dalších 60 ukrajinských civilistů při náletu, který pro Rusy neměl absolutně žádný strategický význam. Útoky na Oděsu přibývají, ale ruská armáda nebojuje dobře, zatímco Západ zesiluje sankce a také podporu Kyjevu. Ohledně vývoje konfliktu však zůstávám pesimistický.

La Reppublica: Nevidíte žádné známky ochoty vyjednávat?

Bremmer: Nic víc, než jak tomu bylo doposud. Kromě toho u Rusů není tak důležité, co říkají, ale co dělají. Neustále lhali, jednotky bojovaly a snažily se dobýt další území. Putin řekl, že Donbas bojuje o vlastní zemi, a to říká, že si ji rozhodně chce udržet. Výslovně jsem podpořil misi generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese v Moskvě, ale žádná jednání tam neproběhla. Dosáhl velmi důležitého humanitárního úspěchu ve vztahu k Mariupolu, ale Putin mu nedal žádný prostor pro nic jiného. Nemám problém s tím, že mu Macron zavolá, pokud to bude koordinovat se svými spojenci, ale jsem méně než optimistický, že v dohledné době dojde k nějakému pokroku.

La Reppublica: USA již před válkou navrhovaly bezpečnostní jednání.

Bremmer: Rusové ale nikdy nevěřili, že to na jejich nároky bude stačit, a o jednotkách na hranicích prostě lhali. Prostě se jim nedá věřit.

La Reppublica: Proč vůbec nezmínil Ukrajinu?

Bremmer: To je důležité, protože ona pro něj neexistuje.

La Reppublica: Jak by měly USA a NATO reagovat na tento projev?

Bremmer: Nemyslím si, že se strategie nějak změní. NATO deklarovalo, že Rusové se musí stáhnout ze všech okupovaných území, jinak budou i nadále vojensky přísně potrestáni, protože NATO bude Ukrajincům poskytovat masivní podporu, a to jak ekonomickými sankcemi, tak diplomaticky prostřednictvím izolace. To vše bude pokračovat stejným způsobem. Co bych si ještě přál, by byla lepší koordinace. Nemám rád, když někteří ze spojenců říkají věci, které se odchylují od poslání ostatních. Britský ministr zahraničí prohlásil, že chtějí vyhnat Rusy z Krymského poloostrova, přestože o tom nemluví ani Ukrajinci, a šéf Pentagonu oznámil, že chce zdecimovat ozbrojené síly Moskvy. To není užitečné. Spojenci musí ukazovat na stejné cíle. NATO obecně odvedlo dobrou práci. Poskytlo Ukrajincům obrovskou podporu, koordinovala a zaváděla sankce a během posledních deseti týdnů prokázalo jednotu.

La Reppublica: Co očekáváte z vojenského hlediska?

Bremmer: Rusové mají na Donbasu výhodu 2:1, což jim umožňuje dobýt více území ve srovnání s nevýhodou 0,8:1, kterou měli v Kyjevě. Nový, redukovaný vojenský cíl je snadněji realizovatelný a zdolávají jeden až dva kilometry terénu za den. Bez všeobecné mobilizace však budou vojáci nadále trpět těžkými ztrátami, morálka se bude nadále zhoršovat a šance Ukrajinců na protiofenzivu koncem června by měla být značná. Snad se Rusům podaří dobýt celý Donbas, což se jim zatím nepodařilo, ale postupují velmi pomalu a Ukrajinci budou mít šanci je zase zatlačit.

Zdroj v italštině: ZDE

