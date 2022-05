Ukrajinští vojáci evakuováni z ocelárny v Mariupolu

17. 5. 2022

- Neuvěřitelná reportáž televize BBC přímo z bojiště za střelby:

Latest from Ukraine's eastern front. Keeping the gateway to the Donbas region firmly shut. On the ground with Ukrainian forces under fire. With @dcinfocus and @StuHollandEsq #BBCNewsTen pic.twitter.com/rCqRpbgsZJ — Quentin Sommerville (@sommervilletv) May 16, 2022

Překvapivě upřímné hodnocení ruského analytika invaze na Ukrajinu v ruské státní televizi:

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) May 16, 2022



Varuje také před "šavlováním raketami směrem k Finsku ... vždyť hlavním nedostatkem našeho vojensko-politického postavení je, že jsme svým způsobem v úplné geopolitické izolaci a že, jakkoli bychom si to neradi přiznali, prakticky celý svět je proti nám". Michail Chodarjonok kostatuje, že ruské zprávy o demoralizaci ukrajinských vojáků jsou jen jednotlivé případy a nevypovídají o celkové náladě. Ve skutečnosti jsou podle něj Ukrajinci vysoce motivovaní a připravení zemřít za svou zemi, což je podle něj "součást vysoké bojové připravenosti armády, jedna z nejdůležitějších složek".Varuje také před "šavlováním raketami směrem k Finsku ... vždyť hlavním nedostatkem našeho vojensko-politického postavení je, že jsme svým způsobem v úplné geopolitické izolaci a že, jakkoli bychom si to neradi přiznali, prakticky celý svět je proti nám".





Podrobnější shrnutí tohoto rozhovoru je na Novinkách ZDE

- Více než 260 ukrajinských vojáků, z nichž mnozí byli zraněni, bylo evakuováno z obléhané ocelárny Azovstal v přístavním městě Mariupol a zdá se, že po 82 dnech bombardování předali kontrolu nad městem Rusku.



Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljar v pondělí pozdě večer uvedla, že 53 těžce zraněných vojáků bylo evakuováno do nemocnice v Ruskem kontrolovaném městě Novoazovsk a více než 200 dalších bylo převezeno koridorem do Olenivky. Podle ní proběhne "výměnný postup", aby se evakuovaní dostali domů.



Nebylo jasné, kolik vojáků zůstalo v ocelárně, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij řekl: "Doufáme, že se nám podaří zachránit životy našich chlapců".



"Chci to zdůraznit: Ukrajina potřebuje své ukrajinské hrdiny živé. To je naše zásada," řekl ve videoprohlášení.



Evakuace bude pravděpodobně znamenat konec nejdelší a nejkrvavější bitvy ukrajinské války a významnou porážku pro Ukrajinu. Mariupol je nyní v troskách po ruském obléhání, které podle Ukrajiny zabilo desítky tisíc lidí ve městě.



Pro Ukrajince se stala elektrárna Azovstal symbolem odporu, stovky vojáků zde pokračovaly v boji i poté, co zbytek města padl do rukou ruských sil.



Uvnitř ocelárny se údajně nacházelo šest set vojáků.





Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že vojáci bránící ocelárnu splnili svůj bojový úkol.



"Nejvyšší vojenské velení nařídilo velitelům jednotek umístěných v Azovstalu, aby zachránili životy personálu," uvedl generální štáb v prohlášení na svém facebookovém účtu. "Úsilí o záchranu obránců, kteří zůstávají na území Azovstalu, pokračuje."





- Starosta Lvova Andrij Sadovyj právě zveřejnil další informace o tomto útoku na železnici na západě Ukrajiny. Uvedl to na Telegramu:



V jedné z obcí Javorovského okresu trosky rakety částečně poškodily železniční infrastrukturu. V okolních domech se rozletěla okna. A to vše ve dvacetikilometrovém pásmu k hranici s Evropskou unií.



Jednalo se o jeden z největších útoků na Lvovskou oblast co do počtu raket. Je těžké předvídat, co se bude dít dál. Proto se vydejte do krytu!



Prosil také občany, aby neprozrazovali zásadní informace:



Nefilmujte přelety raket ani operace protivzdušné obrany. Taková videa Moskva potřebuje. Nebuďte jako Rusové, prosím.





- Dmytro Zhyvytskyi, gubernátor města Sumy na severovýchodě Ukrajiny, napsal na Telegram, že Ochtyrka byla v noci zasažena ruskými raketami.







Pět ruských raket dopadlo na civilní cíle a způsobilo velké škody. Sklady zachvátil požár. Tlaková vlna poškodila vstupní dveře dvoupatrové budovy a lidé zůstali uvězněni uvnitř.



Nyní se na svou vládu dívám úplně jinak," řekla 39letá Taťjana Jefremenko, jejíž syn Nikita Jefremenko byl na raketovém křižníku Moskva, když byl před měsícem potopen při ukrajinském raketovém úderu. Po svém synovi stále pátrá. "Rád bych o našem vedení řekla několik velmi drsných věcí, ale možná bude lepší, když to neudělám, protože by mě za to zavřeli do vězení."

!Zasaženo bylo mnoho soukromých domů. V kostele byla rozbita okna. Utrpěla také mateřská škola "Pohádka". Ta byla vybombardována rasisty v prvních dnech války, kdy zde umírali lidé. Při dnešním útoku na město bylo zraněno nejméně pět lidí."píše agentura AFP.Tisková agentura píše:Jeho úterní slyšení se koná v době, kdy se ruské úřady snaží umlčet zbývající kritiky vlády a Moskva pokračuje ve vojenské kampani na sousední Ukrajině, kde zahynuly tisíce lidí a 10 milionů lidí bylo vysídleno.Navalnému, hlasitému kritikovi ruského prezidenta Vladimira Putina, byl koncem března prodloužen trest odnětí svobody na devět let poté, co byl shledán vinným ze zpronevěry a pohrdání soudem.Již nyní si odpykává dva a půl roku ve věznici 100 km východně od Moskvy za porušení podmínky na základě starých obvinění z podvodu.V úterý se proti prodloužení trestu odnětí svobody odvolá a k jednání u moskevského soudu se připojí prostřednictvím videospojení ze své vězeňské kolonie.Pokud nový rozsudek nabude právní moci, bude 45letý opoziční politik převezen do trestanecké kolonie s přísným režimem, kde bude mít mnohem tvrdší podmínky.Nový rozsudek nahradí ten starý - který mu byl vyměřen loni v únoru - což znamená, že Navalnyj zůstane za mřížemi dalších osm let.V rámci nových obvinění vyšetřovatelé obvinili Navalného z krádeže darů v hodnotě několika milionů dolarů, které byly poskytnuty jeho politickým organizacím, pro osobní potřebu.uvedl podle agentury Reuters oblastní gubernátor Roman Starovoit, ke zraněním však nedošlo, ačkoli zasaženy byly tři domy a škola.Ruští vojáci opětovali palbu.Kyjev prohlásil, že skladuje mrtvoly tisíců ruských vojáků, ale Moskva je nechce přijmout, protože by ji to nutilo přiznat vysoký počet obětí války.Jak se v průběhu minulého týdne objevovaly důkazy o zkáze Bilohorivky, zdálo se, že i někteří proruští roztleskávači ztrácejí víru v moudrost vojenského vedení země."Dokud nebudeme znát jméno 'vojenského génia', který postavil praporní taktickou skupinu k řece, a nebude se za to veřejně zodpovídat, pak v armádě nikdy nedojde k reformám," napsal Vladlen Tatarzky, pseudonym, který používá ruský blogger a bývalý voják, jenž má na Telegramu více než 300 000 odběratelů.Obecně válku podporoval. "Jak si tady nevzpomenout na soudruha Stalina, který se navzdory složité vojenské situaci nebál přijímat obtížná personální rozhodnutí? Pokud se to neudělá, pak nás žádná mobilizace nezachrání."h, uvedlo britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské informaci a dodalo, že Moskva bude v příštích týdnech pravděpodobně více spoléhat na dělostřelectvo v Donbasu.Odhaduje se, že v Černihivské oblasti severně od Kyjeva bylo během opuštěného postupu Ruska směrem k ukrajinskému hlavnímu městu zničeno nebo poškozeno přibližně 3 500 budov. Z toho 80 % škod bylo způsobeno na obytných budovách.Rozsah těchto škod svědčí o rozhodnutí Ruska použít dělostřelectvo proti obydleným oblastem s minimálním ohledem na proporcionalitu.Rusko se pravděpodobně uchýlilo ke stále většímu spoléhání na nerozlišující dělostřelecké bombardování kvůli omezené schopnosti vyhledávání cílů a neochotě riskovat lety bojových letounů mimo vlastní frontovou linii.V nadcházejících týdnech bude Rusko pravděpodobně i nadále ve velké míře spoléhat na masivní dělostřelecké údery, protože se pokouší obnovit dynamiku svého postupu v Donbasu.Dále uvedl, že ruská letadla "zničila civilní a vojenskou infrastrukturu ve východní operační zóně a průmyslová zařízení hluboko na Ukrajině".V Charkově, kde ukrajinské síly údajně zahnaly ruské jednotky zpět k ruským hranicím, se "hlavní úsilí nepřítele soustřeďuje na udržení pozic a zabránění postupu našich jednotek".Generální štáb rovněž uvedl, že sestavuje samostatnou zprávu o "celkových ztrátách nepřítele", která bude brzy zveřejněna.Moskva naposledy zveřejnila údaje o ztrátách koncem března, kdy přiznala, že v prvním měsíci války bylo zabito 1 351 ruských vojáků a 3 825 jich bylo zraněno. Další informace o ztrátách za poslední měsíc a půl vláda nezveřejnila, pouze uvedla, že jsou "značné".Západní odhadyjsou desetkrát nebo dokonce dvacetkrát vyšší, přičemž některé naznačují, že Rusko od začátku války ztratilo více než 30 000 vojáků.Ruské jednotky v Záporoží mají "vážné konflikty" s kolaboranty kvůli "mezilidským mocenským střetům", v Záporoží, cituje americký think tank vojenské správy v regionu.Jeden známý kolaborant v Záporoží obvinil Ruskem dosazeného gubernátora oblasti z krádeže jeho odškodného ve výši 10 000 rublů. Poradce starosty Mariupolu Petro Andryščenko navíc prohlásil, že příbuzní mobilizovaných do sil Doněcké lidové republiky (DNR) pořádají ve městě Doněck masový protest proti mobilizaci.ISW mezitím předpověděla, že "pokračující nespokojenost příslušníků proruských polovojenských jednotek s ruským válečným úsilím může podnítit nespokojenost v samotném Rusku, zejména pokud bude Moskva nadále tlačit na odvody, které posílají do předních linií špatně vycvičenou potravu pro děla".Jeden z takových bloggerů, Igor Strelkov, prohlásil, že ruská ofenziva na Donbas selhala a že "nebyla osvobozena ani jedna velká osada".Strelkov dokonce poznamenal, že dobytí Rubizně [města v Luhansku] je relativně bezvýznamné, protože k němu došlo ještě před zahájením nové ofenzivy v Donbasu.Strelkov uvedl, že ruské síly pravděpodobně neosvobodí Donbas do léta a že ukrajinské jednotky budou držet své pozice v okolí města Doněck.Strelkov zejména prohlásil, že dosavadní ruské neúspěchy ho nepřekvapily, protože záměr ruského velení byl po celou dobu operace natolik zřejmý, že ukrajinské jednotky přesně vědí, jak nejlépe reagovat, a upozorňuje, že ruské jednotky bojují až do vyčerpání podle "pravidel navržených nepřítelem"., píše ve svém nejnovějším hodnocení konfliktu think tank Institute for the Study of War.Ruské uskupení kolem města Charkov se zejména snaží udržet hranici a zabránit ukrajinským jednotkám v postupu dále na sever.Ruské jednotky se mohou snažit udržet pozice na Ukrajině a pokračovat v dělostřeleckých úderech na ukrajinské pozice, aby zabránily ukrajinským silám dostat se na dělostřelectva na předměstí Belgorodu, velkého ruského města a klíčového centra ruského vojenského úsilí.Rusové mohou alternativně doufat, že provedou protiofenzívu s cílem zatlačit zpět na jih směrem k Charkovu, ačkoli je velmi nepravděpodobné, že by takové úsilí bylo úspěšné.em.Zdá se, že tyto komentáře znamenají významný posun v rétorice po letech, kdy bylo rozšíření NATO považováno za přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska. Řekl však, že přijetí těchto zemí do NATO í si vyžádá reakci Moskvy.uvedla společnost v pondělí. Mezitím moskevská vláda převezme továrnu patřící francouzské automobilce Renault a využije ji k oživení sovětského Moskviče v rámci prvního velkého znárodnění zahraniční společnosti v Rusku během války na Ukrajině.