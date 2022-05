Kultura utajování a obviňování ruských vrchních velitelů ochromuje ruské vojenské úsilí

- Koncert v Ufě: "Vlast, přátelé, to není prezidentova prdel, kterou je nutno neustále líbat. Vlast, to je žebračka, babička na nádraží, která tam prodává brambory." Ruská policie hned poté obvinila zpěváka Jurije Ševčuka z pomlouvání ruských ozbrojených sil.



At a concert in Ufa

«Motherland is not the president’s ass, that must be procrastinated and kissed all the time. Motherland is a beggar grandmother at the station selling potatoes»

-

Hereafter a protocol was drawn up against Yuri Shevchuk. https://t.co/RBLVI0c6n9