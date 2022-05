Davos: Ruská agrese proti Ukrajině ohrožuje ekonomiku slabších zemí

24. 5. 2022

čas čtení 2 minuty

Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) varovala, že ruská agrese proti Ukrajině zhoršila vyhlídky světové ekonomiky a mohla by vést k recesi ve zranitelnějších zemích



Kristalina Georgievová předpověděla, že rok 2022 bude náročný, a odmítla vyloučit globální recesi, pokud se podmínky výrazně zhorší.



Na otázku, zda MMF předpovídá globální recesi, Georgievová odpověděla v rámci zasedání o světové ekonomice na výročním zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu: "V tuto chvíli ne. To ale neznamená, že je vyloučena."



Výkonná ředitelka MMF uvedla, že její organizace nedávno snížila vyhlídky růstu 143 svých členských států, které představují 80 % světové produkce.







"Od té doby se horizont zatemnil," řekla a poukázala na to, že dopad války na Ukrajině je umocněn zpřísněním finančních podmínek, sílícím kurzem amerického dolaru a zpomalením ekonomiky v Číně. "Rok 2022 bude náročný."



Spolu s dalšími účastníky Davosu šéfka MMF upozornila na rizika růstu cen potravin. Georgievová uvedla, že v uplynulém týdnu bylo zjevné, že se globální ekonomika dostává do drsnějších vod. Cena ropy sice klesla, ale "ceny potravin stále rostou".



Řekla: "Můžeme snížit spotřebu benzínu, když se růst zpomalí, ale jíst musíme každý den. Znepokojení, že nebudeme mít přístup k potravinám za rozumnou cenu, a to v celosvětovém měřítku, je na spadnutí."



MMF nyní předpovídá na letošní rok globální růst ve výši 3,6 % a Georgievová uvedla, že je zatím daleko od toho, aby se obrátil do záporných hodnot. "To, co můžeme vidět, je recese v některých zemích, které jsou slabé už od začátku. Ještě se nevzpamatovaly z covidové krize. Jsou vysoce závislé na dovozu energií nebo potravin z Ruska a fungují už v poněkud slabším prostředí."





Jane Fraserová, šéfka americké investiční banky Citigroup, na stejném panelu v Davosu uvedla, že Evropa se zdá být obzvláště zranitelná. "Evropa je přímo uprostřed bouří z dodavatelských řetězců, z energetické krize a samozřejmě v důskledu blízkosti zvěrstev, ke kterým dochází na Ukrajině," řekla.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0