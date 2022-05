Ekofašismus: Greenwashing krajní pravice

23. 5. 2022

Zabijáci hlásající nadřazenost bílé rasy se dovolávají obav o životní prostředí, aby ospravedlnili vraždu. Co je ale ekofašismus a proč lidi přitahuje?, ptá se Alistair Walsh.

Nejméně tři krajně pravicové masakry v posledních letech údajně spáchali lidé, kteří se identifikují jako ekofašisté.

Obviněný vrah 10 černochů v supermarketu v Buffalu ve státě New York v sobotu propletl antisemitské konspirační teorie s formou ochrany přírody. Ve stoosmdesátistránkovém rasistickém pamfletu spojoval osmnáctiletý mladík masovou migraci s degradací přírodního prostředí jako ospravedlněním pro vraždu.

Zdá se, že údajný pachatel sdílí mnohé z názorů mladých mužů, kteří v roce 2019 spáchali rasistické masakry v El Pasu v Texasu a v Christchurchi na Novém Zélandu. Skutečně se zdá, že údajný vrah z Buffala zkopíroval velké části své mazanice od vraha z Christchurche.

Vrah z Christchurche, který zastřelil 51 lidí ve dvou mešitách, se označil za "etnonacionalistického ekofašistu" a volal po "etnické autonomii" a také po "zachování přírody a přírodního řádu". Australan ve své řeči spojil klimatické změny s přelidněním Neevropany, což je jedna z ústředních myšlenek ekofašismu.

Kdo je to ekofašista?

"Nejjednodušší definice by byla (někdo s) fašistickou politikou nebo fašistickým světonázorem, který se dovolává environmentálních obav nebo environmentální rétoriky, aby ospravedlnil nenávistné a extrémní prvky své ideologie," řekl Cassidy Thomas.

Thomas je doktorandem na Syracuse University v severní části státu New York, který studuje průnik pravicového extremismu s politikou životního prostředí.

Thomas říká, že běžní fašisté jsou populističtí ultranacionalisté, kteří se odvolávají na narativ civilizační krize, úpadku a znovuzrození podle kulturních a nacionalistických linií. Ekofašisté vidí v této rovnici změnu klimatu nebo ekologické poruchy jako civilizační hrozbu.

Ekofašisté jsou svázáni s rasistickými teoriemi a věří, že degradace přírodního prostředí vede k degradaci jejich kultury a jejich lidí, dodal Thomas.

Často se radikalizují online, jak tvrdí nejnovější údajný střelec, a mnozí věří, že bílí lidé jsou spolu s životním prostředím ohroženi přelidněním jiných než bílých. Často volají po zastavení imigrace nebo vymýcení nebělošské populace.

"Představují si rozpuštění smíšených, liberálně demokratických států nebo velmi liberálních a pluralitních demokratických států a nahrazení této politické formace etnicky definovanými a ekologickými státy, které jsou svou povahou menší," řekl Thomas.

Jejich příliš zjednodušující teorie neřeší komplexní realitu klimatických změn a ekologických škod a ignorují skutečnost, že globální sever je zodpovědný za většinu emisí, které například způsobily globální oteplování.

Krajně pravicové ideologie, jako je ekofašismus, přitahují mladé lidi, kteří vyrostli se změnou klimatu, ale vidí, že vlády nedokázaly krizi náležitě řešit.

"Bohužel, jak se změna klimatu za posledních 30 let zhoršila a je obtížnější ji ignorovat nebo zpochybňovat – dokonce i ze strany nejkrajnějších pravicových nebo konzervativních prvků politické scény – začínáte vidět jedince, kteří mají neuvěřitelně nihilistický pohled a neuvěřitelně ponurý pohled na budoucnost světa," řekl Thomas.

Ekofašistické příběhy poskytují věřícím "pocit smyslu" a "výzvu k akci," dodal Thomas.

"A to je důvod, proč jsou tyto ekofašistické narativy, které se pěstují v těchto online subkulturách, tak nebezpečné."

Takové teorie jsou často propagovány na okrajových webech, jako jsou 4chan, 8chan a nyní již neexistující fórum Iron March, stejně jako na běžnějších platformách, jako je Twitter.

Po každém z předchozích vražedných řádění vědci zaznamenali prudký nárůst zájmu ekofašistů o okrajové online komunity a také o provoz online vyhledávání.

Ekofašismus v politice?

Pravicoví populisté tradičně přijali popírání změny klimatu, ale stále více vidí potenciál ve využití obav z klimatických změn.

V jednom notoricky známém příkladu generální prokurátor amerického státu Arizona, který předtím zkreslil klimatickou vědu, uvedl ochranu životního prostředí, když žaloval Bidenovu administrativu za uvolnění imigračních zákonů. Tvrdil, že latinskoameričtí migranti by spotřebovali zdroje, způsobovali emise a znečišťovali životní prostředí, pokud by je nezadržela zeď na hranici s Mexikem.

V Evropě se Marine Le Penová ve svých nacionalistických kampaních odvolávala na změnu klimatu a ochranu životního prostředí, zatímco mládežnické křídlo německé ultrapravicové klimaskeptické strany AfD vyzvalo stranu, aby přijala změnu klimatu jako účinný nástroj náboru.

Jak řekla kanadská autorka a klimatická aktivistka Naomi Kleinová pro Huffington Post: „Je vztek, který musí někam směřovat, a máme demagogy, kteří jsou experti na nasměrování toho vzteku na ty nejzranitelnější z nás a zároveň na ochranu těch nejmocnějších a nejvinnějších."

Nacistický původ ekofašismu

Přestože se ekofašistická ideologie skládá z různých proudů krajně pravicových teorií, má své kořeny v raných nacistických hnutích a fašistické straně v Itálii.

"V Německu využili tyto ekologické body k částečnému ospravedlnění některých svých klíčových iniciativ, jako je Lebensraum," řekl Thomas. Lebensraum byla nacistická osadnicko-kolonialistická koncepce vytvoření "životního prostoru" pro Němce.

"Viděli přítomnost neněmeckých národů jako hrozbu současně pro integritu německé kultury a německého prostředí."

Tato ideologie vedla v roce 1935 k Reichsnaturschutzgesetz, prvnímu německému zákonu o ochraně přírody, a také k tlaku na ekologické zemědělství.

Prvky krajně pravicové scény v Německu a v celé Evropě stále hájí ekologické otázky a věci jako ekologické zemědělství. V Německu hrozí ekologickým skupinám infiltrace krajně pravicovými extremisty.

Thomas řekl, že dnes existují podobné hnací síly ekofašismu. V nacistickém Německu a fašistické Itálii lidé viděli, že kapitalismus a industrialismus s sebou přinesly rychlou urbanizaci a degradaci životního prostředí, stejně jako vysídlení venkovského obyvatelstva.

A ve Spojených státech se krajně pravicové osobnosti stále častěji odvolávají na obavy o životní prostředí jako na ospravedlnění svého přesvědčení - včetně vůdce bílých nacionalistů Richarda Spencera. Před shromážděním Unite the Right v Charlottesville v roce 2017 zahrnul do své online statistiky rozsáhlou pasáž o ochraně přírody.

Dříve řekl, že "kontrola a redukce populace" je "zřejmým řešením pustošivých klimatických změn".

Mainstreamové ekologické hnutí, které z velké části přijalo sociální spravedlnost, opakovaně odmítlo ekofašisty s tím, že ideologie zezelenání nenávisti je více zaměřena na nadvládu bílých než na ochranu životního prostředí.

Také říkají, že hlavním pachatelem ekologické destrukce jsou bohaté západní národy, a ne lidé, které se snaží zničit ekofašisté. Analýza Organizace spojených národů ukázala, že mnohem větší hnací silou využívání zdrojů je růst bohatství, nikoli růst populace.

Podle IPCC je efekt růstu populace zastíněn nárůstem emisí na osobu. Lidé v nejbohatších zemích světa jich vypouštějí padesátkrát více než lidé v nejchudších státech, přestože mají mnohem pomalejší populační růst.

Ekologové místo toho volají po oddělení populačního růstu od využívání zdrojů a emisí reorganizací ekonomik a přijetím udržitelných postupů.

Zdroj v angličtině: ZDE

