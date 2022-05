"Udal mě vlastní otec." Do Ruska se vrací stalinistická kultura práskačství

25. 5. 2022

čas čtení 4 minuty

Asi 2 000 správních případů a desítky trestních kauz již byly otevřeny na základě ustanovení o "podvodech o ruské armádě", mnoho z nich po udání. V Penze školáci udali učitele, který vystupoval proti válce, zatímco Saše Skočilenkové, umělkyni z Petrohradu, která nahradila cenovky v supermarketu Perekrestok protiválečnou propagandou, hrozí po udání důchodcem až 10 let vězení. The Insider hovořil s Rusy, které příbuzní, kolegové a spolužáci udali za jejich protiválečný postoj, a přirovnávali to k udávání během Stalinovy ​​éry ve 30. letech, upozorňuje Aljona Koroljovová.

Elmira Khalitova byla udána vlastním otcem. Od svých 13 let aktivně vyjadřovala svůj postoj proti současné vládě v Rusku a chodila na shromáždění. Nyní je Elmiře 21, se svým otcem se kvůli jeho alkoholismu téměř nestýká. Neměli žádné politické konflikty, ale Elmira věděla, že má radikální a provládní názory.

"Má velmi rád Solovjova (hlavního propagandistu státní televize - pozn. BL), zajímá se o politiku. Jelikož je alkoholik, nemá co dělat, jen sedí doma a kouká na všechny tyhle pořady. V určité chvíli jsem se ho začala bát a přestala jsem s ním být v kontaktu. Občas mě přišel navštívit, když jsem bydlel u tety, řekl mi, že jsem blázen. Jednou jsem přinesla domů plakát z shromáždění, na kterém stálo: "Mám právo volit!" a pověsila jsem si to na dveře, v roce 2017 mi to přišlo vtipné. Když přišel, pořád na to ukazoval a říkal, že jsem hloupá a Maria Zacharová je chytrá žena. Většinou vešel, nadával mi za mé opoziční názory a odešel. Vzhledem k tomu, že je alkoholik s halucinacemi, vyskytly se epizody agrese vůči mně."

Před pár týdny přišla policie do bytu, kde byla Elmira přihlášená. Ukázalo se, že otec na ni podal udání. Policista vysvětlil podstatu obvinění: Údajně napsala na internet něco, co diskredituje ruské vojáky, a také vyzývala k vraždění Rusů.

"Nikdy jsem nevyzýval k vraždění Rusů, takže jsem si myslela, že se při čtení některých mých neškodných příspěvků na VKontakte opil a něco si vymyslel. Nezveřejňuji nic kriminálního. Policista se hned po telefonu začal omlouvat, protože stížnost psal můj otec, navíc byl opilý."

Policie připustila, že Elmiřin otec nebyl při smyslech, ale protože došlo ke stížnosti, přesto požádali dívku, aby přišla na stanici:

"Byla jsem ohromen rychlostí reakce - ráno napsal stížnost a už v 11:00 byli v bytě, což je úžasné, protože tam byly epizody domácího násilí a nikdy nepřišli, ale tentokrát byla reakce okamžitá."

Elmira smazala svou aplikaci Telegram a snímky obrazovky, které zveřejnila na Instagramu. Na stanici byla odkázána na "náčelníka", který se jí nepředstavil:

"Byl to jen vysoký důstojník, který se velmi zajímal o tak závažný zločin, jako je výzva k vraždění Rusů. Vůbec jsem nechápala, o jakém vyzývání se bavíme, byl to úplný nesmysl. Předem jsem pochopila, že není o čem mluvit. Hned jsem mu řekla, že můj otec je alkoholik a duševně nemocný, protože má pravidelně halucinace. Maršál Žukov pravidelně telefonuje, neustále bojuje s nepřítelem v zákopech nebo létá svým soukromým letadlem."

Policista zkontroloval Elmiře telefon, požádal o nahlédnutí na její Instagram a poté ji donutil napsat vysvětlení. Otec byl obviněn z výtržnictví:

"Otec si zřejmě uvědomil, co udělal, a začal ustupovat. Řekla jsem mu: "Proč jsi psal stížnost, když se nic nestalo?" A on řekl: "No, od tebe se dá čekat cokoliv, rozhodl jsem se být na bezpečné straně." Zavěsila jsem mu."

Zdroj v angličtině: ZDE

