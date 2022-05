Kuleba: NATO na pomoc Ukrajině nedělá vůbec nic

26. 5. 2022

Ruské velvyslanectví v Praze. Foto Dominika Švecová



- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba obvinil NATO, že "nedělá doslova nic" tváří v tvář ruské invazi do jeho země.



Kuleba pochválil EU za její "revoluční" rozhodnutí podpořit Kyjev, ale uvedl, že vojenská aliance NATO byla "zcela odsunuta na vedlejší kolej".



V projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu Kuleba řekl:



Řekl, že na začátku ruské války na Ukrajině "ve veřejnosti panovalo přesvědčení, že NATO je silnou silou a EU je schopna pouze vyjadřovat různé úrovně znepokojení", a dodal:



"Válka je však vždy zkouškou, která strhává masky."



Kuleba pochválil Brusel za "revoluční, průlomová rozhodnutí, která ani oni sami nečekali", a uznal, že někteří spojenci NATO "nám pomáhají".



Odmítl také tvrzení Moskvy, že je připravena poskytnout humanitární koridor pro lodě s potravinami, aby mohly opustit Ukrajinu, výměnou za zrušení některých sankcí.



Řekl to publiku v Davosu:



V mezinárodních vztazích byste nenašli lepší příklad vydírání.



Pokud to někdo bere vážně, myslím, že s tím člověkem je problém, a neměli bychom ztrácet příliš mnoho času snahou pochopit, proč to ten člověk dělá.

- Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že plán Moskvy zjednodušit proces udělování ruského občanství obyvatelům ukrajinských regionů okupovaných Ruskem porušuje mezinárodní právo. Prohlášení ministerstva přišlo poté, co ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret zjednodušující proces udělování ruského občanství obyvatelům Ukrajiny okupované Ruskem v Chersonské a Záporožské oblasti.





