30. 5. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 14 minut

Kdo má rád ruské byliny, teď na vlastní život jednu z nich prožívá. Jmenuje se „Cesta do Kyjeva a zase zpátky za tři dny“ od Iljy Slavíka Putina. Před zraky všech proběhla očividná, osm let chystaná, leč mnohými, včetně mnohých tajných služeb do poslední chvíle neodhalená invaze. Ze Zemana ale i z mnoha dalších v té vybájené národní bylině „sdělali“ řady řad aplaudujících popelavců, co netušili, nevěděli a nepředpokládali. Jde o nejdelší „třídenní válku“ na světě. Válka Ruska proti suverénní Ukrajině. Válka zdegenerovaného masového vraha, válečného zločince a typického představitele ruského národního nevkusu.

Válka Vladimíra Vladimíroviče Putina





Jako příkladný odchovanec z Akvária, domácího pravoslavného násilí, pouličních gangů a spravedlivého nároku na veškerou zlodějnu obvolává ruský harém tradičních západních politiků, které si pase a kterým přednáší nechutně ruské lži, jen aby na jeho nacistické Rusko Západ a NATO nezaměřily plnou pozornost.



V jeho posledním telefonickém svatém přijímání politiků, kteří si myslí, že vlastní celou celičkou EU, mluvíme o Macronovi, Scholzovi a Draghim, Vladimír Putin hezky sovětsky vysvětlil, že Rusko neválčí, že ruský mír je blíž s každým ubitým, nebo zmrzačeným občanem Ukrajiny, že ruská armáda je pověstná humanitárním válčením a že za veškerá zvěrstva může Ukrajina a Západ. Zvláště je pak Západ vinen rozpoutáním speciální operace, dále rozpoutáním světového hladomoru a vůbec vším, co fašistické Rusko činí.



Dám stranou, že jen naprostý psychopat způsobí katastrofu a viní z ní oběť, svědky a všechny ostatní. Jen naprostý morální a duševní mrzák může vinit Ukrajinu, EU, USA či NATO. Ale přesně tak hovoří politici a komentátoři z mnoha západních zemí. NATO a Západ mohli Ukrajině pomoci zatlačit asijské ruské zrůdy zpět do kremelského hnoje. Jenže Rusko při hnaní svinským krokem od Kyjeva uvidělo spásnou šanci a aktivovalo západní užitečné idioty. Když se to povedlo Stalinovi v Jaltě, proč by se to nepovedlo Putinovi v bunkru pod Altajem.



V poslední chvíli si Německo spočítalo, že na drahém plynu se skvěle vaří zisk, Francie vzpomenula tradiční obětavou povahu obětovat za své cizí a Itálie je prostě Itálie.



O ostatních, jako jsou stabilní génius Donald Trump, jako jsou zoufalí obstarožní politici typu Václav KGB Klaus Gerhard Gazprom a obstarožně zmatení intelektuálové Západu, jakožto i maďarského kremelského spojence Viktora BélyKuna Orbána nebezpečné to kuny uprostřed EU ani nemluvě.



Jen kvůli výše jmenovaným se Rusko vzpamatovává ze šoku z výprasku na Ukrajině. Bohužel právě kvůli této naivitě západních kvazikolaborantských vlád se Rusko pustilo do ničení Ukrajiny ještě s větší vervou. Právě teď se ukazuje jak jsou USA, Velká Británie, Austrálie, Kanada a třeba i ČR, Polsko a Pobaltské země odlišné od Německa, Francie či Itálie.



Místo aby západní politici v telefonickém rozhovoru se zbabělcem Putinem poslali opuchlého psychopatického renegáta do patřičných míst, nechají se osočovat z kdovíčeho. Nechají se primitivně zastrašit, přičemž to vydávají za moudrou politiku záchranců světa. Místo poslání „na chuj“ nabízejí západní politic Putinovi lahodné části Ukrajiny k snědku a navíc denní dávku zabitých dětí, zničených měst, vesnic a vybombardovaných domů.

Ruské dědictví - Zmiz!

Primátor Hřib chce odebrat čestné občanství Prahy ruskému zločinci s maršálskou holí Koněvovi. Netušil jsem, že provařené fašisticko-komunistické-sovětsko-ruské zrůdy mají stále v ČR čestná občanství. Je stydno, jaký jsme servilní, nevlastenecký a nehrdý národ. Do omrzení umíme připomínat starý atentát, a zároveň se přítomně stále třást před ruským vrahem. V průběhu rudé invaze a následné okupace v roce 1968 měly být všechny pomníky a památníky na ruské ano okupanty a ne osvoboditele zásadně poopraveny. A po Sametu měli být rudí řezníci zbaveni všech českých státních i obecních poct. Výmluvy na vybájené osvobození od ruských dobyvatelů a okupantů neplatí a už dál platit ani nemohou. Opravdu nepotřebujeme, abychom se věčně klaněli nájezdníkům tradice mongolských hord z Ruska. Ať se jim klanějí až k zemi flastenci s ruskou vlajkou v zádeli, pro které je pokroucená historie náplní života, jako je i náplní volebních blábolů prokremelských stran, straniček a kandidátů na Hrad již dávno prošlého a zkaženého formátu zemanklaus stylu.



Hrdá Česká republika zde nemůže a nemá mít ruského velvyslance zastupujícího nacistický režim v Kremlu. Opravdu není žádný důvod mít velvyslance země, která na našem území páchá teroristické útoky.

Ruské praktiky - Teroristé

Putinovi odborníci z FSB odhalili ukrajinskou proruskou neonacistickou skupinu. M.U.K. vede ji Ukrajinec Jegor Krasnov alias Maniak Jegor, který útočí na migranty a nepřizpůsobivé. Takový český Tomio z Okamurova. Funguje totiž stejně jako výše uvedený pod vlivem a dary z Východu a dělá na Ukrajině tutéž práci jako předvádí nezmiňovaná česká parlamentní strana na ruský způsob.

Ruské způsoby - musk

Soudruh rakeťák Rogozin do Kosmu nic neposílá, nemá co a proto se velmi nudí. Navíc už téměř vše rozkradl, Sojuzy navrtal a úřad zapálil. Peníze mu zatím nedovolili natisknout, proto obtěžuje směšným vyhrožováním světu na západ, který je ještě v pořádku. Když se nudí, tak jedinou zábavou je psaní ultimat a výhrůžek firmám a lidem na Západě. Tentokráte hrozí opět Elonu Muskovi, že přijde odplata. Musk totiž pomáhá Ukrajině v boji proti Rusku, což Rogozin z Roskosmosu nese velmi nelibě. Asi si Rogozin stále nepřečetl mezinárodní právo (v Rusku je na indexu), kde je napsáno, že obrana proti okupačnímu tyranovi jest možná, ba povinná. Zločin je napadat suverénního souseda a vraždit dle Hitlerovy nacistické doktríny a nikoli se bránit ruskému „příteli“.

Ruský přítel – Jitrnice

Miloš rudá jitrnice Zeman opět zneužívá své postavení prezidenta ČR. Stále se nechce omluvit, nebo alespoň morálně zaplatit, za nekonečné proruské lži a za neutuchající kolaboraci plus spiknutí s teroristou Putinem. Bude se tak dlouho odvolávat, dokud ho neveme čert. Kdo mohl poslední dobou vidět „našeho“ prezidenta přikloní se zřejmě k názoru, že je již ve stádiu posledního tažení Leonida Brežněva.

Bohužel Vláda politické změny premiéra Petra Fialy je s působením hradní ruské zříceniny a rusko-šmelinářského rozkazujícího okolí (Nejedlý - Mynář) spokojena. Natolik nadšena, že slabý premiér Fiala se choulí a klepe strachy v koutě otočen ke zdi při jednání o zahraniční politice vlády ČR, které vedou oni zmiňovaní zeměškůdci.

Ruská vstřícnost - Jen vstupte

Nejprve Kreml ústy pidi Medveděva pronášel slova o vhodnosti vstupu Finska a Švédska do NATO. Po aktu ohlášeného doNATOvstoupení se Rusko může vzteky pominout. Pak Rusko ostentativně vypíná Finsku proud, vypíná protiprávně plyn. Vyhrožuje reakcí, denacifikací a zničením Finska. Asi Už nevzpomínají na potupný výprask v Zimní válce.

Ruský fašista Gruško vůbec nechápe, proč se Finsko a Švédsko Ruska bojí, nemají přeci žádnou příčinu vstupovat do agresivního protiruského paktu. Genocida na Ukrajině se severních států vůbec netýká a nemá na severní přátele žádný vliv.

Ruské vlivy – Volby

Forum24 vychvalující ODS a premiéra Fialu víc než Mafra Babiše, si vzalo na paškál kandidáta Petra Pavla. Petr Pavel řekl, že zvažuje odstoupení z kandidatury, pokud se najde lepší kandidát s podporou demokratických voličů. Jinak řečeno, kandidát Pavel necítí podporu z demokratického tábora, pokud mu takto můžeme říkat. Zvláště duo bývalých svazáků Kalousek-Topolánek má s bývalým komunistou Petrem Pavlem zásadní problém. Autor článku na Fóru moralizuje, že kandidát Petr Pavel nemá a nesmí hovořit takovým poraženeckým způsobem. A proč podobné věty vůbec pronáší do médií. Je to nasnadě, SPOLU koalice Petra Pavla nechtějí, poněvadž budou v září ukazovat svého nablýskaného a vymydleného kandidáta. Který to bude, se ovšem neví, ale bude to kabrňák, či kabrňačka. Šušká se něco o poradci Petra Fialy Tomáši Pojarovi, jedná se o ODS Vystrčilovi, což jako legrace dobrý. A tak máme na straně jedné soudruha a estébáckého donašeče z Čapího hnízda Andreje Bureše, na straně druhé odborové eso nefunkčních odborů čínsko–ruské hráze míru a hedvábné spolupráce Středulu. A místo aby vládní deštník proti Babišovi pevně stál za generálem Pavlem, tak hlásí zářijové prezidentské překvapení. Mezitím se objevují další kandidáti, kteří vědomě či nevědomě umetají cestu komunistickému slovenskému udavači k beztrestnosti, k imunitě a k deseti létům ráje na českém prezidentském stolci.

Ruské ikony - Mariáš

Ukrajinci vydali karty smrti pro zástupy ruských vrahů a zločinců. Česko zatím tuto záslužnou činnost neprovedlo. Pravda, u nás zrovna nemusí jít o zjevy vražedné a genocidu páchající, ale karty s přítulnými obličeji top státních zlodějů, proruských dezinformátorů a ekonomických škůdců, co nás hodili a házejí do propasti Apothet z niž není návratu, by se pro morální vzpruhu národa hodily. Už není čas stále tolerovat důsledky vládní hry oligarchů napojených na vládní mariáš.

Ruské hry - Šach, mat a pat

Putinův tvrdý oponent Gary Kasparov navrhuje vyloučit z EU nanicovaté a proruské Rakousko, místo něj okamžitě přijmout Ukrajinu. Ale ono celá naše kolébka národů a rodné Rakousko – Uhersko se hrozivě zabarvilo do rudoruda. Jedni tančí s Putinem na svatbě vídeňský valčík, druzí za levný ruský fosil prodají Ukrajinu klidně do ruského otroctví a třetí by si nejraději do nekonečna volili opilého ruského mužika Zemana, či některou jeho napodobeninu za prezidenta Česka. Čtvrtí, tak o Maďarech není třeba vůbec mluvit, ti jsou na straně ruských fašistů už dlouhé roky. Říkají tomu dojemně vlastenectví národních zájmů.

Maďarsko úspěšně působí v roli kremelského poskoka a nadále blokuje vše, co by mohlo pomoci Ukrajině vydržet, nebo co by mohlo Rusku uškodit. Maďarsko jako člen EU, EU zdárně rozbíjí. Navíc za kolaborační píli, tedy Orbánově rodině, Fideszu a známým, platíme my všichni z EU a nikoli oni všichni z Ruska. Maďarský diktátor Orbán požaduje za embargo na ruskou ropu miliardy eur. Vůbec se tak neliší od Kremlu. S Maďarskem musí nastat rozlučka a vypovězení z EU. Nepatří k nám. Ať si vstoupí do ruské federace a zkusí vyhrožovat, vydírat a urážet tam, hoši od Világoše.

Ruská uraženost – WHO, WTO

Rusko navrhuje opustit WHo a WTO. Što eto? Pravnuk Tolstoj (snad už poslal do záhrobí vzkaz, že teď se dílo praděda jmenuje „Speciální operace a Mír“) navrhuje přehodnotit všechny mezinárodní smlouvy, protože Rusku nic nepřinášejí a jen škodí. Prosím ještě návrh vystoupit z kulaté Země. Uran je volný a Pluto je rovněž v aktuální nabídce. A Bratři Karamazovi se budou jmenovat „Speciální sourozenci Karamazovi“.

Ruské nabídky - Rafinérie

Maďarské a polské firmy zneužívají levnější ropu z Ruska a prodávají nám rafinované produkty za rafinovanou marži. Platíme tak našim spojencům přemrštěné ceny, poněvadž Rusko je sice fuj, ale dobře se na něm vydělává. Navíc se v Maďarsku i v Polsku vztekají, že čeští a slovenští řidiči jezdí k nim čerpat námi dotovaná paliva.

Západ přemýšlí o pokutách pro Gazprom, protože zneužívá dominanci v EU. Zasahuje do politiky, vydírá, korumpuje, prostě takový fanatizmus firmy ČEZ ve velkém.

Ruský fanatizmus- Vidlový tanec

Ruské zmagořené selky z Putinova výboru ruských narušených selek hrozí Británii napíchnutím na vidle. Namíchnuté selky straší premiéra Johnsona obřadním propíchnutím skrz naskrz. Vykřikují o velikosti ruského národa a v rukou drží obyčejné rezavé vidle. Soudružky kolchoznice věští, že dojdou až do Londýna, když už došly do Berlína. Nevím, nevím, dle vzhledu a projevu došly soudružky nikoli do Berlína, ale tak max do nejbližšího kravína, odkud byly vypuštěny. Soudružky Vidlice se zlobí, že největšímu a nejsilnějšímu národu světa brání Británie v genocidě a okupaci Ukrajiny dodávkami pár kusů výzbroje a výstroje. Že by soudružské zmodernizované phaserové vidle nestačily na anglické zastaralé zbraně? To se mi nechce věřit.

Šťastná ač churavá ruská babička hladí podobiznu vraha Putina na ruské zdi. Volá k sobě kolemjdoucí, ať si vlastního ruského masového vraha také pohladí. Nebudu zjišťovat, po čem genocidníka Putina prostoduchá soudružka hladí, ale Rusko potřebuje okamžitou psychiatrickou pomoc velkého rozsahu. Organizace Lidé v tísni by měla učinit sbírku na vyslání psychiatrů z celého světa na záchrannou misi do poblázněné Říše.

Holna, Malota! Kreml, Vladimír Putin. Hned! Houfnice s sebou a hoďte sebou!!!

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého