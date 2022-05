Další západní věc, která nám prospěla: zákaz kouření v restauracích

31. 5. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty





Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků zákaz kouření restauracím prospěl. Zákaz platí od konce května 2017 a byl předmětem intenzivní kampaně, která tvrdila, že jde o naprostý nesmysl, že dojde k masivnímu krachu českých hospod, které přijdou o zákazníky. Do kampaně na obranu tradičního života se zapojil i prezident Zeman a další politici.

Tyto nálady mne nepřestávaly fascinovat od samého počátku, protože naprosto ignorují fakta a neustálé změny probíhající ve společnosti v souvislosti s novým poznáním a osvětou. Tehdy jsem trpělivě tvrdil pohoršeným lidem, že dříve se kouřilo i v nemocnicích a ve vlacích, a všichni si rychle zvykli na to, že to už není možné. Zjevně si zvyknou i na to, že se nesmí kouřit v hospodách. Na Západě, argumentoval jsem, to běžně funguje, tak proč ne u nás. A nyní se jasně ukázalo, světe div se, že to jde také u nás.

Podobnou hysterii svého času vyvolalo unijní nařízení o modernizaci žárovek. Vzpomíná si na to ještě někdo? Ze Západu a z Bruselu podle těchto mentálních kolovrátků přichází zlo a ohrožení našeho tradičního života. Ano, kdyby záleželo na našem tradičním životě bez vlivů ze Západu, neměli bychom ani vědu, ani techniku, ani medicínu, ani vzdělanost a žili bychom zřejmě v zemljankách. Ostatně i ty cigarety přišly ze Západu, i to poznání jejich účinků, i ta potřeba tyto účinky zmírnit.

Do stejného ranku protizápadní hysterie patří obhajoba mlácení dětí, lpění na jakési tradiční rodině, která nikdy neexistovala, hrůza z muslimů a jiné formy rasismu. Samozřejmý bod, odkud vycházejí tyto úvahy, je ten, že Západ je rozložený, zvrácený a nedá se tam žít. Dnes tyto sentimenty nabývají formy neohroženého východního odporu proti Ukrajině, kterou údajně tupý a líný a zbabělý Západ „zradil“. Hlavně být proti Unii, Francii, Německu, dokonce i USA, které si dovolují brát ohled na Putinovu vojenskou sílu.

Co pak zbývá jako jediná alternativa pro východní Evropu? Rusko. Můžeme být tak moc proti Rusku, až se staneme jeho obětí. Nota bene gay marriage tam nemají a tradiční rodinu, tu reálnou, se vším všudy, tedy i s domácím násilím, tam zase mají (a veliký vliv církve, která zve do svých chrámů pana Samoděržavího, aby stát a náboženství splynuly, jak to bývalo kdysi za tradičního života i u nás). Žádný Brusel, žádní západní zrádci, jen tyranie, mučení, vymývání mozků a neustálý strach. Pro mnoho českých lidí zjevně neodolatelná nabídka ve srovnání se životem v Mnichově, Paříži nebo Bruselu.

Odkaz na zprávu Asociace:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/asociace-zakaz-koureni-gastronomii-prospel/2212367







0