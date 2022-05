Chtějí bezdomovci žít na ulicích?

S nemocnicí jsme vyjednali dovyšetření některých jeho problémů, začali jsme se starat o nohu.







V prvním týdnu nám pán po porušení nějakých pravidel, které pro něj na azyláku v začátku byly obtížné řekl, že chce odejít zpět do lesa. Že je na to zvyklej, v azyláku je nuda atd. Byl nepříjemný na personál, na ostatní klienty. Naštvaný. A nějakou dobu to vypadalo, že opravdu odejde, i když jsme mu vysvětlili zdravotní rizika, které to pro něj v jeho stavu bude s jistotou mít. Bylo mu to jedno. Nakonec ale neodešel.





Noha se postupně začala hojit, pán se začal cítit lépe. Začal se i lépe oblékat...





A dnes mi vrchní sestra povídá, že s pánem na převazu mluvila. Měl obavy, abychom mu prodloužili smlouvu. Nechce už nikdy na ulici. Má obavy o své zdraví, aby se dohojila noha. Aby mohl od nás někam dál.