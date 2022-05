V Severodoněcku probíhají "těžké boje"; Zelenskij vystoupí před lídry EU

30. 5. 2022

- Zelenskij sděluje, že ruské ostřelování Severodoněcku zničilo "celou kritickou infrastrukturu" města. Hodlá předložit návrh na nové sankce vůči Rusku



- Dva civilisté byli zabiti a pět zraněno při ostřelování, když ruské jednotky vstoupily na předměstí ukrajinského města Seveerodoněck, uvedl v pondělí brzy ráno v prohlášení gubernátor Luhanské oblasti Serhij Gajdaj.



Gajdaj uvedl, že probíhají "těžké boje", ruské jednotky útočí na město se všemi zbraněmi a leteckou podporou a vstoupily do jeho jihovýchodní a severovýchodní oblasti.



Ruské střely zabily dva obyvatele Severodoněcka a pět dalších zranily. Většinou se jedná o obyvatele jednoho bloku ve staré části města. Připravovali si jídlo na dvoře, když náhle začalo ostřelování. Dva obyvatelé Sirotína byli vážně zraněni. Všichni zranění dostali domácí péči a jsou již v nemocnicích v Doněcké oblasti.



Přes noc bylo zničeno nejméně 12 domů v Severodoněcku a 18 v sousedním Lysyčansku, dodal.



Ruské síly převážejí do oblasti Severodoněcka ve velkém množství munici a vybavení, uvedl starosta.

Serhij Hajdaj, gubernátor Luhanské oblasti, zveřejnil na svých sociálních sítích další aktuální informace o situaci v Severodoněcku a Lysyčansku. Píše:



[Rusové] se konsolidují na předměstí Severodoněcka, zabité Rusy neodvážejí, regionální centrum zaplnil zápach mrtvol. Dva obyvatelé byli zabiti, pět zraněno.



Za posledních 24 hodin bylo odraženo 14 nepřátelských útoků, zničeny dva dělostřelecké systémy, 11 jednotek bojové obrněné techniky a 10 nepřátelských vozidel. Jednotky protivzdušné obrany sestřelily dvě křídlaté rakety a tři Bpla typu Cube.



- Ruská tisková agentura RIA Novosti přináší zprávy o velkém výbuchu v Melitopolu, městě v Záporožské oblasti, které je nyní okupováno Ruskem. Cituje Vladimira Rogova, který je členem nové vojenské rady uvalené na region:



Dnes kolem 7.40 hodin se v samém centru města ozval silný výbuch. Okna a stěny domů se třásly. Centrum města se zaplnilo černým dýmem.



- Podle nejvyššího diplomata EU Josepa Borrella by se členové Evropské unie měli během jednání, která vedou úředníci, dohodnout na novém balíku sankcí proti Rusku, včetně uvalení omezení na dovoz ruské ropy.



Podle agentury Reuters řekl televizní stanici France Info: "Musíme rozhodnout jednomyslně. Včera odpoledne i dnes ráno proběhla tvrdá jednání. Myslím, že dnes odpoledne budeme schopni nabídnout hlavám členských států dohodu."



Vlády Evropské unie se v neděli nedokázaly dohodnout na embargu na ruskou ropu, protože se snaží připravit dohodu včas na pondělní odpolední summit EU.



Na otázku, zda by plány na zahrnutí zákazu dovozu ruské ropy mohly ztroskotat na odporu Maďarska a dalších východoevropských států, Borrell odpověděl: "Ne: "Nakonec bude dohoda uzavřena," odpověděl Borrell.



Návrh, o kterém v neděli večer jednaly země EU, by do konce roku zakázal dovoz ruské ropy dodávané do EU po moři, ale vyjmul by ropu dodávanou ruským ropovodem Družba, který zásobuje Maďarsko, Slovensko a Českou republiku.





- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v neděli prohlásil, že "osvobození" Donbasu, průmyslového regionu, který zahrnuje Luhansk a Doněck, je pro Moskvu "bezpodmínečnou prioritou".





- Agentura Tass informuje, že z Chersonu, který nyní Rusové okupují, se do Ruska vozí obilí.



Citují Kirilla Stremousova, zástupce vedoucího vojensko-civilní správy, která byla na Cherson uvalena, který řekl: "Máme prostor pro uskladnění (nové úrody), i když tu máme hodně obilí. Lidé ho nyní částečně odvážejí, protože se dohodli s těmi, kdo ho kupují od ruské strany."



Podle jeho slov správa pracuje na dodávkách slunečnicového semene do místních a ruských zpracovatelských závodů.



Ukrajina obvinila Rusko z krádeže svého obilí.





- Rusko pravděpodobně utrpělo "zničující ztráty" mezi nižšími důstojníky, sděluje britské ministerstvo obrany





V nejnovější zprávě zpravodajských služeb se uvádí:



Velitelé brigád a praporů jsou pravděpodobně nasazováni dopředu do nebezpečí, protože nesou odpovědnost za výkon svých jednotek.



Stejně tak nižší důstojníci museli vést taktické akce na nejnižší úrovni, protože armádě chybí kádr vysoce vycvičených a poddůstojníků s velkými pravomocemi, kteří tuto roli plní v západních jednotkách.



Ztráta velké části mladší generace profesionálních důstojníků pravděpodobně prohloubí přetrvávající problémy ruské armády při modernizaci přístupu k velení a řízení.



Bezprostředněji budou praporní taktické skupiny (BTG), které se na Ukrajině obnovují z přeživších jednotek, pravděpodobně méně efektivní kvůli nedostatku mladších velitelů.



Vzhledem k četným věrohodným zprávám o lokálních vzpourách ruských jednotek na Ukrajině bude mít nedostatek zkušených a důvěryhodných velitelů čet a rot pravděpodobně za následek další pokles morálky a pokračující špatnou disciplínu."





- NATO má právo na nasazení ve východní Evropě, říká zástupce šéfa NATO



NATO již není vázáno závazky z minulosti, které by bránily nasazení jeho sil ve východní Evropě, uvedl náměstek generálního tajemníka aliance vedené USA.



Moskva sama "zrušila jakýkoli obsah" zakládajícího aktu NATO-Rusko tím, že napadla Ukrajinu a zastavila dialog s aliancí, řekl Mircea Geoana agentuře France-Presse.



Podle Zakládajícího aktu z roku 1997, který měl obnovit vztahy mezi Ruskem a Aliancí, se obě strany dohodly, že budou pracovat na "zabránění jakémukoli potenciálně ohrožujícímu hromadění konvenčních sil v dohodnutých regionech Evropy, včetně střední a východní Evropy". Geoana v litevském hlavním městě Vilniusu řekl:



Přijaly rozhodnutí, zavázaly se tam k tomu, že nebudou agresivní vůči sousedům, což dělají, a že budou mít pravidelné konzultace s NATO, což nedělají.



Takže si myslím, že ve skutečnosti tento zakládající akt v podstatě nefunguje kvůli Rusku," dodal.



Rusko se podle něj fakticky vzdálilo od podmínek dohody z roku 1997.



- Lavrov popírá spekulace, že je Putin nemocný



- Francouzská ministryně zahraničních věcí Catherine Colonna se v pondělí v Kyjevě setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, aby vyjádřila solidaritu Francie s Ukrajinou a nabídla jí další podporu.



Podle prohlášení francouzského ministerstva zahraničních věcí Colonna právě přijela na Ukrajinu, aby vyjádřila podporu Francie ukrajinskému lidu.



- Zelenskij vystoupí na summitu EU v Bruselu před vedoucími představiteli EU



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij má v pondělí na mimořádném summitu oslovit vedoucí představitele Evropské unie a požadovat nové sankce proti Rusku.



Vedoucí představitelé EU se sejdou v Bruselu, aby deklarovali svou trvalou podporu Ukrajině, ale dosud se nedokázali dohodnout na novém balíku sankcí proti Moskvě.



Během dvou dnů budou vedoucí představitelé 27 zemí bloku jednat o tom, jak nejlépe pomoci Ukrajině a jak se vypořádat s dopady konfliktu: vysokými cenami energií, hrozícím nedostatkem potravin a obrannými potřebami EU.



Z návrhu závěrů schůzky, do něhož nahlédla agentura Reuters, však vyplynulo, že EU sice bude vládu v Kyjevě velkoryse slovně podporovat, ale nových rozhodnutí k žádnému z hlavních témat nebude mnoho.



O něco pesimističtější postoj zaujal v neděli německý ministr hospodářství Robert Habeck.



Po ruském útoku na Ukrajinu jsme viděli, co se může stát, když Evropa vystupuje jednotně. S ohledem na zítřejší summit doufejme, že to tak bude pokračovat. Ale už teď se to začíná drolit a znovu rozpadat."



Nejhmatatelnější bude podle agentury Reuters politická podpora vedoucích představitelů balíku půjček EU ve výši 9 miliard eur s malou grantovou složkou na pokrytí části úroků, aby Ukrajina mohla udržet vládu v chodu a vyplácet mzdy po dobu přibližně dvou měsíců.



Rozhodnutí však padne až později, poté, co Evropská komise předloží návrh, jak peníze získat.



Navzdory snahám od začátku května se vlády EU nemohou dohodnout na šestém balíku sankcí proti Moskvě, protože jeden z jeho prvků - embargo na nákup ruské ropy - je nepřijatelný pro Maďarsko a velký problém představuje pro Slovensko a Českou republiku.



Další prvky, jako je odpojení největší ruské banky Sberbank od systému zasílání zpráv SWIFT, zákaz vstupu ruských vysílacích společností do EU a přidání dalších osob na seznam, jejichž majetek je zmrazen a které nemohou vstoupit na území EU, jsou zdržovány nedostatkem dohody o zákazu ropy.





- Zelenskij navštívil vojáky v Charkově a prohlédl si druhé největší město v zemi. Viděl tam škody způsobené ruskými silami. Bylo to první oficiální vystoupení ukrajinského prezidenta mimo Kyjevskou oblast od začátku války. "Charkov utrpěl strašlivé rány od okupantů... Třetina Charkovské oblasti je stále pod okupací," řekl. Podle místních představitelů bylo v regionu ruským ostřelováním zcela nebo částečně zničeno více než 2 000 obytných domů.





Asi 31 % území Charkovské oblasti je obsazeno ruskými silami, zatímco 5 % bylo osvobozeno ukrajinskými obránci, uvedl náčelník Charkovské oblastní vojenské správy. "Zatím nejsme schopni plně zkontrolovat některá osvobozená sídla, provést plnohodnotné odminování a začít s obnovou kritické infrastruktury, protože ostřelování stále pokračuje. Tam, kde to můžeme udělat na dálku, to uděláme," uvedl Oleg Synegubov podle sdělení prezidentské kanceláře.





- Rusko bude Srbsku i nadále dodávat plyn, a to po telefonickém rozhovoru ruského prezidenta s jeho srbským protějškem. Aleksandar Vučić uvedl, že se s Putinem dohodl na tříleté smlouvě o dodávkách plynu, přičemž další podrobnosti budou doladěny s producentem Gazprom.





- Ukrajina začala dostávat protilodní střely Harpoon z Dánska a samohybné houfnice z USA. "Pobřežní obranu naší země posílí nejen rakety Harpoon - budou je používat vycvičené ukrajinské týmy," řekl ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.





