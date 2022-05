Volba pomatenců

3) (Vůbec si neuvědomujeme, že většině těchto lidí vůbec o prezidenturu nejde - i když jsou třeba vyšinutí, vědí že jsou bez šance. Ale dostanou zadarmo OBROVSKOU publicitu. Takovou, kterou by si jinak kupovali za dlouhé milióny. Velká publicita jim pak umožní lépe "zpeněžit", svoji osobu. Funguje to!)



4) V plejádě uchazečů se úplně ztratí podstata prezidentské funkce. Nikoho moc nezajímá, co chce ten či onen jako prezident/ka dělat, jak chce velmi citlivou a důležitou pozici ve vedení země uchopit. Není na to prostor, protože uchazečů je moc, takže se bude hodnotit jen emočně, tedy "identitárně", tribalisticky - vyjadřuje on či ona i moje pocity, můj názor na svět? Bude se opět volit spíš proti než pro (připomínám zde obě Trumpovy prezidentské volby.). "Je to sice lump a debil, ale je to náš lump a debil".



5) Na konci se to pročistí a zbudou dva finalisté. Jenomže po cestě se mezi panoptikem může ztratit docela dost dobrých kandidátů, protože volič bude panoptikem těchto identitářů zmaten. Řada měsíců do voleb, během které by veřejnost mohla klíčové dva-tři kandidáty pečlivě sledovat, číst jejich vyjádření a rozhovory, zúčastnit se diskusí se ztratí. Na konci to bude opět krátké, tedy především emoční rozhodování.