OSN: Írán má dost uranu k výrobě jaderné zbraně

1. 6. 2022

čas čtení 1 minuta

Podle nových zjištění atomové agentury OSN Írán nashromáždil dostatek obohaceného uranu na výrobu jaderné bomby.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii v samostatné zprávě také uvedla, že Írán nedokázal poskytnout věrohodná vysvětlení ohledně jaderného materiálu nalezeného na několika místech v posledních letech, což vyvolává otázky o povaze jeho jaderného programu.

Dvě zprávy MAAE by mohly připravit půdu pro zúčtování na zasedání její rady guvernérů 35 zemí příští týden, protože Írán od roku 2019 požadoval, aby agentura zrušila zkoumání částic uranu nalezených na třech nedeklarovaných místech v zemi.

Jaderný dozor OSN uvedl, že íránské zásoby uranu obohaceného na 60 procent vzrostly na 43,3 kilogramů, což ve srovnání se stavem před třemi měsíci představuje nárůst o téměř 10 kilogramů.

Experti uvedli, že zásoby by poskytly zhruba dostatek materiálu pro atomovou bombu, pokud by Írán podnikl další krok v podobě obohacení uranu na 90procentní čistotu. Posun z 60 na 90 procent by podle expertů na kontrolu zbrojení nepředstavoval pro Írán technickou výzvu.

"Írán nyní nashromáždil dostatek obohaceného uranu, aby byl schopen rychle vyrobit více než významné množství HEU (vysoce obohaceného uranu) na jednu bombu," řekl Daryl Kimball z think tanku Arms Control Association. "Čas, který by jim to zabralo, lze nyní měřit na dny, nikoli měsíce nebo týdny."

Zjištění MAAE byla zaslána členům agentury a získána NBC News a dalšími zpravodajskými servery.

Zdroj v angličtině: ZDE

