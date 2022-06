Rusko "promarňuje příležitosti k udržení kontaktů se svými sympatizanty v Evropě"

6. 6. 2022

Speciální vojenská operace dříve nebo později skončí a vyvstane otázka vytvoření nového základu pro vztahy mezi evropskými státy, uvádí úvodník Nězavisimoj gazety. Speciální vojenská operace dříve nebo později skončí a vyvstane otázka vytvoření nového základu pro vztahy mezi evropskými státy,

Minulý týden přišla německá vláda s návrhem, jak usnadnit kritickým ruským opozičním zástupcům – ať už jsou to novináři, lidskoprávní aktivisté nebo jiní zástupci občanské společnosti – vstup do Německa. Vláda je navíc podle německé spolkové ministryně vnitra Nancy Fraserové připravena nabídnout těm ruským občanům, kteří se v Německu cítí ohroženi nebo pronásledováni, ochranu.

Diskuse o udělení azylu politickým odpůrcům ruských úřadů v Německu se z pohledu vyhrocení situace na Ukrajině vedou více než měsíc. Časopis Spiegel poznamenává, že neshoda se týká kritérií a bezpečnostních otázek. Totéž se stalo před rokem, kdy německá armáda opustila Afghánistán a nechala tam své asistenty a opozičníky současnému režimu Talibanu (Taliban je v Ruské federaci zakázán) bez naděje na opuštění země.

Claudia Rothová, pověřená úřadem spolkového kancléře pro kulturu a média, již vypracovala seznamy ruských občanů, kteří mají být z Ruska evakuováni. Ja na nich podle magazínu asi 70 jmen. Jenže získání dlouhodobého víza v Německu, jak časopis zdůrazňuje, je spojeno se značnými byrokratickými překážkami. Ti, kteří chtějí opustit Rusko, musejí jednat prostřednictvím německého velvyslanectví v Moskvě a poté je jejich žádost z bezpečnostních důvodů podrobena vážné kontrole již v Německu.

A soudě podle vysvětlení obdržených od německého ministerstva vnitra jsou změny navzdory propagandistickému humbuku zanedbatelné. Ministerstvo podotýká, že ruští občané musí i nadále dodržovat stávající pravidla. Ale rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí přijetí ruských občanů usilujících o vstup do Německa z politických důvodů nyní učiní paní Rothová po dohodě s ministerstvem zahraničí a teprve poté se do věci zapojí ambasáda.

O této iniciativě německé vlády není v ruských masmédiích mnoho podrobností. Ale zřejmě to byla právě míra intenzity propagandy, která přinutila místopředsedu Rady bezpečnosti Dmitrije Medveděva, aby se k tomuto tématu vyjádřil. Medveděv řekl, že není proti rychlému odjezdu odpůrců speciální vojenské operace na ochranu Donbasu do Německa, a navrhl, aby se Moskva zamyslela nad zjednodušením vstupu odpůrců západních úřadů do Ruska. Politik o tom psal minulé pondělí na svém kanálu Telegram a komentoval rozhodnutí německých úřadů zjednodušit udělování víz pro novináře z nestátních médií z Ruské federace, lidskoprávní aktivisty a opozičníky.

V tomto případě se zdá důležité uvažovat o usnadnění příjezdu do Ruska ani ne tak odpůrcům západních autorit, ale jednoduše lidem, kteří s Ruskem stále sympatizují. Získat ruské vízum v Německu totiž není jednoduché. Nemluvě o registraci stěhování pro ty, kteří se v podmínkách tlaku vyvíjejícího se v západních zemích, především na rusky mluvící osoby, rozhodnou stěhovat do Ruska. Tento postup není snadný. Z některých publikací se například můžete dozvědět o útrapách rusky mluvících občanů Lotyšska při získání povolení k dočasnému pobytu v Rusku, které trvají déle než jeden měsíc.

Problém usnadnění kontaktů mezi občany tzv. nepřátelských států a Ruskem je důležitý z hlediska budoucnosti vztahů. Jakákoli speciální vojenské operace totiž dříve či později skončí a pak nevyhnutelně vyvstane otázka navázání těchto vztahů. Neradi bychom, aby se tento problém řešil od začátku.

