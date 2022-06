Španělsko je připraveno dodat Ukrajině protiletadlové systémy a tanky Leopard 2

6. 6. 2022

čas čtení 4 minuty

Španělská armáda bude ukrajinskou armádu v Lotyšsku a na národním území v cvičit zacházení s tanky Leopard 2, napsal Miguel Gonzalez. Španělská armáda bude ukrajinskou armádu v Lotyšsku a na národním území v cvičit zacházení s tanky Leopard 2,

Španělsko je podle vládních zdrojů ochotno udělat kvalitativní skok ve vojenské podpoře Ukrajiny proti ruské invazi. Jestliže dosud dodávala munici, individuální ochranné vybavení a lehké zbraně (granátomety nebo kulomety C-90), nyní připravuje dodávky těžkých zbraní s protiletadlovými střelami, tanky Leopard 2 a nezbytný výcvik ukrajinské armády.



Ministerstvo obrany již dokončuje dodávku do baterie protiletadlových raket Aspide, kterou španělská armáda nahradila jiným pokročilejším systémem. Zásilka tohoto materiálu, vyrobeného evropskou raketovou společností MBDA, čeká na dokončení jednání prostřednictvím buňky ve Stuttgartu (Německo), která má na starosti koordinaci vojenské pomoci Ukrajině, aby se předešlo nedostatku vybavení a duplicitě.

Španělská vláda je rovněž ochotna dodat Ukrajině tanky Leopard 2A4, které již deset let hibernují na logistické základně španělské armády v Zaragoze. Tyto tanky jsou součástí série 108 použitých tanků, které Německo prodalo Španělsku v roce 1995 jako předehru k výrobnímu kontraktu Leopardu ve Španělsku. Záměrem obrany bylo předělat je na ženijní variantu, ale vzhledem k nedostatku rozpočtu se rozhodli pro dlouhodobé skladování (vyjmou baterie, oleje a všechny další prvky, které by je mohly znehodnotit) a ponechat je ve skladu, dokud nebudou v budoucnu vyčleněny finanční prostředky na likvidaci. Zdroje na ministerstvu odhadují, že by mohlo být rekonstruováno a dodáno ukrajinské armádě asi 40 tanků, ale varují, že by to vyžadovalo podrobit je dolaďování průmyslem, který pravděpodobně neprovede tyto práce v době, kdy bude probíhat všeobecné zvyšování vojenských výdajů v Evropě.

Výcvik v Lotyšsku

Španělsko navíc Ukrajině nabídlo, že pomůže se školením v zacházení s těmito tanky. Výcvik by podle konzultovaných zdrojů zpočátku probíhal v Lotyšsku, kde španělská armáda nasadila kontingent 500 vojáků se šesti tanky Leopard 2E v rámci operace NATO Enhanced Advanced Presence (EFP). Ve druhé fázi by výcvik ukrajinských tankistů již probíhal na španělském území, dodávají stejné zdroje. Tento program by umožnil urychlit přípravné plány kyjevské armády, aby se vybavila výkonnými tanky, s nimiž by mohla čelit moderním ruským T-90.

Nabídka raket a výcviku tankistů byla vznesena, když předseda vlády Pedro Sánchez 21. dubna odcestoval do Kyjeva a setkal se s prezidentem Volodymyrem Zelenským, ale kvůli složitosti operace byla odložena. podle konzultovaných zdrojů. Téhož dne vyplula španělská armádní loď Ysabel z El Ferrol naložená 200 tunami munice a raketomety. Převezla také 30 kamionů a deset lehkých vozidel, které ujely 800 kilometrů po polských silnicích, aby materiál odvezly na přijímací základnu ukrajinského ministerstva obrany. Tato zásilka představovala, slovy Sáncheze, "více než dvojnásobek" materiálu zaslaného do té doby v 11 vojenských transportních letech. U příležitosti návštěvy Igora Zovkvy, poradce Zelenského, v Madridu tento týden, byla znovu zahájena jednání o urychlení dodávky a rozšíření seznamu možných dodávek.

Na tiskové konferenci předminulý pátek, u příležitosti 100 dnů od začátku invaze, ukrajinský velvyslanec v Madridu Serhij Pohorelcev poděkoval za vojenskou pomoc, kterou Španělsko dosud poskytlo, ale považuje ji za nedostatečnou a varoval, že munice stačí "na dvě hodiny boje". "Jsme vděční, ale nemůžeme říct, že jsme spokojení," zdůraznil.

Diplomatický zástupce Kyjeva požádal o těžké zbraně (protilodní a protiletadlové střely, 155 milimetrové houfnice nebo 120 mm minomety), ale především požadoval dodání tanků Leopard. "Španělská vláda a ministerstvo obrany mají dobrou vůli vysílat instruktory, kteří by učili obsluhy těchto tanků, ale důležité jsou tanky," zdůraznil. Velvyslanec trval na tom, že jeho země nežádá "nic, čím by Španělsko nemohlo přispět", a stěžoval si, že podle jeho zpráv představuje Španělsko "jednu z nejnižších sazeb vojenské pomoci [Ukrajině] ve vztahu k jejímu obrannému rozpočtu".

Diplomat přednesl svou žádost v nové fázi vleklé války, do které konflikt vstoupil, s okupací 20 % jeho území ruskými jednotkami a zničením 30 % jeho infrastruktury. A ujistil, že španělská vláda projevila "nespornou podporu" věci Kyjeva a nevnímal u ní "proruské sympatie", navzdory kritice ministrů strany Podemos ohledně dodávek vojenského materiálu na Ukrajinu.

To co diplomat nekritizoval je přijetí 140 000 Ukrajinců (žen, dětí a seniorů), kteří uprchli před válkou, ve Španělsku, z nichž 116 000 již získalo status mezinárodní ochrany. "Proces byl dobře zorganizovaný," uznal.

Zdroj ve španělštině: ZDE

1