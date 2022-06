"Porušují pravidla války": Ukrajinský konflikt podněcuje ruskou vojenskou brutalitu

8. 6. 2022

čas čtení 5 minut

Putinovo sílící autoritářství podkopává modernizaci ozbrojených sil, o kterou kdysi usiloval, upozorňuje John Paul Rathbone. Putinovo sílící autoritářství podkopává modernizaci ozbrojených sil, o kterou kdysi usiloval,

Obavy ruských vojáků, jejich stížnosti na nekvalitní vybavení a "zvláštní operaci prezidenta Vladimira Putina" odhalují hluboký úpadek ruských ozbrojených sil, který může nadále bránit ofenzivě na Ukrajině, tvrdí západní představitelé a analytici.

Chování vojáků také odráží, jak Putinovo sílící autoritářství posloužilo k podkopání vojenské reformy zahájené před deseti lety.

"Je tam ilustrativní moment, kdy Šalajev natáčí zničenou kolonu ruských vozidel a jeho reakce není, zastavme se a pomozme. Jelo se dál. Nebylo tam žádné kamarádství. Byl to každý sám za sebe," řekla k jednomu z videí natočených ruskými vojáky Dara Massicotová, ruská vojenská expertka z amerického think-tanku Rand Corporation. "To není kultura, kterou armáda potřebuje, aby vyhrála válku."

Ruská vojenská bezcitnost je opakujícím se tématem od doby, kdy Putin před více než třemi měsíci nařídil plnou invazi na Ukrajinu. Posílilo to kyjevský narativ o odvážných bojovnících, kteří se snaží bránit evropské hodnoty proti ruským "orkům", jak Ukrajinci pejorativně nazývají útočníky, a jejich údajným válečným zločinům.

"Takto vedou válku - porušují všechna pravidla války," řekla Tetjana Pečončyková, šéfka lidskoprávní organizace Zmina v Kyjevě. "Vědí, že za to nebudou potrestáni. Čím níže klesají, tím jsou krutější."

Způsob, jakým vysocí velitelé cpou obyčejné ruské vojáky do toho, co americký ministr obrany Lloyd Austin nazval "štěpkovačem", také šokoval západní vojenský establishment podporující Ukrajinu. Ben Wallace, britský ministr obrany a bývalý armádní kapitán, prohlásil, že „¨"všichni profesionální vojáci by měli být zděšeni... [Ruští] vrcholní představitelé selhali... by měli čelit vojenskému soudu".

Ruské síly nedávno zaznamenaly úspěchy, když pomocí těžkého dělostřeleckého bombardování prorazily ukrajinské pozice v oblasti východního Donbasu a poté vyrazily vpřed proti obráncům, kteří postrádají zbraně s dlouhým dostřelem potřebné k odražení útoku.

Vysoký počet obětí v kombinaci se zprávami o tom, jak ruští vojáci popravovali civilisty na kyjevských předměstích, jsou důkazem toho, jak korupce a Putinovo autoritářství podkopávaly modernizaci armády, kterou sám zahájil před 14 lety, a brutalizovaly ruské síly.

"Byla překročena hranice... a kultura ruské armády se nyní odvíjí od širší autoritářské kultury, kde nikdo nikomu nevěří. Místo toho existuje kultura nezodpovědnosti," řekl Pavel Luzin, ruský vojenský analytik.

Byl to nevýrazný výkon armády během invaze do Gruzie v roce 2008, který podnítil Putinovo reformní úsilí. Jmenoval ministrem obrany Anatolije Serďukova, bývalého šéfa federálního daňového úřadu, s modernizační kompetencí k odstranění korupce a vytvoření vojenského sboru motivovaných vojáků.

Vybavení bylo modernizováno, platy a podmínky rekrutů se zlepšily a 200 000 důstojníků bylo propuštěno. Byl také vytvořen profesionální poddůstojnický sbor, aby se vypořádal s šikanováním neboli dědovščinou, při níž starší vojáci brutálně ponižovali juniory, zatímco důstojníci hleděli stranou.

"Rusko vynaložilo spoustu času, peněz a úsilí na zlepšení podmínek služby. Měli obtížné diskuse v raném období reforem. Chtěli přimět lidi, aby se přihlásili jako rekruti a udělali vojenskou službu méně děsivou," řekla Massicotová.

Snaha o reformy však uvadla, když byl Serďukov v roce 2012 vyhozen, Putin jmenoval ministrem obrany Sergeje Šojgua a Valerije Gerasimova šéfem ozbrojených sil - na posty, na kterých zůstávají dodnes.

Výsledkem, jak to popsal vojenský historik Lucian Staiano-Daniels, je "továrna na zvěrstva". Na Ukrajině hladoví a neukáznění ruští vojáci rabovali obchody a domy při hledání jídla a cenností a stříleli neozbrojené vesničany. V jedné mrazivé výměně zpráv na chatové skupině Šalajevova Telegramu diskutovali členové o vyhlídce na zabíjení civilistů.

Ruská armáda zatím úspěšně používá osvědčenou sovětskou taktiku soustředěných dělostřeleckých úderů a útoků vzduch-země. Stejný postup, jaký byl v roce 1995 použit při srovnávání čečenského hlavního města Grozného se zemí, byl nasazen ke zbourání ukrajinského přístavního města Mariupol.

Ale udržení tohoto přístupu závisí na schopnosti Ruska rekrutovat více pracovních sil a udržovat disciplínu a morálku. "Žádají záložníky, aby přišli, říkají, chceme vás jen zkontrolovat," řekl Luzin. "Ale... i když záložníci půjdou do [náborových] středisek, nepřihlásí se."

Massicotová věří, že ruská armáda bude muset znovu změnit svou kulturu. Ale reforma přijde příliš pozdě na to, aby Moskva dosáhla svých cílů na Ukrajině nebo zachránila tisíce životů ztracených ve svém tažení.

Zdroj v angličtině: ZDE

0