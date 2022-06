O Lavrovových rasistických urážkách

10. 6. 2022 / Bohumil Kartous

Ve způsobu, jakým ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odpověděl na otázku ukrajinského novináře týkající se ukradeného obilí, je skryta podstata celé války.







<







Muslim Umerov, redaktor ukrajinské veřejnoprávní televize, se dotázal Lavrova, jaké další zboží kromě obilí Rusko na Ukrajině krade a komu to prodává.







Jde o otázku, která je založena na faktu, že Rusko na území Ukrajiny loupí.







CNN zveřejnila satelitní záběry pořízené technologií společnosti Maxar Technologies, které ukazují, jak ruské lodě odvážejí obilí z ukrajinských přístavů.







Lavrov, zaskočen konfrontací, které se tureckým přátelům nepodařilo zabránit, se uchýlil k tomu, že označil všechny Ukrajince za zloděje, kteří ostatní soudí podle vlastního uvažování, a následně zopakoval propagandistický blud o osvobozování východu Ukrajiny od neonacismu.





Vysoce symbolické: na fakticky doložené podezření odpovídá urážkou založenou na směšném stereotypu a lži.







Skutečně nerozumím představám o tom, že by Ukrajina mohla za těchto podmínek, kdy kremelská lůza neustále potvrzuje svou totální (a totalitní) bezostyšnost, uzavírat jakoukoliv důvěryhodnou dohodu o příměří. Bylo by to zcela sebevražedné.

