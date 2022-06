Překvapivý růst pirátů a oslabení ODS i STAN

13. 6. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Podle nového volebního modelu, zveřejněného v Otázkách V. Moravce v neděli, výrazně oslabila ODS, o 3,5%, a koalice Spolu dokonce o 5%. Konkrétně má ODS 22,5% a Spolu 28,5%. Hnutí Ano ve srovnání s ODS získalo podporu 28% a ve srovnání se Spolu 29,5%. I když Spolu je na tom nyní o poznání hůře než Ano, a to poprvé od podzimních voleb, nelze hovořit o nějakém dramatickém obratu. Určitě nevidíme masivní posun voličů od vlády k opozici.

Druhá opoziční formace ve Sněmovně, SPD, se drží stále okolo 11%, zatím se tedy nezdá, že by se voliči přesunovali protestně ke krajní pravici. Velmi špatně na tom zůstávají komunisté (2,5%) a mírně vzrostla ČSSD na hraniční hodnotu 4,5-5% (někdo by to třeba mohl vidět jako příležitost k oslavě).

Nejzajímavější jsou pohyby uvnitř vládní koalice koalic. TOP09 a KDU-ČSL mírně rostly, ale ne tak, aby to stačilo na vstup do Sněmovny (4% a 3,5%), a nikoli tak, aby dokázaly zachránit pokles koalice, kterou tvoří s ODS, na druhé místo za Ano. Koalice PirSTAN si polepšila o jedno procento na 12,5%, což ještě neříká nic o pohybech uvnitř, neboť jestli v tomto modelu někdo získal nejvíce, jsou to piráti, a ztratil-li někdo nejvíce, jsou to STAN.

STAN spadli o 3,5%, stejně jako ODS, ale z mnohem nižšího základu: nyní jsou na 6,5% a další pokles by je mohl dostat mimo Sněmovnu. Piráti naopak o stejnou hodnotu rostli, takže jsou nyní na 8,5%. Marně si lámu hlavu nad tímto vývojem. Že se uvnitř Spolu zastaví tok voličů od malých stran k ODS, to není až tak překvapivé, nicméně mnohem výraznější změny uvnitř PirSTAN nenabízejí, aspoň mně, žádný jednoduchý výklad. Podle komentáře člověka, který v České televizi reprezentoval autory modelu, dochází k návratu mladších voličů, kteří od pirátů odešli k ODS. Částečně zřejmě piráti berou i STAN a nějaká část voličů STAN i ODS mohla přejít k TOP09 a lidovcům.

Nemůžeme tvrdit, že by přelivy mezi vládními stranami byly důsledkem kritického přístupu k vládě jako takové, ale možná ODS a zejména STAN reprezentují vládu tak, že nutí své voliče (u ODS zřejmě půjde o voliče, kteří s ní mohli v minulém modelu jen nezávazně flirtovat) k útěku ke svým malým konkurentům ve vládě. Piráti nyní jsou podle tohoto modelu druhou nejsilnější vládní stranou, i když jejich podpora je ve srovnání s ODS stále velmi slabá. Po setrvalém pádu od podzimních voleb je ale 8,5% pro piráty krásný výsledek, nota bene když předběhli STAN.

Klíčovou otázkou nyní je, zda nejsme jen svědky nějakého výkyvu, po němž se všechno bude jevit zase jinak. Mírná převaha Ano nad koalicí Spolu by mohla svědčit o měnícím se trendu vývoje nálady ve společnosti, což by se dalo vzhledem k ekonomické situaci i očekávat a co se může potvrdit mnohem větším rozdílem už na podzim. Byli-li by piráti tou opozicí, k níž se voliči vládních stran obrátí, jakmile budou chtít vládu potrestat, bylo by to pro mne velmi příjemné překvapení.

0