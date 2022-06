Mezi Rusy se šíří přesvědčení, že Moskva na Ukrajině nikdy nezvítězí

16. 6. 2022

Když bývalý velitel ruských výsadkářů a nyní zástupce Dumy Vladimir Šamanov říká, že Rusku bude trvat "dalších pět až deset let", než porazí Ukrajinu, ve skutečnosti říká, že Moskva tohoto výsledku nikdy nedosáhne, píše ve službě Telegram kanál The Forbidden Opinion. Když bývalý velitel ruských výsadkářů a nyní zástupce Dumy Vladimir Šamanov říká, že Rusku bude trvat "dalších pět až deset let", než porazí Ukrajinu, ve skutečnosti říká, že Moskva tohoto výsledku nikdy nedosáhne,

Je to proto, že si Rusové zvykli na myšlenku, že cokoli, co režim slíbí, se nestane brzy, ale to co ohlásí "za pět až deset let" se nestane nikdy, ať už jde o zlepšení jejich životní úrovně, nebo jako v tomto případě o vítězství. v nějaké vojenské operaci.

V důsledku toho když ruští vůdci začnou hovořit o dlouhé válce, přibližují se k myšlence, že Moskva nevyhraje, aniž by to přímo řekla – a z toho vyplývá, že když tito vůdci pronesou tyto poznámky, udělili tím sankci dalším Rusům, aby dospěli ke stejnému závěru.

