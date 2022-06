Co stojí za Bidenovými kritickými poznámkami o Zelenském?

16. 6. 2022

Americký prezident Joe Biden obvinil svůj ukrajinský protějšek Volodymyra Zelenského, že nebral varování před ruským útokem dostatečně vážně. Jak věrohodné je toto prohlášení? A proč teď Biden toto obvinění vznáší?, ptá Daniel Friedrich Sturm. Americký prezident Joe Biden obvinil svůj ukrajinský protějšek Volodymyra Zelenského, že nebral varování před ruským útokem dostatečně vážně. Jak věrohodné je toto prohlášení? A proč teď Biden toto obvinění vznáší?,

Americký prezident Joe Biden si stěžoval na reakci svého ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského na varování USA před ruskou invazí.

Co přesně Biden řekl?

"Vím, že spousta lidí si myslela, že možná přeháním, ale já jsem věděl, a měli jsme data, která to podpořila, že se (Putin, pozn. red.) chystá vpadnout přes hranice. O tom nebylo pochyb. A Zelenskij to nechtěl slyšet, ani mnoho dalších lidí," řekl Biden v pátek v Los Angeles. Biden připustil, že možnost, že by ruský prezident Vladimir Putin zahájil invazi v plném rozsahu, se v té době zdála přitažená za vlasy. Řekl: "Chápu, proč to nechtěli slyšet."

V jakém prostředí se Biden vyjádřil?

Bidenovy komentáře zazněly na politické sbírce v Los Angeles. Prezident byl ve městě pořádat americký summit. Svůj pobyt v Los Angeles využil také k vybírání darů pro Demokratickou stranu v domě velmi bohatého investora a filmového producenta Andrewa Hauptmana. Podle představitele strany by měl večer vynést kolem 2,5 milionu dolarů. Akci spolupořádal hollywoodský producent Jeffrey Katzenberg.

Jak Ukrajina reaguje na Bidenovy výroky? Naštvaně. Fráze "nechtěl slyšet" potřebuje nějaké vysvětlení, řekl v sobotu mluvčí ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov. Zelenskij opakovaně vyzval mezinárodní partnery, aby uvalili preventivní sankce s cílem donutit Rusko stáhnout jednotky, které jsou již umístěny na hranicích s Ukrajinou, řekl Nykyforov online deníku "Liga.net". Dalo by se říci, že partneři Ukrajiny "nás nechtěli slyšet".

Jak důvěryhodné je Bidenovo tvrzení?

Docela věrohodné, i když rozhovory obou prezidentů jsou důvěrné a na veřejnost téměř nic nepronikne. Kritici Zelenského obviňují, že Ukrajinu dostatečně nepřipravil na ruský útok. V týdnech, které vedly k ruské invazi 24. února, reagoval na opakovaná varování USA před vojenským útokem podrážděně.

Mimo jiné se obával, že scénář blížící se války může poškodit ukrajinskou ekonomiku. Spojené státy opakovaně zveřejnily informace vlastní tajné služby, podle kterých Putin plánoval útok. Když se tak do poloviny února nestalo, byla obvinění ze lži směřována na Spojené státy.

"Nejlepším přítelem nepřítele je panika v naší zemi," řekl Zelenskij v angličtině západním novinářům krátce před válkou. Stěžoval si, že existuje příliš mnoho veřejných zpráv o velké válce Ruska proti Ukrajině. V polovině února došlo k telefonátu mezi Bidenem a Zelenským, který podle informací vysílače CNN z ukrajinského pohledu "nedopadl dobře". Dříve Zelenskij řekl, že ještě neviděl žádné přesvědčivé důkazy o varováních USA.

Omezuje Bidenův hněv ochotu USA pomoci?

Ne, tím spíš, že není vůbec jasné, do jaké míry je Biden na svůj ukrajinský protějšek naštvaný. Americký prezident pravděpodobně vidí jejich potřeby mnohem spíše než možná nemoudrá prohlášení z doby před válkou. Ve stejném projevu v Los Angeles, ve kterém Biden formuloval tuto kritiku Zelenského, zaútočil na Putina.

Biden obvinil Putina, že se snaží "vymazat nejen národ, ale i kulturu" Ukrajiny. Ruská hlava státu vnímá hlavní město Kyjev jako "sídlo matičky Rusi". V posledních měsících Biden napadl Putina jako "řezníka" a "válečného zločince" a obvinil ho z "genocidy" na Ukrajině.

USA vojensky podporují Ukrajinu jako žádná jiná země. Kongres několikrát schválil příslušné balíky pomoci. USA a EU zavedly proti Rusku dalekosáhlé sankce. Biden zná Ukrajinu dobře a obhajuje vojenskou podporu.

Většina opozičních Republikánů tuto politiku podporuje. Ale tato fronta se rozpadá. Jedenáct z 50 republikánských senátorů nedávno hlasovalo proti další vojenské pomoci pro Kyjev. Vzhledem k tomu, že Joe Biden je považován za člověka, který nechová zášť, je kritika Zelenského za výroky učiněné před válkou překvapivá.

Jak vysvětlit Bidenova slova?

Joe Biden je proslulý, notoricky známý pro nesprávná slova ve špatnou dobu. Během své politické práce se neustále pletl, a proto se jednou označil za "stroj na faux pas". Jako viceprezident jednou představil Baracka Obamu jako "Barack America".

S věkem to není lepší – Bidenovi je 79 let. Říká se, že se třese, kdykoli odloží rukopis nebo ignoruje teleprompter. Biden to často dělá. Znovu a znovu musí Bílý dům napravovat chyby vlastního prezidenta, napravovat věci, které Biden slovně obrátil naruby.

Tak tomu bylo například po vynikajícím projevu Bidena v březnu ve Varšavě. Na konci náhle oznámil, že Putin "už nemůže zůstat u moci". To znělo zatraceně jako stará, nešťastná washingtonská strategie změny režimu. Ne, ne, tak to nebylo míněno, oznámili Bidenovi lidé o něco později.

Biden také vyvolal nepokoje před ukrajinskou válkou, když spekuloval o "menším vpádu" Ruska na Ukrajinu a možných (ne)reakcích Západu.

Závěr

Zatímco ruská armáda postupuje na jihu a východě Ukrajiny, zatímco Putin chce dobýt celou oblast Donbasu, americký prezident se ve věcně veřejném projevu věnuje údajným či skutečným Zelenským selháním před válkou. Tohle je víc než zvláštní. Výroky jsou předčasné. K čemu to je?

Zdroj v němčině: ZDE

