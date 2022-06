Koronavirus: ČR zatím v pohodě, ale na jak dlouho? V Británii vzniká nová vlna nákazy novými nebezpečnějšími subvariantami

15. 6. 2022

Británie je na začátku nové vlny covidu, kterou pohání varianty BA.4 a BA.5, naznačují data



Pokud jste si mysleli, že covid-19 skončil, není tomu tak. První známky naznačují, že Británie je zřejmě na začátku nové vlny infekcí vyvolaných variantami covidu BA.4 a BA.5 - nové údaje naznačují, že tyto varianty se mohly vyvinout tak, že se zase snaží infikovat plicní tkáň, což by je mohlo učinit nebezpečnějšími.



Údaje britského Úřadu pro národní statistiku do 2. června naznačují, že počet případů covidu v Anglii a Severním Irsku může začít opět stoupat, a to díky nárůstu infekcí variantami BA.4 a BA.5.



V Británii také přibývá varianty BA.5.1 (vzniklé z varianty BA.5) a subvarianty BA.2.12.1 (to je dominantní kmen covidu v USA).



BA.4 a BA.5 byly 20. května ve Spojeném království oficiálně označeny za varianty vzbuzující obavy. Byly poprvé zjištěny v Jihoafrické republice v lednu a únoru tohoto roku.



V Jihoafrické republice byly varianty BA.4 a BA.5 zodpovědné za druhou vlnu infekcí virem omikron, která začala na začátku května a nyní se zdá, že ustupuje. Jihoafrická republika však nebyla zasažena vysoce přenosnou variantou BA.2 tak jako Velká Británie a vědci doufali, že vysoká úroveň imunity v Británii z nedávné infekce BA.2 a z posilující vakcíny by mohla stačit k tomu, aby se zde tyto novější varianty výrazněji neprosadily.



Avšak vzhledem k tomu, že imunita po třetích dávkách vakcíny u většiny skupin obyvatelstva slábne a pouze osobám starším 75 let a extrémně zranitelným skupinám byly v Británii nabídnuty "jarní posilovací" dávky, nelze to zaručit. Ani nedávná infekce variantami BA.1 nebo BA.2 omikronu nemusí nutně znamenat ochranu před opětovnou infekcí variantami BA.4 nebo BA.5.



Podle výzkumu zveřejněného v úterý v časopise Science přirozená infekce virem omikron nevyvolává silnou imunitní odpověď, ať už vědci zkoumají protilátky nebo T-buňky - to znamená, že lidé, kteří se již z infekce virem omikron zotavili, se mohou rychle znovu nakazit. Zjištění profesora Dannyho Altmanna z Imperial College London a jeho kolegů mohou pomoci vysvětlit, proč je úroveň infekce v zemích, jako je Velká Británie, stále vysoká, přestože se jí již nakazilo tolik lidí.



Podle předběžných údajů Keie Sata z Tokijské univerzity a jeho kolegů se viry BA.4, BA.5 a BA.2.12.1 mohly vyvinout tak, aby preferovaly infekci plicních buněk, nikoliv tkáně horních cest dýchacích - tím se více podobají dřívějším variantám, jako jsou alfa nebo delta. Sklon dřívějších variant omikron k infikování jiné než plicní tkáně může být jedním z důvodů, proč infekce u většiny lidí probíhají mírněji.



"Vypadá to, že se tyto věci vracejí k nebezpečnější formě infekce, takže se dostávají níže do plic," řekl Dr. Stephen Griffin, virolog z University of Leeds.



Satoovy pokusy naznačují, že BA.4, BA.5 a BA.2.12.1 se v lidských plicních buňkách replikují účinněji než BA.2, zatímco další pokusy na křečcích naznačují, že BA.4 a BA.5 mohou způsobovat závažnější onemocnění.



Zdá se, že tyto varianty mají také vyšší reprodukční číslo než BA.2, zatímco další experimenty Satoovy laboratoře naznačují, že BA.4 a BA.5 mohou být odolné vůči imunitě vyvolané dřívějšími infekcemi omikronu.



"Celkově naše výzkumy naznačují, že riziko [těchto] variant omikronu, zejména BA.4 a BA.5, pro celosvětové zdraví je potenciálně větší než riziko původní varianty BA.2," uvedl Sato.



Rovněž odmítl názor, že koronavirus je na pokraji proměny v běžnou chřipku. "Zjevně tomu tak není," řekl Griffin.



Přesto nás vzestup viru BA.4/5 a dalších subvariant v žádném případě nestaví zpět na začátek. Obyvatelstvo je z velké části proočkováno a předchozí nákaza jinými variantami také působí jako ochrana. Ti, kteří nebyli očkováni, však zůstávají zranitelní.



Prof. Tulio de Oliveira, ředitel Centra pro reakci na epidemie a inovace na Stellenboschově univerzitě v Jihoafrické republice, poukázal na to, že vlna BA.4/5 byla méně smrtelná než všechny předchozí vlny, které zasáhly jeho zemi. Částečně to mohlo být způsobeno tím, že nemocniční oddělení pro covid byla v době jejího začátku z velké části prázdná, ale pravděpodobně je to také důsledek vysoké úrovně imunity obyvatelstva.



Hospitalizace a úmrtí jsou však jen částí obrazu. V Británii stále přibývá případů dlouhého covidu. Podle nejnovějších údajů se předpokládá, že tam žijí 2 miliony lidí s dlouhým covidem, což je nejvyšší počet od začátku oficiálních průzkumů.



Co s tím dělat? Údaje o účinnosti posilovacích dávek vakcín proti těmto novějším subvariantám zatím chybějí, ale pokud lze vycházet z předchozích zkušeností, je pravděpodobné, že do značné míry obnoví imunitní ochranu - přinejmenším proti hospitalizaci a úmrtí. Očekává se, že čtvrtá dávka bude v Británii od podzimu nabízena osobám starším 65 let, pracovníkům v první linii zdravotní a sociální péče, obyvatelům a personálu pečovatelských domů a klinicky zranitelným osobám.



Podrobnosti v angličtině ZDE

