Evropská unie bude žalovat britské ministry za porušení mezinárodní dohody o Severním Irsku

14. 6. 2022

EU je připravena podniknout právní kroky proti Spojenému království kvůli návrhu zákona o protokolu o Severním Irsku



EU prohlašuje, že o dohodě nebude znovu vyjednávat, a hrozí, že britské ministry požene k soudu za škodlivé jednostranné kroky





EU je připravena zahájit právní kroky proti Spojenému království poté, co ministři kontroverzně prohlásili, že zruší dohodu uzavřenou po brexitu s Evropskou unií o Severním Irsku.

Jde o to, že aby nevznikl znovu v Severním Irsku terorismus, není možné obnovit pevnou ani celní hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která je v Evropské unii.







Proto bylo dohodnuto, že Severní Irsko zůstane v evropské celní unii a hranice bude mezi celým Irskem a hlavním britským ostrovem. Přestože to je součástí mezinárodní smlouvy, kterou Británie podepsala. Johnsonova vláda tuto smlouvu nyní ruší.





Dosud Johnsonova vláda tvrdila, že zrušení této smlouvy neporušuje mezinárodní právo.



Mezi další opatření patří sladění daňových úlev a výdajové politiky Severního Irska s Británií Spojeného a změna dohledu nad obchodními spory tak, aby je řešila nezávislá arbitráž, a nikoliv Evropský soudní dvůr - to prosazují euroskeptikové v Konzervativní straně.





EU ve středu obnoví právní kroky proti Spojenému království kvůli tomu, že vláda neprovádí kontroly potravin, a zahájí dvě nová "řízení pro porušení povinnosti" kvůli nezřízení příkazových míst a nesdílení údajů s Evropskou komisí.





Právní experti rychle zpochybnili zdůvodnění britské vlády, proč porušuje mezinárodní právo.

Legislativa má některé kritiky na euroskeptické pravici i na centristickém křídle konzervativců.



V překvapivém přiznání však nyní britská vláda připustila, že její nový návrh zákona o protokolu o Severním Irsku bude znamenatl, že neplní své závazky podle mezinárodního práva.EU varuje, že zahájí právní kroky za porušení protokolu, a většina členů severoirského parlamentuobvinila Johnsona, že bezohledně destabilizuje tzv. Velkopáteční dohodu, která v devadesátých letech ukončila severoirský terorismus.Podle nové Johnsonovy legislativy, která pravděpodobně narazí na značný odpor v anglickém parlamentu, chce Johnsonova vláda zrušila kontroly pro firmy prodávající zboží z Velké Británie určené pro Severní Irsko,ale nikoliv pro zboží určené pro EU. Johnsonova vláda předpokládá vytvoření "zeleného pruhu" s menším počtem kontrol pro ty, kdo prodávají zboží směřující do Severního Irska, a "červeného pruhu" se stávajícími kontrolami pro zboží určené do zemí EU.Umožnila by také firmám ve Velké Británii vyvážejícím do Severního Irska vybrat si mezi dodržováním norem EU či britských norem v oblasti regulace, které se podle očekávání budou stále více lišit.Maroš Šefčovič, komisař EU pro brexit, se ohradil proti tomuto "škodlivému" kroku a pohrozil, že britské ministry požene k soudu.Prohlásil: "Jako první krok komise zváží pokračování řízení o nesplnění povinnosti, které bylo proti vládě Spojeného království zahájeno v březnu 2021. Toto právní řízení jsme v září 2021 pozastavili v duchu konstruktivní spolupráce, abychom vytvořili prostor pro hledání společných řešení. Jednostranné kroky Spojeného království jdou přímo proti tomuto duchu."Thomas Byrne, irský ministr pro evropské záležitosti, po zveřejnění návrhu zákona v rozhovoru pro televizi LBC uvedl, že to "nepochybně bude mít důsledky"."Pokud projedete na červenou, budete potrestáni, pokud se dopustíte nějakého jiného porušení zákona, budete potrestáni," řekl. "Pro Británii to bude mít důsledky, ale do tohoto prostoru se nechceme pouštět. Chceme, aby se to vyřešilo mezi oběma stranami ve prospěch Severního Irska."Annalena Baerbocková, německá ministryně zahraničí, obvinila Johnsona z toho, že si zahrává s mírem v Severním Irsku.Britská vláda ve svém právním shrnutí uvedla: "Jedná se o skutečně výjimečnou situaci a pouze v náročných, složitých a jedinečných podmínkách Severního Irska se britská vláda neochotně rozhodla zavést legislativní opatření, která po vstupu v platnost předpokládají neplnění určitých povinností."Britská láda zastává názor, že s ohledem na stav nezbytnosti by případné neplnění závazků obsažených v dohodě o vystoupení a/nebo protokolu v důsledku plánovaných legislativních opatření bylo z hlediska mezinárodního práva odůvodněné."Nový zákon pravděpodobně narazí na vážný odpor v Dolní sněmovně i v Horní sněmovně, přičemž panují pochybnosti, zda má Boris Johnson podporu pro její schválení. Ministři se také pravděpodobně dostanou pod určitý tlak, aby zveřejnili úplné právní poradenství k tomuto kroku, stejně jako posouzení dopadů, které nebylo zveřejněno.Většina členů severoirského parlamentu - ze stran Sinn Féin, SDLP a Aliance - v pondělí Johnsonovi napsala, že tento krok nemůže podpořit, protože "je v rozporu s vyjádřeným přáním nejen většiny podniků, ale i většiny obyvatel Severního Irska".Vzhledem k rostoucí opozici panují mezi poslanci určité pochybnosti, zda se nový zákon vůbec dostane do parlamentu. Britská vláda trvá na tom, že by stále raději našla vyjednané řešení, jak problémy s protokolem odstranit. Irsko však v pondělí uvedlo, že ministryně zahraničí Liz Trussová se od února do jednání o protokolu smysluplně nezapojila.Telefonát mezi Trussovou a dublinským ministrem zahraničí Simonem Coveneym v pondělí ráno trval pouhých 12 minut. Mluvčí irského ministerstva zahraničních věcí uvedl: "Pan Coveney uvedl, že zveřejnění zákona, který by porušil závazky Spojeného království vyplývající z mezinárodního práva, dohody o vystoupení z EU a protokolu o Severním Irsku, hluboce poškozuje vztahy na těchto ostrovech a mezi Spojeným královstvím a EU."