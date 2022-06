Ruská agrese na Ukrajině: oběti bitvy u Severodoněcku jsou "děsivé", říká Zelenskij; v Kyjevské oblasti byl nalezen masový hrob civilistů

14. 6. 2022

čas čtení 10 minut



Ukrajinský prezident v nočním projevu přinesl chmurné informace; byly nalezeny mrtvoly civilistů se svázanýma rukama a prostřelenými koleny





- Zelenskij: oběti bitvy v Donbasu jsou "děsivé



Intenzivní bitva o Severodoněck si na Ukrajině vybírá "děsivou" daň, řekl v pondělí večer Volodymyr Zelenskij.



Ukrajinský prezident se tak vyjádřil během svého nočního projevu k národu na Telegramu, informuje agentura AFP s tím, že boje mají vážný dopad na civilisty i armádu jeho země:



"Lidská cena této bitvy je pro nás velmi vysoká. Je to prostě děsivé. Bitva o Donbas se bezpochyby zapíše do vojenské historie jako jedna z nejkrutějších bitev v Evropě."



Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov minulý týden uvedl, že v intenzivních bojích proti ruským jednotkám denně umírá až 100 jeho vojáků a 500 jich utrpí zranění.



Zelenskij 1. června uvedl, že jeho armáda ztrácí "60 až 100 vojáků" denně, zatímco jiné odhady jsou vyšší, přičemž experti předpovídají, že neudržitelné ztráty by mohly konflikt brzy přivést k "bodu zvratu".



Ruské jednotky postoupily na Severodoněck v rámci rozsáhlé ofenzívy ve východním Donbasu poté, co se jim nepodařilo dobýt hlavní město Kyjev. Jedná se o největší město ve východní Luhanské oblasti, která je součástí Donbasu a je stále pod kontrolou Ukrajiny.



Zelenskyj, který vyjádřil obavy ze ztráty podpory Západu, jak se konflikt protahuje, zopakoval dřívější prosby o více a těžších vojenských zbraní od spojenců včetně USA a Spojeného království:



"Máme co do činění s absolutním zlem. A my nemáme jinou možnost než postupovat vpřed a osvobodit naše území. Denně upozorňujeme naše partnery na to, že pouze dostatečný počet moderního dělostřelectva pro Ukrajinu zajistí naši převahu a konečně konec ruského týrání ukrajinského Donbasu. Intenzivní bitva o Severodoněck si na Ukrajině vybírá "děsivou" daň, řekl v pondělí večer Volodymyr Zelenskij.Ukrajinský prezident se tak vyjádřil během svého nočního projevu k národu na Telegramu, informuje agentura AFP s tím, že boje mají vážný dopad na civilisty i armádu jeho země:"Lidská cena této bitvy je pro nás velmi vysoká. Je to prostě děsivé. Bitva o Donbas se bezpochyby zapíše do vojenské historie jako jedna z nejkrutějších bitev v Evropě."Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov minulý týden uvedl, že v intenzivních bojích proti ruským jednotkám denně umírá až 100 jeho vojáků a 500 jich utrpí zranění.Zelenskij 1. června uvedl, že jeho armáda ztrácí "60 až 100 vojáků" denně, zatímco jiné odhady jsou vyšší, přičemž experti předpovídají, že neudržitelné ztráty by mohly konflikt brzy přivést k "bodu zvratu".Ruské jednotky postoupily na Severodoněck v rámci rozsáhlé ofenzívy ve východním Donbasu poté, co se jim nepodařilo dobýt hlavní město Kyjev. Jedná se o největší město ve východní Luhanské oblasti, která je součástí Donbasu a je stále pod kontrolou Ukrajiny.Zelenskyj, který vyjádřil obavy ze ztráty podpory Západu, jak se konflikt protahuje, zopakoval dřívější prosby o více a těžších vojenských zbraní od spojenců včetně USA a Spojeného království:"Máme co do činění s absolutním zlem. A my nemáme jinou možnost než postupovat vpřed a osvobodit naše území. Denně upozorňujeme naše partnery na to, že pouze dostatečný počet moderního dělostřelectva pro Ukrajinu zajistí naši převahu a konečně konec ruského týrání ukrajinského Donbasu.



- Luhanský oblastní gubernátor Serhij Hajdaj v pondělí uvedl, že ruské síly kontrolují 70 až 80% Severodoněcku, ale uprostřed tvrdého ukrajinského odporu ho neobklíčily ani nedobyly.



Dodal však, že evakuace z města a přístup do něj jsou nemožné, protože poslední ze tří mostů byl nyní vyhozen do povětří.



- Wikipedie bojuje proti ruskému příkazu odstranit informace o válce na Ukrajině



Nadace Wikimedia, která vlastní Wikipedii, podala odvolání proti rozhodnutí moskevského soudu, který požadujel odstranění informací týkajících se ruské invaze na Ukrajinu. Wikimedia argumentuje, že lidé mají právo znát fakta o válce.



Moskevský soud uložil nadaci Wikimedia Foundation pokutu 5 milionů rublů (88 000 USD) za to, že odmítla odstranit z ruskojazyčných článků Wikipedie o válce, které označil za dezinformace, včetně článků "Ruská invaze na Ukrajinu", "Válečné zločiny během ruské invaze na Ukrajinu" a "Masakr v Buče".



V prohlášení, které citovala agentura Reuters, Stephen LaPorte, zástupce generálního poradce nadace Wikimedia Foundation, uvedl:



"Toto rozhodnutí znamená, že plně ověřené poznatky na Wikipedii, které jsou v rozporu s ruskými vládními zprávami, jsou v Moskvě považovány za dezinformace. Naléhavě žádáme soud, aby věc znovu zvážil ve prospěch práv každého člověka na přístup ke znalostem a svobodu projevu."



Wikipedie, která o sobě tvrdí, že nabízí "druhý nástin historie", je jedním z mála zbývajících hlavních ruskojazyčných zdrojů ověřených faktů po zásahu proti médiím v Moskvě.



Moskevský soud argumentoval tím, že to, co označil za dezinformace na Wikipedii, představuje riziko pro veřejný pořádek v Rusku a že nadace, která má sídlo v San Francisku v Kalifornii, působí uvnitř Ruska.



Nadace je stíhána na základě zákona o nevymazání zakázaných informací. Případ zahájil ruský komunikační regulátor Roskomnadzor.



Odvolání Wikipedie, které bylo podáno 6. června a jehož podrobnosti byly zveřejněny v pondělí, argumentuje tím, že odstraňování informací je porušením lidských práv. Rusko podle něj nemá nad Wikimedií, která je celosvětově dostupná ve více než 300 jazycích, žádnou jurisdikci.



- Zelenskij požádal německého kancléře, aby Kyjevu projevil plnou podporu, a obvinil Olafa Scholze, že se příliš obává důsledků, které by to mělo pro vztahy Berlína s Moskvou.



V rozhovoru pro německou veřejnoprávní televizi ZDF Zelenskij řekl: "Vím, že je to tak: Potřebujeme od kancléře Scholze jistotu, že Německo podporuje Ukrajinu. On a jeho vláda se musí rozhodnout: mezi Ukrajinou a vztahy s Ruskem nemůže být kompromis."



Jeho vyjádření přicházejí v době, kdy se spekuluje, že by Scholz mohl ve čtvrtek uskutečnit svou první cestu do Kyjeva od začátku války.



Internetový magazín Focus s odvoláním na italský list La Stampa uvedl, že Scholz a jeho protějšky z Francie a Itálie pojedou do ukrajinského hlavního města ve čtvrtek, a doplnil tak konkrétní datum k nedělní zprávě listu Bild am Sonntag, že plánují cestu před summitem skupiny sedmi zemí na konci června.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij poskytl podrobnější informace o bojích probíhajících v Donbasu a popsal taktické vítězství nad ruskými silami.



"V bojích v Donbasu - a ty se jistě zapíší do vojenské historie jako jedna z nejbrutálnějších bitev v Evropě a pro Evropu - ukrajinská armáda a naše rozvědka takticky stále poráží ruskou armádu.



A to i přes značnou převahu Rusů v množství techniky, a zejména - dělostřeleckých systémů.



Cena této bitvy je pro nás velmi vysoká. Je to prostě děsivé. A my denně upozorňujeme naše partnery na to, že pouze dostatečné množství moderního dělostřelectva pro Ukrajinu zajistí naši převahu a konečně konec ruského mučení ukrajinského Donbasu."



Zelenskyj zopakoval, že Ukrajina chce osvobodit celé své území a "vyhnat okupanty ze všech našich regionů".



Přestože nyní je šířka naší fronty již více než 2 500 km, je cítit, že strategická iniciativa je stále naše."



Volodymr Zelenskij uvedl, že v pondělí odpoledne hovořil s nizozemským premiérem Markem Ruttem. Poděkoval mu l za "obrannou pomoc", kterou jeho země poskytuje Ukrajině.



- Podle gubernátora Luhanské oblasti Serhije Haidaje byly zničeny všechny tři mosty do bojujícího východního města Severodoněck. V aktualizovaném videozáznamu Haidaj uvedl, že Rusko město "zcela nezískalo" a "část města" je pod ukrajinskou kontrolou. Ruské dělostřelectvo zasahuje průmyslovou zónu, kde se ve východoukrajinském městě Severodoněck ukrývá 500 civilistů, dodal Haidai. Ukrajinské jednotky v Severodoněcku se musí "vzdát, nebo zemřít", varoval Ruskem podporovaný vůdce separatistů v samozvané republice v Doněcku.



- Vyšetřovatelé exhumovali sedm mrtvol z provizorních hrobů v lese nedaleko Kyjeva, přičemž úředníci uvedli, že se jednalo o civilisty, které ruské síly zabily během obsazování oblasti. Těla byla nalezena u vesnice Vorzel, necelých 10 km od Buče, dějiště předchozích údajných ruských zvěrstev. Šéf policie Kyjevské oblasti Andrij Něbytov řekl: "Jedná se o další sadistický zločin ruské armády". Jeden muž má podle něj "dvě zranění. Byl postřelen do kolena pistolí. Druhý výstřel byl do spánku".



- Ukrajina od ruské invaze přišla o čtvrtinu orné půdy, zejména na jihu a východě země, uvedl náměstek ministra zemědělství Taras Vysockij. Na tiskové konferenci Vysockij trval na tom, že potravinová bezpečnost obyvatel země není bezprostředně ohrožena: "Navzdory ztrátě 25 % orné půdy je osev plodin v letošním roce více než dostatečný [a] současná situace na osevních plochách... nepředstavuje hrozbu pro potravinovou bezpečnost Ukrajiny".



- Ukrajina vyzvala Západ, aby před středečním klíčovým jednáním dodal 300 raketometů, 500 tanků a 1 000 houfnic







- Starosta Mariupolu Vadym Bojčenko obvinil "zrádce" z předávání důležitých informací ruským silám během bombardování tohoto přístavního města na počátku invaze na Ukrajinu. Bojčenko uvedl, že ničení kritické infrastruktury města, včetně dodávek energie, bylo dobře koordinované, protože tito "zrádci" poskytli Rusku souřadnice.

0

158

Kvůli smrti více než 12 000 Ukrajinců bylo zahájeno trestní řízení, uvedl Klymenko. Asi 75 % mrtvých tvoří muži, asi 2 % děti a zbytek ženy, dodal.61 % tohoto vývozu v hodnotě 56 miliard eur (48 miliard Kč) směřuje do členských států Evropské unie, tento blok zemí tak zůstává největším ruským exportním trhem.V projevu na zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě Bacheletová rovněž vyjádřila znepokojení nad "nárůstem cenzury a omezování nezávislých médií" v Rusku.Kasjanov, který v době, kdy byl premiérem, prosazoval úzké vztahy se Západem, uvedl, že podle jeho názoru Vladimir Putin již neuvažuje správně a že je přesvědčen, že se Rusko může vrátit na demokratickou cestu.